Отключение электроэнергии в Украине: как получить государственные и банковские услуги в офлайн-режиме

Женщина смотрит в смартфон. Фото: Новини.LIVE

Из-за ежедневных российских атак в Украине начали вводить графики почасовых отключений света. Последние обстрелы объектов энергетики вынудили Укрэнерго ввести ограничения, чтобы разгрузить энергосистему. Если такая тенденция сохранится, украинцы могут оказаться в ситуации, когда одновременно исчезают электроэнергия, мобильная связь и интернет. В этот момент смартфон уже не гарантирует доступ к документам в приложении "Дія", онлайн-банкингу или другим государственным реестрам. Поэтому часть важной информации и документов стоит подготовить еще до возникновения чрезвычайной ситуации.

Сайт Новини.LIVE выяснил, что именно нужно иметь под рукой и куда обращаться, если цифровые сервисы временно недоступны.

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Цифровых документов может оказаться недостаточно

Постоянный доступ к телефону создает ощущение, что все необходимые документы всегда под рукой. Однако работа цифровых сервисов зависит от электроэнергии, связи и соответствующих механизмов. В частности, без интернета "Дія" не сможет сгенерировать временный код, необходимый для проверки цифрового документа, или принять запрос на создание цифровой копии в случае идентификации личности правоохранительными органами.

Скриншот документа из "Дія" также не имеет юридической силы. Для проверки цифрового документа используются предусмотренные сервисом QR-код или штрихкод. Из-за продолжающихся обстрелов лучше иметь физические документы всегда под рукой.

Какие документы желательно иметь в бумажном виде

Базовый набор зависит от ситуации конкретного человека, но в первую очередь стоит позаботиться о документах, удостоверяющих личность.

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Это может быть:

ID-карта;

паспорт гражданина Украины в форме книжечки;

заграничный паспорт для поездок за границу.

Отдельно стоит сделать бумажные копии документов, которые могут понадобиться в повседневных или юридических вопросах. Среди них — паспорт, РНОКПП, свидетельства о рождении детей, документы о браке или расторжении брака, документы на недвижимость и автомобиль, страховые документы, водительское удостоверение и другие важные бумаги.

Заранее запишите важные телефоны

Во время отключений электричества доступ к контактам в смартфоне может сохраниться, но зарядить устройство или воспользоваться мобильной связью удастся не всегда. Поэтому полезно иметь отдельный бумажный список с контактами учреждений, которые могут понадобиться именно вам.

Например, это могут быть:

почтовое отделение;

семейный врач;

банк и его контакт-центр;

другие учреждения, услугами которых человек регулярно пользуется.

К этому списку стоит добавить и банковские реквизиты. На бумаге можно записать номера счетов, названия банков, телефоны контакт-центров, номера кредитных договоров и другие данные, необходимые для идентификации клиента.

Проведение банковских операций без электричества

Если банковское приложение не работает, сначала стоит проверить другие каналы обслуживания конкретного банка. При длительных отключениях электроэнергии можно воспользоваться сетью POWER BANKING. Ее отделения оснащены резервным питанием и каналами связи, чтобы продолжать предоставление основных банковских услуг. В зависимости от банка и конкретного отделения там можно получить наличные, осуществить платеж или перевод, получить консультацию и выполнить другие операции.

Еще один вариант — национальный роуминг банкоматов. Он дает возможность клиентам снимать наличные в банкоматах других банков. При этом конкретные лимиты и доступность операций зависят от финансовой организации.

Однако лучше заранее узнать, будет ли работать во время отключения электроэнергии дежурное отделение именно вашего банка и какие операции там доступны.

Важность налички во время отключений электроэнергии

Во время длительного отключения электроэнергии могут одновременно возникнуть проблемы с терминалами, банкоматами и онлайн-платежами. В такой ситуации определенная сумма наличных позволит приобрести необходимые товары или оплатить услуги без доступа к банковской инфраструктуре. Сумму следует рассчитывать в зависимости от собственных потребностей и того, сколько времени может потребоваться для восстановления стабильной работы сервисов.

Как зарядить телефон и где найти связь во время отключений света

Если нет электричества и мобильной связи, одним из вариантов остаются «Пункты устойчивости». Там предусмотрены и связь, и интернет, и возможность зарядить мобильные устройства. Карту таких пунктов стоит скачать заранее.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как украинцы могут сэкономить на оплате электроэнергии. До 31 октября будет действовать стандартный тариф для бытовых потребителей — 4,32 грн за кВт/ч. Правительство может принять решение о его продлении на следующий отопительный сезон или о повышении.

Также Новини.LIVE сообщали, почему могут пересмотреть тарифы на свет и газ. Новый отопительный сезон готовит украинцам двойной вызов — угрозу зимних отключений электроэнергии и возможное повышение коммунальных платежей. Пока эксперты предупреждают об изменении тактики обстрелов и новых вызовах, потребителям следует готовиться не только к возможным проблемам с отоплением, но и к объявлению новых цен на электроэнергию и природный газ.