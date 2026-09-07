У McDonald’s скоротилося меню: чому частина позицій стала недоступною

Ресторан McDonald’s. Фото: УНІАН

Якщо ви є завсідником McDonald’s і маєте улюблені страви, варто бути готовими до того, що в меню їх може не виявитися. Відвідувачі окремих ресторанів McDonald’s у Києві та передмісті звернули увагу на скорочення асортименту. Частина звичних страв і додатків стала недоступною для замовлення. У компанії пояснили, що проблема пов’язана не зі зміною меню, а із затримками постачання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

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За інформацією пресслужби McDonald’s в Україні, перебої виникають через часті та тривалі повітряні тривоги, які впливають на логістику. Через це в окремих ресторанах певні позиції можуть тимчасово бути відсутніми.

Яких позицій може не бути

Про проблеми з асортиментом першими почали повідомляти самі клієнти у соцмережах. Зокрема, про обмежений вибір писали відвідувачі закладів у Києві та Гатному Київської області.

В окремих ресторанах користувачі помічали відсутність курячих страв, картопляних позицій, десертів і соусів. Водночас перелік недоступних продуктів може відрізнятися залежно від конкретного закладу.

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Що кажуть у компанії

У McDonald’s наголошують, що йдеться саме про тимчасові перебої з поставками. Компанія разом із логістичним партнером працює над тим, щоб повернути стабільне постачання продукції до ресторанів. При цьому в мережі не пов’язують недоступність страв безпосередньо з пошкодженням конкретних складів або логістичних центрів.

Як перевірити, що є в конкретному ресторані

Асортимент може відрізнятися навіть між ресторанами однієї мережі. Тому перед замовленням актуальну наявність конкретних позицій радять перевіряти для обраного закладу. Це можна зробити у застосунку McDonald’s, безпосередньо на терміналі самообслуговування або через застосунки партнерів з доставки. Сам McDonald’s також зазначає у своїх умовах, що деякі ресторани можуть не мати всього асортименту, доступного в інших закладах мережі.

Інші обмеження у торговельній мережі

У мережі супермаркетів АТБ тимчасово обмежили продаж деяких продуктів. За один чек покупець може придбати не більше шести штук або кілограмів товару з переліку. Такі самі ліміти діють і під час онлайн-замовлень.

В АТБ пояснюють, що рішення пов’язане зі зростанням кількості оптових закупівель: деякі покупці скуповують соціально важливі товари у великих обсягах, а потім перепродають їх. При цьому дефіциту продуктів немає, а обмеження мають допомогти забезпечити товарами якомога більше покупців.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, як удари по складах можуть вдарити по економіці України. Третинний сектор формує близько 70% ВВП, понад 70% робочих місць і майже 80% податкових надходжень. Через пошкодження логістики торгівля може скорочуватися, а частина бізнесу — переходити в тінь, що зменшить доходи бюджету.

Також Новини.LIVE писали, як можуть змінитися ціни на продукти. Через подорожчання пального та знищення великих складів витрати на логістику можуть зрости на 30–40%, що здатне підняти ціни на товари на 10–15%. Водночас дефіцит очікується лише ситуативний, тому скуповувати продукти наперед не варто.