Блекаут в Україні: як отримати державні та банківські послуги офлайн

Жінка дивиться у смартфон. Фото: Новини.LIVE

Через щоденні російські атаки в Україні почали вводити графіки погодинних відключень світла. Останні обстріли енергетики змусили Укренерго застосовувати обмеження, аби розвантажити енергосистему. У разі продовження такої тенденції, українці можуть опинитися в ситуації, коли одночасно зникає електроенергія, мобільний зв'язок та інтернет. У цей момент смартфон вже не гарантує доступу до документів у застосунку "Дія", онлайн-банкінгу чи інших державних реєстрів. Тож частину важливої інформації та документів варто підготувати ще до надзвичайної ситуації.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, що саме потрібно мати під рукою і куди звертатися, якщо цифрові сервіси тимчасово недоступні.

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Цифрових документів може виявитися недостатньо

Постійний доступ до телефону створює відчуття, що всі необхідні документи завжди поруч. Проте робота цифрових сервісів залежить від електроенергії, зв'язку та відповідних механізмів. Зокрема, без інтернету "Дія" не зможе згенерувати тимчасовий код, необхідний для перевірки цифрового документа або прийняти запит на створення цифрової копії у разі ідентифікації особи правоохоронними органами.

Скриншот документа з "Дія" також не має юридичної сили. Для перевірки цифрового документа використовуються передбачені сервісом QR-код або штрихкод. Через тривалі обстріли краще мати фізичні документи завжди під рукою.

Які документи бажано мати у фізичному вигляді

Базовий набір залежить від ситуації конкретної людини, але насамперед варто подбати про документи, що посвідчують особу.

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Це може бути:

ID-картка;

паспорт громадянина України у формі книжечки;

фізичний закордонний паспорт для поїздок за кордон.

Окремо варто зробити паперові копії документів, які можуть знадобитися у повсякденних або юридичних питаннях. Серед них — паспорт, РНОКПП, свідоцтва про народження дітей, документи про шлюб або розірвання шлюбу, документи на нерухомість та автомобіль, страхові документи, посвідчення водія та інші важливі папери.

Заздалегідь запишіть важливі телефони

Під час знеструмлень доступ до контактів у смартфоні може залишитися, але зарядити пристрій або скористатися мобільним зв'язком вдасться не завжди. Тому корисно мати окремий паперовий список із контактами установ, які можуть знадобитися саме вам.

Наприклад, це можуть бути:

поштове відділення;

сімейний лікар;

банк та його контакт-центр;

інші установи, якими людина регулярно користується.

До цього списку варто додати й банківські реквізити. На папері можна записати номери рахунків, назви банків, телефони контакт-центрів, номери кредитних договорів та інші дані, необхідні для ідентифікації клієнта.

Проведення банківських операцій без світла

Якщо банківський застосунок не працює, спочатку варто перевірити інші канали обслуговування конкретного банку. За тривалих відключень електроенергії можна скористатися мережею POWER BANKING. Її відділення обладнані резервним живленням та каналами зв’язку, щоб продовжувати надання основних банківських послуг. Залежно від банку та конкретного відділення там можна отримати готівку, здійснити платіж або переказ, отримати консультацію та виконати інші операції.

Ще один варіант — банкоматний національний роумінг. Він дає можливість клієнтам знімати готівку в банкоматах інших банків. Водночас конкретні ліміти й доступність операцій залежать від фінансової організації.

Проте краще заздалегідь дізнатися, чи працюватиме під час блекауту чергове відділення саме вашого банку та які операції там доступні.

Важливість готівки під час блекаутів

Під час тривалого знеструмлення можуть одночасно виникнути проблеми з терміналами, банкоматами та онлайн-платежами. У такій ситуації певна сума готівки дозволить придбати необхідні товари або оплатити послуги без доступу до банківської інфраструктури. Враховувати суму слід залежно від власних потреб та того, скільки часу може знадобитися для відновлення стабільної роботи сервісів.

Як зарядити телефон і де знайти зв'язок під час відключень світла

Якщо електрики та мобільного зв'язку немає, одним із варіантів залишаються Пункти незламності. Там передбачається і зв'язок, і інтернет, і можливість зарядити мобільні пристрої. Карту таких пунктів варто завантажити заздалегідь.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як українці можуть заощадити на оплаті електроенергії. До 31 жовтня діятиме стандартний тариф для побутових споживачів — 4,32 грн за кВт/год. Уряд може ухвалити рішення про його продовження на наступний опалювальний сезон або підвищення.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому можуть переглянути тарифи на світло та газ. Новий опалювальний сезон готує українцям подвійний виклик — загрозу зимових блекаутів та можливе підвищення комуналки. Поки експерти попереджають про зміну тактики обстрілів і нові виклики, споживачам слід готуватися не лише до можливих проблем з теплом, а й до анонсу нових цін на електроенергію та блакитне паливо.