Люди в аэропорту. Фото: Pexels

Даже после окончания бархатного сезона украинцы могут запланировать отдых на курорте. В некоторых странах температура воздуха в ноябре остается комфортной, хотя позагорать на пляже не получится. Зато весело провести время, познакомиться с местной культурой, поплавать в море или бассейне — это хороший план на ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где можно отдохнуть в ноябре 2026 года и сколько это будет стоить.

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Сколько стоит отдых в Турции

Это направление остается популярным и востребованным даже после окончания летнего сезона. В ноябре погодные условия даже более комфортные, чем в июне-сентябре, ведь спадает жара, которую не все туристы хорошо переносят. Плюс осенью снижаются цены в отелях, а количество отдыхающих на улицах уменьшается.

За проживание в одном из четырехзвездочных отелей Алании — на побережье Средиземного моря — придется заплатить не менее 15 800 грн. Столько стоит пятидневное проживание по системе "все включено".

Стоимость отдыха в Турции. Фото: скриншот

Гостям предлагают доступ к открытым бассейнам с водными горками, анимационным программам, турецкой бане, сауне, барам и ресторанам, детской площадке, настольному теннису и другим развлечениям. Пляж расположен буквально в нескольких метрах — до моря 1 минута ходьбы.

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Какую валюту брать в Турцию

Официальная валюта страны — турецкая лира. Но туристам рекомендуют брать с собой в поездку доллары или евро для обмена на месте. Стоит ориентироваться на актуальный курс, но не использовать гривны, поскольку их принимают далеко не в каждом обменном пункте Турции.

Наличные точно понадобятся для мелких расходов, а крупные покупки лучше совершать с помощью карточных платежей. Там принимают Visa, Mastercard, Maestro, Union Pay, American Express и пр. Терминалы стоят почти везде, поэтому проблем с безналичными расчетами не будет.

Также стоит помнить о лимитах на перевозку наличных. Если планируете вывезти из Украины в Турцию сумму, превышающую 10 000 евро в эквиваленте, придется декларировать деньги на границе и подтверждать источники их происхождения. Для семьи из нескольких человек лимит увеличивается.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит отдых в санатории с лечением. Недельное пребывание в Трускавце обойдется как минимум в 24 000 грн, а в Миргороде стоимость начинается от 11 760 грн. В свою очередь, суточная путевка в санаторий "Карпаты" стоит от 3 454 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, какое направление лучше всего подходит для отдыха в бархатный сезон. Сентябрь и октябрь остаются комфортными периодами для отпуска на море. Стоит рассмотреть популярные маршруты, в частности Болгарию и Египет.