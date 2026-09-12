Ціни в McDonald`s у 2026 році: чому українцям у Буковелі доведеться переплачувати за меню (фото)

McDonald’s. Фото: Новини.LIVE

Відпочинок у Карпатах традиційно вимагає додаткових витрат. Навіть стандартне меню швидкого харчування не стало винятком. Ціни ресторану McDonald`s у Буковелі демонструють відчутний розрив із цінниками в столичних закладах мережі. За популярні комбо-набори на курорті доведеться заплатити до 35% більше, ніж у столиці.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про актуальні ціни McDonald`s гірськолижного курорту та порівняв їх з київськими.

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Бюджетні пропозиції фастфуду у столиці та горах

Найдоступнішим варіантом повноцінного перекусу в обох регіонах залишаються рибні та курячі сети. Проте покупцям слід врахувати, шо націнка на них у Буковелі є відчутною.

Найдешевшою позицією загалом виявилося Філе-о-Фіш Меню, яке у Києві коштує 227 гривень. На курорті за нього просять 302 гривні.

Ціни на МакМеню в Буковелі. Фото: Новини.LIVE

Популярні лаваші з куркою та рибою Чікен та Фіш Рол Меню в столиці можна придбати однаково за 245 гривень. Тоді як у Буковелі вони коштують 316 гривень та 327 гривень відповідно.

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Навіть легендарне Біг Мак Меню, яке в Києві входить до відносно доступної категорії за 254 гривні, на курорті перетинає позначку в три сотні і коштує 341 гривню.

Преміальні сети для великого апетиту

Категорія великих і подвійних бургерів показує найбільший абсолютний розрив у чеках між столицею та курортом.

Очолює список найдорожчих пропозицій Дабл Біг Тейсті Меню, за яке в київських ресторанах сплачують 387 гривень, а в Буковелі — рекордні 517 гривень, що дає різницю у 130 гривень на одному наборі.

Ще один ситний варіант, Дабл Роял Чізбургер Меню, у столиці коштує 359 гривень, тоді як у горах його ціна сягає 480 гривень.

McDonald`s у Буковелі. Фото: Новини.LIVE

Одинарні преміум-позиції підтримують цей тренд. Біг Тейсті Сингл Меню в Києві продають за 298 гривень проти 397 гривень у Буковелі. А авторський МакКріспі Кремі Барбекю Делюкс Меню коштує 298 гривень у столиці, і 393 гривні на курорті.

Причини курортної націнки

Буковель був завжди одним з найдорожчих туристичних курортів України. Така відчутна різниця у чеках може формуватись через складну логістику гірського регіону та специфіку місцевого ринку. Доставка свіжих інгредієнтів у високогір'я вимагає більших транспортних витрат, а утримання інфраструктури ресторану на курорті залежить від сезонності попиту.

З чим ще варто ознайомитись

Крім того, раніше Новини.LIVE порівнювали ціни в українському та польському McDonald`s. Загалом українські ціни в McDonald's залишаються в середньому на 20-30% нижчими, ніж у Польщі. Проте для гаманця пересічного українця вітчизняні чеки у фастфуді стають дедалі відчутнішими.

Також Новини.LIVE повідомляли про скорочення асортименту в закладі швидкого харчування. Експерти зазначають, що такі проблеми можуть стати відчутними через затримки з постачанням продукції. У компанії додали, що окремі позиції поступово повертатимуть до меню, щойно з'явиться можливість забезпечити їх стабільне постачання.