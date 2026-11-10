Лыжники на подъемнике в горах. Фото: Tripadvisor

Одним из самых популярных видов зимнего отдыха по-прежнему остается катание на лыжах. Украинцы могут посетить Буковель или другой местный курорт на склонах Карпат. Альтернативный вариант — поехать в Европу, где есть множество мест для активного отдыха. Мы узнали, какие горнолыжные курорты ЕС признали наиболее доступными по ценам в сезоне 2026/27.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный сайт Euronews Travel.

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Какие курорты Европы самые доступные

Ссылаясь на свежее исследование компании Holidu, которая рассчитала индекс цен на горнолыжных курортах Европы, специалисты издания составили список из 10 локаций, отличающихся финансовой доступностью. В расчет включали стоимость абонементов и проживания.

Десятка самых доступных по цене курортов Европы, где лыжники смогут отдохнуть в сезоне 2026/27, выглядит так (средние дневные расходы на одного человека):

Рубион-ле-Бюис (Roubion les Buisses), Франция — 40,50 евро;

Реаллон (Réallon), Франция — 42,95 евро;

Грес-ан-Веркор (Gresse en Vercors), Франция — 49 евро;

Ле-Мурти (Le Mourtis), Франция — 51,50 евро;

Сьерра-де-Бехар (Sierra de Béjar), Испания — 53 евро;

Ланс-ан-Веркор (Lans en Vercors), Франция — 54,98 евро;

Ле-Колле-д'Альвар (Le Collet d’Allevard), Франция — 55 евро;

Шабанон (Chabanon), Франция — 55,20 евро;

Айон-Маржериаз (Aillons-Margériaz), Франция — 55,40 евро;

Сен-Леже-ле-Мелез (Saint-Léger-les-Mélèzes), Франция — 57,50 евро.

Как видно, девять из десяти самых дешевых мест для горнолыжного отдыха в Европе находятся во Франции. Зато другие лидеры рынка — Швейцария, Австрия и Италия — возглавили список самых дорогих направлений.

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Курорт Рубйон-ле-Бюисс признали самым бюджетным среди 265 проверенных вариантов. Он находится всего в часе езды от Ниццы, но предлагает туристам выгодные цены: абонемент на подъемник стоит 20 евро в высокий и низкий сезоны, а за проживание придется заплатить 15-26 евро/ночь.

Самые дорогие горнолыжные курорты Европы

Тройка лидеров по расходам выглядит так:

Церматт (Zermatt), Швейцария — 303,86 евро;

Кортина-д'Ампеццо (Cortina d'Ampezzo), Италия — 290,50 евро;

Гитчберг-Йохталь (Gitschberg Jochtal), Италия – 271,50 евро.

Церматт в 2026 году обогнал австрийский Обергургль-Хохгургль (Obergurgl-Hochgurgl), поднявшись на три позиции в рейтинге. Швейцария известна высокой стоимостью жизни, поэтому никого не удивило, что местный курорт признали самым дорогим в Европе. Он предлагает туристам доступ к одной из самых высокогорных зон для катания в Альпах.

За абонемент нужно заплатить 111,28 евро, а проживание в отеле обойдется примерно в 244 евро за ночь. В низкий сезон цены немного ниже: ski-pass стоит 98,44 евро, ночлег — 154 евро. Общая протяженность трасс достигает 200 километров.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоят абонементы на подъемники и трассы в Буковеле. Туристы могут сэкономить, запланировав зимний отдых еще осенью. Предварительный заказ ski-pass позволяет получить скидку 10%, однако акция действует лишь до конца ноября 2026 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, где украинцы могут отдохнуть зимой, кроме горнолыжного курорта Буковель. Отличной альтернативой станет Драгобрат, инфраструктура которого не сильно уступает. А в Яремче туристов ждет спокойная атмосфера и множество вариантов для релакса.