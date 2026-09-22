Знижки за студентським квитком: які пільги діють для студентів у 2026 році

Студенти на парі. Фото: Pexels

Від моменту початку навчального року минув майже місяць. Більшість студентів вже отримала свій студентський квиток. Крім того, що такий документ є посвідченням статусу здобувача конкретного закладу освіти, він ще і дає купу привілеїв та знижок.

Сайт Новини.LIVE розбирався, які можливості відкриває, на перший погляд, звичайний пластик.

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Проїзд у залізничному та громадському транспорті

Найпопулярнішою пільгою, якою можуть скористатись абсолютно всі студенти — це знижка у 50% на квитки від Укрзалізниці. Така ініціатива значно може зекономити бюджет здобувача освіти та його батьків. Адже дуже багато молоді вступають до університетів та коледжів в інші міста України. А звичайна поїздка додому може коштувати чималих витрат на квитки.

Проте слід пам'ятати, що знижка діє на:

потяги Інтерсіті 2 класу;

плацкарт;

вагони 2 і 3 класу в межах України;

приміські потяги;

київський City Express.

Не менш популярна знижка діє для студентів столиці на проїзд у громадському транспорті. Студентські-проїздні квитки впровадили у більшості закладах освіти, які дозволють скористатись пільгою на проїзд у 50%.

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Для того, аби активувати студентський достатньо лише:

Завантажити додаток "Київ Цифровий". Перейти в розділ "Транспортна картка". Натиснути "Додати нову карку". Ввести серійний номер і код зі студентського квитка.

Після того, як студентський активовано, можна користуватись громадським транспортом Києва. Проте слід зауважити, що скористатись карткою можна лише у місцях, де встановлений спеціальний валідатор для зчитування картки або QR-коду.

Культурно-розважальна програма

Крім транспорту, студентський квиток дає змогу використовувати знижки на походи до музеїв та на виставки. Зазвичай розмір пільги коливається від 20%, проте на деякі програми може доходити і до 50%. Наприклад, вхід на територію Національного заповіднику "Софія Київська" для звичайних громадян обійдеться в 50 гривень, коли для студентів — лише в 25.

Також знижки діють на квитки в театр та кінотеатр. Проте такі заклади залишають за собою право надання чи відмову у знижці студентам. Якщо в кінотеатр не вдалось піти, то можна подивитись на знижки до боулінгу, спортзалу, картингу або на ковзанку. Такі заклади дуже часто надають пільгові умови, але лише у будні дні. Дуже рідко, коли скористатись знижками можна у святкові або вихідні дні.

Знижка на освіту

Студентські роки, крім розваг, дуже часто про саморозвиток. Здобувачі освіти можуть придбати навчальні курси або програми за особливими умовами. Проте слід враховувати та відслідковувати, що знижки надаються під час свят або масові розпродажі.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про знижки для українських студентів за кордоном. Для цього здобувачам закладів освіти необхідно оформити міжнародний студентський квиток ISIC. Слід врахувати, що дане посвідчення оформлює студент самостійно, а не університет чи коледж.

Також Новини.LIVE повідомляли, кому зі студентів держава готова повністю сплатити контракт на навчання. Діти українських ветеранів та ветеранок зможуть безкоштовно здобувати фахову передвищу та вищу освіту на контрактній формі у 2026-2027 навчальному році. Уряд офіційно продовжив дію спеціальної програми підтримки, яка передбачає повне покриття вартості навчання за кошт держави.