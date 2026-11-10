Катання на лижах у Європі може бути недорогим: де найнижчі ціни у 2026 році
Одним із найпопулярніших видів зимового відпочинку залишається катання на лижах. Українці можуть відвідати Буковель чи інший місцевий курорт на схилах Карпат. Альтернативний варіант — поїхати в Європу, де є безліч місць для активних розваг. Ми дізналися, які гірськолижні курорти ЄС визнали найбільш доступними за цінами у сезоні 2026/27.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований сайт Euronews Travel.
Які курорти Європи найдоступніші
Посилаючись на свіже дослідження компанії Holidu, яка вивела індекс цін на гірськолижних курортах Європи, фахівці видання склали список із 10-ти локацій, що характеризуються фінансовою доступністю. До розрахунку включали вартість абонементів і проживання.
Десятка найдоступніших за ціною курортів Європи, де можуть відпочити лижники в сезоні 2026/27, має такий вигляд (середні денні витрати з особи):
- Рубіон-ле-Бюїсс (Roubion les Buisses), Франція — 40,50 євро;
- Реаллон (Réallon), Франція — 42,95 євро;
- Грес-ан-Веркор (Gresse en Vercors), Франція — 49 євро;
- Ле Мурті (Le Mourtis), Франція — 51,50 євро;
- Сьєрра-де-Бехар (Sierra de Béjar), Іспанія — 53 євро;
- Ланс-ан-Веркор (Lans en Vercors), Франція — 54,98 євро;
- Ле-Колле-д'Альвар (Le Collet d’Allevard), Франція — 55 євро;
- Шабанон (Chabanon), Франція — 55,20 євро;
- Айон-Маржеріаз (Aillons-Margériaz), Франція — 55,40 євро;
- Сен-Леже-ле-Мелез (Saint-Léger-les-Mélèzes), Франція — 57,50 євро.
Як видно, дев’ять із десяти найдешевших локацій для гірськолижного відпочинку в Європі розташовані у Франції. Натомість інші лідери ринку — Швейцарія, Австрія та Італія — стали першими в переліку найдорожчих напрямків.
Курорт Рубйон-ле-Бюїсс визнали найбільш бюджетним серед 265-ти перевірених варіантів. Він знаходиться всього за годину їзди від Ніцци, але пропонує туристам вигідні ціни: абонемент на підйомник коштує 20 євро у високий і низький сезони, а за поселення доведеться віддати 15-26 євро/ніч.
Найдорожчі гірськолижні курорти Європи
Трійка лідерів за витратами має такий вигляд:
- Церматт (Zermatt), Швейцарія — 303,86 євро;
- Кортіна-д'Ампеццо (Cortina d'Ampezzo), Італія — 290,50 євро;
- Гічберг-Йохталь (Gitschberg Jochtal), Італія — 271,50 євро.
Церматт у 2026 році обігнав австрійський Обергургль-Гохгургль (Obergurgl-Hochgurgl), піднявшись на три позиції в рейтингу. Швейцарія відома високою вартістю життя, тому нікого не здивувало, що місцевий курорт визнали найдорожчим у Європі. Він пропонує туристам доступ до однієї з найвисокогірніших зон для катання в Альпах.
За абонемент потрібно віддати 111,28 євро, а проживання в готелі обійдеться приблизно у 244 євро за ніч. Під час низького сезону ціни трохи нижчі: ski-pass коштує 98,44 євро, ночівля — 154 євро. Загальна протяжність трас сягає 200 кілометрів.
Що ще варто знати українцям
Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштують абонементи на підйомники і траси в Буковелі. Туристи можуть заощадити кошти, запланувавши зимовий відпочинок ще восени. Передзамовлення ski-pass дозволяє отримати знижку 10%, проте акція діє лише до кінця листопада 2026 року.
Також Новини.LIVE розповідали, де українці можуть відпочити взимку, окрім гірськолижного курорту Буковель. Чудовою альтернативою стане Драгобрат, інфраструктура якого не сильно поступається. А в Яремче туристів чекає спокійна атмосфера і безліч варіантів для релаксу.