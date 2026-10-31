Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Курорты "все включено" в ноябре: какое направление выбрать украинцам

Курорты "все включено" в ноябре: какое направление выбрать украинцам

Ua ru
31 октября 2026 14:10
Отдых на курорте все включено для украинцев: какое бюджетное направление выбрать в ноябре Pexels
Люди в аэропорту. Фото: Pexels

Даже после окончания бархатного сезона украинцы могут запланировать отдых на курорте. В некоторых странах температура воздуха в ноябре остается комфортной, хотя позагорать на пляже не получится. Зато весело провести время, познакомиться с местной культурой, поплавать в море или бассейне — это хороший план на ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где можно отдохнуть в ноябре 2026 года и сколько это будет стоить.

Реклама

Сколько стоит отдых в Турции

Это направление остается популярным и востребованным даже после окончания летнего сезона. В ноябре погодные условия даже более комфортные, чем в июне-сентябре, ведь спадает жара, которую не все туристы хорошо переносят. Плюс осенью снижаются цены в отелях, а количество отдыхающих на улицах уменьшается.

За проживание в одном из четырехзвездочных отелей Алании — на побережье Средиземного моря — придется заплатить не менее 15 800 грн. Столько стоит пятидневное проживание по системе "все включено".

Курорты "все включено" в ноябре: какое направление выбрать украинцам - фото 1
Стоимость отдыха в Турции. Фото: скриншот

Гостям предлагают доступ к открытым бассейнам с водными горками, анимационным программам, турецкой бане, сауне, барам и ресторанам, детской площадке, настольному теннису и другим развлечениям. Пляж расположен буквально в нескольких метрах — до моря 1 минута ходьбы.

Читайте также:

Какую валюту брать в Турцию

Официальная валюта страны — турецкая лира. Но туристам рекомендуют брать с собой в поездку доллары или евро для обмена на месте. Стоит ориентироваться на актуальный курс, но не использовать гривны, поскольку их принимают далеко не в каждом обменном пункте Турции.

Наличные точно понадобятся для мелких расходов, а крупные покупки лучше совершать с помощью карточных платежей. Там принимают Visa, Mastercard, Maestro, Union Pay, American Express и пр. Терминалы стоят почти везде, поэтому проблем с безналичными расчетами не будет.

Также стоит помнить о лимитах на перевозку наличных. Если планируете вывезти из Украины в Турцию сумму, превышающую 10 000 евро в эквиваленте, придется декларировать деньги на границе и подтверждать источники их происхождения. Для семьи из нескольких человек лимит увеличивается.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит отдых в санатории с лечением. Недельное пребывание в Трускавце обойдется как минимум в 24 000 грн, а в Миргороде стоимость начинается от 11 760 грн. В свою очередь, суточная путевка в санаторий "Карпаты" стоит от 3 454 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, какое направление лучше всего подходит для отдыха в бархатный сезон. Сентябрь и октябрь остаются комфортными периодами для отпуска на море. Стоит рассмотреть популярные маршруты, в частности Болгарию и Египет.

Турция поездки отдых отпуск курорты
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации