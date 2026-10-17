Скільки коштує поїздка в Буковель на вихідні у 2026 році: актуальні ціни

Карпатський ліс і гори. Фото: УНІАН

Графік 5/2, буденні вихідні та ситуація із відключеннями світла і масованими російськими обстрілами може призвести до емоційного вигорання. Вихідні в Карпатах можуть стати способом відволіктися від постійного стресу та повсякденних турбот. Однак навіть коротка поїздка до Буковелю потребує певного бюджету.

Сайт Новини.LIVE дізнавався і рахував всі витрати починаючи від цін на квитки, закінчуючи цінами у закладах харчування.

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Скільки коштує доїхати до Буковелю

Один із варіантів дістатися Карпат — скористатися потягом Укрзалізниці. Для подорожі до Буковелю потрібно шукати квитки до станції Татарів-Буковель. Вартість залізничних квитків становить від 283 до 3 628 гривень залежно від обраного варіанта поїздки.

Ціни на квитки від УЗ. Фото: скриншот

Раніше Новини.LIVE розповідали, що для студентів діє знижка. За студентським квитком здобувачі освіти на плацкарті можуть доїхати лише за 50% від вартості квитка.

Також потрібно враховувати можливі затримки залізничного транспорту. Під час повітряної тривоги потяг можуть зупинити до її завершення, через що час прибуття здатен зміститися на кілька годин.

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Коли ви вже прибули до Татарова, потрібно буде дістатись до самого курорту — трансфером або таксі. Ціни на трансфер стартують від 100 гривень, але перед тим варто глянути розклад. Таксі обійдеться у рази дорожче.

Альтернативою є автобус, яким можна доїхати безпосередньо до Буковелю. Такий варіант дозволяє уникнути додаткового трансферу з Татарова. Водночас квиток коштуватиме щонайменше 2 000 гривень на людину.

Вартість за номер у готелі

Ціни у несезонний період коливаються від 2 000 до 7 000 гривень.

Проте можна знайти й дешевші пропозиції. Наприклад, дві доби у звичайному двомісному номері обійдуться в 1 800 гривень. Адміністрація готелю пропонує звичайний двомісний номер з балконом з краєвидом на гори, місто і сад. Номер має окрему ванну кімнату. А власникам авто пропонують залишити на приватній парковці за додаткову плату.

Двомісний номер за 1 800 грн. Фото: Booking

Двомісний номер за 1 800 грн. Фото: Booking 1 / 2



Тим, хто планує відпочинок із додатковими зручностями, доступні дорожчі варіанти. Зокрема, дві доби в готелі зі сніданками, SPA та басейнами коштують 5 440 гривень. Готель також має власний ресторан, що не створить незручності пошуку їжі. Серед зручностей — відкритий і критий басейни з підігрівом води, а також гідромасажна ванна. У розпорядженні гостей ще є римська й фінська сауни. Надаються халати й тапочки.

2 доби проживання у номері за 5 440 грн. Фото: Booking

2 доби проживання у номері за 5 440 грн. Фото: Booking

2 доби проживання у номері за 5 440 грн. Фото: Booking 1 / 3





Скільки коштує поїсти в Буковелі у 2026 році

У 2024 році Новини.LIVE вже показували чек на одному з ресторанів Буковелю. Тоді вартість за двох вийшла в 1 896 гривень. Рахунок-фактура включала в себе: котлета з фрі, нагетси, салат із телятини і печінки фламбе, курячий бульон, яблучний сік і лимонад.

У 2026 році у ресторані "Грибова хата" на перше коливаються від 398 до 430 гривень. Ті, хто вперше приїхав у Карпати, варто спробувати легендарний карпатський бограч. Ціна за 350 грам вийде в 427 гривень.

Ціна за карпатський бограч. Фото: скриншот

На друге можна розглянути картоплю на пательні зі смаженою цибулею та шкварками. За 220 грам страв доведеться заплатити 352 гривні. А чай з карпатських ягід обійдеться в 163 гривні за 250 мл.

Проте в Буковелі можна завітати до всіма відомого McDonald`s. Але раніше Новини.LIVE повідомляли, що ціни у карпатському закладі будуть відрізнятись від київських. Вартість звичайного Біг Мак Меню у Буковелі коштує 341 гривню, коли у Києві — 254.

Який бюджет потрібен на вихідні в Буковелі

Якщо обрати найдешевші наведені варіанти проїзду та проживання, орієнтовні витрати для однієї людини можуть бути такими:

квиток на потяг в один бік — від 283 гривень;

трансфер із Татарова до Буковелю — від 100 гривень;

дві доби в бюджетному двомісному номері — 1 800 гривень за номер;

один обід із бограчу, картоплі та чаю — 942 гривні.

Якщо подорожувати удвох і розділити вартість двомісного номера порівну, проживання коштуватиме по 900 гривень на людину.

За такого розрахунку мінімальна сума з наведених витрат становитиме 2 225 гривень на людину. Остаточна вартість вихідних у Буковелі залежатиме від того, чи оберуть туристи бюджетне проживання та громадський транспорт, чи нададуть перевагу готелю зі SPA та дорожчим варіантам харчування.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про курорти поблизу з Україною, що набирають популярності. Одним з таких відкриттів стала Польща. За словами генерального секретаря Польської туристичної палати Павела Радолінського, значну частину іноземних гостей становлять туристи з сусідніх держав.

Також Новини.LIVE повідомляли, куди можна поїхати відпочити в оксамитовий сезон у жовтні. Туристам радять розглянути відпочинок у Туреччині та Єгипті. У тому ж Єгипті денна температура повітря стабільно тримається на позначці від 28 до 32 градусів тепла, а Червоне море прогріте до 28 градусів.