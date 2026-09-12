Самое дешёвое и самое дорогое меню в McDonald's: цены в Украине и Польше в 2026 году

McDonald's. Фото: УНИАН

Очень часто бывает, что после изнурительного рабочего дня вообще не хочется что-то готовить. Однако сегодня это не проблема, ведь возможности цифровизации позволяют мгновенно заказать доставку любого блюда. Одной из самых популярных сетей ресторанов среди украинцев остается McDonald's.

Сайт Новини.LIVE выяснил, во сколько сегодня обойдутся самое дешевое и самое дорогое МакМеню в украинских заведениях сети, а также сравнил эти цифры с соседней Польшей.

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Самый бюджетный и самый дорогой чек в Украине

Для тех, кто ищет максимальную экономию, сеть предлагает бюджетные решения. В то же время любителям больших порций придётся заплатить немалую сумму за премиальные бургеры.

На данный момент самым бюджетным вариантом перекуса является специальное предложение "НайсПрайс Дабл Комбо" и "НайсПрайс Трипл Комбо". За 85–119 гривен покупатель получает полноценный набор из небольшого бургера или наггетсов, маленькой порции картофеля фри и напитка.

НайсПрайс Трипл Комбо. Фото: скриншот

Что касается стандартных позиций, то популярное "Биг Мак Меню" (бургер Биг Мак, большая порция картофеля фри и напиток) стоит ориентировочно 254 гривны в зависимости от заведения и региона. Чтобы заменить картошку фри на дипы, добавить соус или другое дополнение — придется доплатить от 15 до 45 гривен сверху.

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Самой дорогой позицией по стоимости остается большое меню с бургером "Дабл Биг Тейсти". В зависимости от выбранного напитка и размера картошки такой комплексный обед обойдется в 387 гривен, тогда как сам бургер стоит около 295 гривен.

Что с ценами в польском McDonald's

Если пересчитать стоимость блюд в Польше в гривневый эквивалент, то польский фастфуд уверенно держит более высокую ценовую планку.

Самый бюджетный гамбургер или чизбургер в Украине стоит от 60 до 69 грн, тогда как в Польше за него придется отдать от 6,90 до 7,50 злотых, что составляет примерно 83–91 гривну.

Польские рестораны придерживаются несколько иной позиции в отношении формирования комбинированных меню, поэтому классическое "Биг Мак Меню", которое в Украине можно приобрести за 254 гривны, в польских заведениях обойдется от 35 до 41 злотого, что составляет примерно 420–491 гривну.

Польское "Биг Мак Меню". Фото: скриншот

Самые дорогие премиальные наборы с двойной порцией мяса или большими кусками жареной говядины, такие как "Мак Роял Меню", в Украине стоит 359 гривен, а в соседней стране их цена составляет от 37 до 44 злотых, то есть от 445 до 530 гривен.

В целом украинские цены в McDonald's остаются в среднем на 20–30 % ниже, чем в Польше. Однако для кошелька рядового украинца счета в отечественном фаст-фуде становятся всё более ощутимыми.

Что будет с меню в Украине

Из-за ежедневных российских обстрелов продовольственных складов в компании заявили о сокращении ассортимента в украинских ресторанах. Компания призвала просматривать актуальное меню каждого заведения в официальном приложении.

Обращение компании к потребителям. Фото: Instagram McDonald`s Ukraine / скриншот

С чем еще стоит ознакомиться

Кроме того, ранее Новини.LIVE уже сообщали о возможном сокращении меню в украинской сети ресторанов. Из-за частых и длительных воздушных тревог возникают задержки с доставкой продукции в отдельные рестораны. Чтобы сохранить стабильное наличие самых популярных блюд, часть ресторанов может временно переходить на сокращенное меню

Также Новини.LIVE рассказывали, как изменятся цены из-за российских ударов по продовольственным складам. В настоящее время под ударом оказалась значительная часть третичного сектора украинской экономики — торговля и услуги. А от его работы зависят значительная часть ВВП, рабочих мест и налоговых поступлений.