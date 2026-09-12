Найдешевше та найдорожче меню у McDonald's: українські та польські ціни у 2026 році

McDonald's. Фото: УНІАН

Дуже часто стається, що після виснажливого робочого дня взагалі немає бажання щось готувати. Проте сьогодні це не є проблемою, адже можливості діджиталізації дозволяють замовити доставку будь-якої страви миттєво. Одним з найпопулярніших мереж ресторанів серед українців лишається McDonald's.

Сайт Новини.LIVE дізнавався у скільки сьогодні обійдуться найдешевше та найдорожче МакМеню в українських закладах мережі, а також порівняли ці цифри із сусідньою Польщею.

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Найбюджетніший та найдорожчий чек в Україні

Для тих, хто шукає максимальну економію, мережа пропонує бюджетні рішення. Тоді як прихильникам великих порцій доведеться заплатити чималу суму за преміальні бургери.

Наразі найбюджетнішим варіантом перекусу є спеціальна пропозиція "НайсПрайс Дабл Комбо" та "НайсПрайс Тріпл Комбо". Від 85 до 119 гривень покупець отримує повноцінний набір з невеличкого бургера або нагетсів, маленьку порцію картоплі фрі та напою.

НайсПрайс Тріпл Комбо. Фото: скриншот

Щодо стандартних позицій, то популярне "Біг Мак Меню" (Бургер БігМак, велика картопля фрі та напій) коштує орієнтовно 254 гривні залежно від закладу та регіону. Щоб замінити картоплю фрі на діпи, додати соус або інший додаток — доведеться ще відкласти від 15 до 45 гривень зверху.

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Найдорожча позиція за вартістю залишається велике меню з бургером "Дабл Біг Тейсті". Залежно від обраного напою та розміру картоплі, такий комплексний обід обійдеться у 387 гривень, коли лише сам бургер коштує близько 295 гривень.

Що з цінами на польський McDonald's

Якщо перерахувати вартість страв у Польщі у гривневий еквівалент, то польський фастфуд упевнено тримає вищу цінову планку.

Найбюджетний гамбургер або чізбургер в Україні коштує близько від 60 до 69 грн, тоді як у Польщі за нього доведеться віддати від 6,90 до 7,50 злотих, що становить приблизно 83-91 гривню.

Польські ресторани мають дещо іншу позицію щодо формування комбінованих меню, тож класичне "Біг Мак Меню", яке в Україні можна придбати за 254 гривні, у польських закладах обійдеться від 35 до 41 злотого, що орієнтовно 420-491 гривні.

Польське Біг Мак Меню. Фото: скриншот

Найдорожчі преміальні сети з подвійним м'ясом чи великими шматками смаженої яловичини як "Мак Роял Меню" в Україні коштує 359 гривень, а у сусідній країні їхня ціна сягає від 37 до 44 злотих, тобто від 445 до 530 гривень.

Загалом українські ціни в McDonald's залишаються в середньому на 20-30% нижчими, ніж у Польщі. Проте для гаманця пересічного українця вітчизняні чеки у фастфуді стають дедалі відчутнішими.

Що буде з меню в Україні

Через щоденні російські обстріли на продовольчі склади, у компанії заявили про скорочення асортименту в українських ресторанах. Компанія закликала переглядати актуальне меню кожного закладу в офіційному застосунку.

Звернення компанії до споживачів. Фото: Instagram McDonald`s Ukraine / скриншот

З чим ще варто ознайомитись

Крім того, раніше Новини.LIVE вже повідомляли про можливе скорочення меню в українській мережі ресторанів. Через часті та тривалі повітряні тривоги виникають затримки з доставкою продукції до окремих ресторанів. Щоб зберегти стабільну наявність найпопулярніших страв, частина ресторанів може тимчасово переходити на скорочене меню

Також Новини.LIVE розповідали, як зміняться ціни через російські удари на продовольчі склади. Наразі під ударом опинилася значна частина третинного сектору української економіки — торгівля та послуги. А від його роботи залежать значна частина ВВП, робочих місць і податкових надходжень.