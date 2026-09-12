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Главная Экономика Курортный фаст-фуд: как McDonald’s в Буковеле обогнал столичные цены на меню

Курортный фаст-фуд: как McDonald’s в Буковеле обогнал столичные цены на меню

Ua ru
12 сентября 2026 18:58
Репортаж
Цены в McDonald’s в 2026 году: почему украинцам в Буковеле придется переплачивать за меню (фото)
McDonald`s. Фото: Новини.LIVE

Отдых в Карпатах традиционно сопряжен с дополнительными расходами. Даже стандартное меню фаст-фуда не стало исключением. Цены ресторана McDonald’s в Буковеле демонстрируют ощутимый разрыв с ценниками в столичных заведениях сети. За популярные комбо-наборы на курорте придется заплатить до 35% больше, чем в столице.

Сайт Новини.LIVE выяснил актуальные цены McDonald’s на горнолыжном курорте и сравнил их с киевскими.

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Бюджетные предложения фаст-фуда в столице и горах

Самым доступным вариантом полноценного перекуса в обоих регионах остаются рыбные и куриные сеты. Однако покупателям следует учесть, что наценка на них в Буковеле ощутима.

Самым дешевым блюдом в целом оказалось меню Филе-о-Фиш, которое в Киеве стоит 227 гривен. На курорте за него просят 302 гривны.

Курортный фаст-фуд: как McDonald’s в Буковеле обогнал столичные цены на меню - фото 1
Цены на МакМеню в Буковеле. Фото: Новини.LIVE

Популярные лаваши с курицей и рыбой — Чикен и Фиш Ролл Меню — в столице можно приобрести по одинаковой цене 245 гривен. Тогда как в Буковеле они стоят 316 гривен и 327 гривен соответственно.

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Даже легендарное Биг Мак Меню, которое в Киеве относится к относительно доступной категории за 254 гривны, на курорте превышает отметку в три сотни и стоит 341 гривну.

Премиальные сети для большого аппетита

Категория больших и двойных бургеров демонстрирует наибольший абсолютный разрыв в счетах между столицей и курортом.

Возглавляет список самых дорогих предложений Дабл Биг Тейсти Меню, за которое в киевских ресторанах платят 387 гривен, а в Буковеле — рекордные 517 гривен, что дает разницу в 130 гривен за один набор.

Еще один сытный вариант, Дабл Роял Чизбургер Меню, в столице стоит 359 гривен, тогда как в горах его цена достигает 480 гривен.

Курортный фаст-фуд: как McDonald’s в Буковеле обогнал столичные цены на меню - фото 2
McDonald`s в Буковеле. Фото: Новини.LIVE

Отдельные премиум-позиции подтверждают этот тренд. Биг Тейсти Сингл Меню в Киеве продают за 298 гривен против 397 гривен в Буковеле. А авторское МакКриспи Креми Барбекю Делюкс меню стоит 298 гривен в столице и 393 гривны на курорте.

Причины курортной наценки

Буковель всегда был одним из самых дорогих туристических курортов Украины. Такая заметная разница в счетах може быть обусловленной из-за сложной логистики горного региона и спецификой местного рынка. Доставка свежих ингредиентов в высокогорье требует больших транспортных затрат, а содержание инфраструктуры ресторана на курорте зависит от сезонности спроса.

С чем еще стоит ознакомиться

Кроме того, ранее Новини.LIVE сравнивали цены в украинском и польском McDonald's. В целом украинские цены в McDonald's остаются в среднем на 20–30 % ниже, чем в Польше. Однако для кошелька рядового украинца счета в отечественных заведениях быстрого питания становятся все более ощутимыми.

Также Новини.LIVE сообщали о сокращении ассортимента в заведениях быстрого питания. Эксперты отмечают, что такие проблемы могут стать ощутимыми из-за задержек с поставками продукции. В компании добавили, что отдельные позиции будут постепенно возвращаться в меню, как только появится возможность обеспечить их стабильные поставки.

Буковель McDonald's рестораны фастфуд столица
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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