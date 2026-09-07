В McDonald’s сократили меню: почему часть позиций стала недоступной

Ресторан McDonald’s. Фото: УНИАН

Если вы являетесь постоянным посетителем McDonald’s и у вас есть любимые блюда, стоит быть готовыми к тому, что в меню их может не оказаться. Посетители отдельных ресторанов McDonald’s в Киеве и пригороде обратили внимание на сокращение ассортимента. Часть привычных блюд и гарниров стала недоступна для заказа. В компании пояснили, что проблема связана не с изменением меню, а с задержками поставок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

Реклама

По информации пресс-службы McDonald’s в Украине, перебои возникают из-за частых и длительных воздушных тревог, которые влияют на логистику. Из-за этого в отдельных ресторанах некоторые позиции могут временно отсутствовать.

Каких позиций может не быть

О проблемах с ассортиментом первыми начали сообщать сами клиенты в соцсетях. В частности, об ограниченном выборе писали посетители заведений в Киеве и Гатном Киевской области.

В отдельных ресторанах пользователи замечали отсутствие блюд из курицы, картофельных блюд, десертов и соусов. При этом перечень недоступных продуктов может отличаться в зависимости от конкретного заведения.

Читайте также:

Что говорят в компании

В McDonald’s подчеркивают, что речь идет именно о временных перебоях с поставками. Компания вместе с логистическим партнером работает над тем, чтобы восстановить стабильные поставки продукции в рестораны. При этом в сети не связывают недоступность блюд напрямую с повреждением конкретных складов или логистических центров.

Как проверить, что есть в конкретном ресторане

Ассортимент может отличаться даже между ресторанами одной сети. Поэтому перед заказом рекомендуется проверять актуальное наличие конкретных позиций в выбранном заведении. Это можно сделать в приложении McDonald’s, непосредственно на терминале самообслуживания или через приложения партнеров по доставке. Сам McDonald’s также отмечает в своих условиях, что в некоторых ресторанах может отсутствовать часть ассортимента, доступного в других заведениях сети.

Другие ограничения в торговой сети

В сети супермаркетов АТБ временно ограничили продажу некоторых продуктов. По одному чеку покупатель может приобрести не более шести штук или килограммов товара из перечня. Такие же лимиты действуют и при онлайн-заказах.

В АТБ объясняют, что решение связано с ростом количества оптовых закупок: некоторые покупатели скупают социально важные товары в больших объемах, а затем перепродают их. При этом дефицита продуктов нет, а ограничения должны помочь обеспечить товарами как можно больше покупателей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, как удары по складам могут ударить по экономике Украины. Третичный сектор формирует около 70% ВВП, более 70% рабочих мест и почти 80% налоговых поступлений. Из-за нарушений в работе логистики торговля может сокращаться, а часть бизнеса — уходить в тень, что приведет к снижению доходов бюджета.

Также Новини.LIVE писали о том, как могут измениться цены на продукты. Из-за подорожания топлива и уничтожения крупных складов расходы на логистику могут вырасти на 30–40%, что способно поднять цены на товары на 10–15%. В то же время дефицит ожидается лишь ситуативный, поэтому запасаться продуктами заранее не стоит.