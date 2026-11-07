Подъемники в Буковеле. Фото: Google Maps

Многие украинцы проводят зимний отдых на горнолыжных курортах, самым популярным из которых по-прежнему остается Буковель. В октябре стартовала выгодная акция, которая продлится до конца ноября 2026 года. Она предусматривает снижение цен на ski-pass для туристов — на низкий, высокий и новогодний сезоны. Абонементы подешевели на 10% благодаря предпродаже.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Буковеля.

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Скидки на ski-pass в ноябре

Посетители горнолыжного курорта могут сэкономить деньги при своевременном планировании отдыха. Если заказывать абонементы на подъемники и трассы в ноябре, удастся снизить цены на 10%. Зимний сезон 2026/27 начнется удачно — с эффективного управления собственным бюджетом.

Мы проанализировали официальный сайт Буковеля и выяснили, сколько стоят стандартные ski-pass по условиям предпродажи. Для отдыха в низкий сезон (до 18 декабря и с 10 марта) нужно заплатить:

2 300 грн (-250 грн) — за два дня подряд;

3 350 грн (-350 грн) — за три дня подряд;

4 200 грн (-450 грн) — за четыре дня подряд;

5 200 грн (-550 грн) — за пять дней подряд;

3 800 грн (-400 грн) — за три дня на выбор;

5 750 грн (-650 грн) — за пять дней на выбор;

9 250 грн (-1050 грн) — за 10 дней на выбор.

Высокий сезон в Буковеле длится с 19 по 24 декабря, а также с 8 января по 9 марта. Диапазон скидок составляет 400-1 700 грн, а стоимость абонементов варьируется от 3 800 грн за два дня подряд до 15 450 грн — за 10 дней по выбору туриста.

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Новогодний сезон начинается 25 декабря и заканчивается 7 января. Минимальная цена — 5 000 грн (-550 грн) за два дня подряд, максимальная — 20 050 грн (-2 250 грн) за 10 дней по выбору. Как видно, имеет большой смысл определиться с планами на зиму, дабы сэкономить деньги хотя бы на ski-pass.

Переносятся ли дни на следующую зиму

Некоторых интересует вопрос, разрешается ли переносить неиспользованные дни на следующий сезон 2027/28. В Буковеле предусмотрели такую возможность для части абонементов, а именно для ski-pass на 3, 5 или 10 выборочных дней. В то же время абонементы на 2-5 дней подряд необходимо полностью использовать после активации.

"Подсчет дней начинается при первом проходе через турникет. Если такой ski-pass вообще не был активирован в течение сезона 2026/27, его можно использовать следующей зимой", — уточнили на сайте горнолыжного курорта.

Для покупки пропуска на трассы и подъемники по сниженной цене необходимо посетить сайт Буковеля или воспользоваться приложением на смартфоне. Можно выбрать удобный формат: записать ski-pass на Bukovel Card, заказать мобильную версию или получить бумажный абонемент по прибытии.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали о курортах "все включено" в ноябре 2026 года. Даже осенью туристы могут ездить за границу и отдыхать у моря. Стоимость путешествия будет меньше, поскольку гостиницы снижают цены на услуги, а толпы людей на улицах редеют.

Также Новини.LIVE рассказывали, куда украинцам поехать на зимний отдых, кроме Буковеля. Хорошим вариантом для семейного и спокойного отпуска станет Яремче в Ивано-Франковской области. Там значительно ниже цены на проживание в отелях, но развлечений меньше по сравнению с горнолыжным курортом.