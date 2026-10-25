Бассейн в санатории. Фото: УНИАН

Отдых в санатории в Украине может обойтись в десятки тысяч гривен даже за одну неделю. Стоимость зависит от курорта, его местоположения, категории номера, количества гостей и услуг, включенных в путевку. При этом самый дешевый тариф не всегда предусматривает лечение — иногда за консультации врачей и процедуры нужно платить отдельно.

Новини.LIVE выяснили, какие цены предлагают санаторно-курортные учреждения в 2026 году и на что следует обратить внимание перед бронированием.

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Сколько стоят санатории в Трускавце в 2026 году

Одним из самых популярных направлений оздоровительных комплексов остаются западные регионы Украины. Трускавец остается одним из известных курортов Украины. Здесь работают санатории с различными условиями проживания, питания и лечения. Например, в санатории "Карпаты" стоимость путевок начинается от 3 454 гривен в сутки в одноместном номере. Его владельцы обещают гостям всё, что необходимо для отличного отдыха и качественного оздоровления, а именно питание и комплексы оздоровительных процедур. В стоимость путевки также входит общий анализ крови и мочи, клинические и биохимические исследования, дуоденальное зондирование и другие обследования.

Гости также могут обратиться за консультацией к следующим специалистам:

уролога;

терапевта;

физиотерапевта;

гинеколога;

дерматолога;

осмотр стоматолога;

кардиолога

проктолога;

невропатолога;

эндокринолога;

косметолога.

Одноместный номер. Фото: Санатории Украины

Одноместный номер. Фото: Санатории Украины 1 / 2



Санатории центральной части Украины

Те, кто проживает в центральных регионах и не желает уезжать далеко, могут рассмотреть вариант санатория "Миргород", расположенного в Полтавской области. Стоимость одноместного стандартного номера обойдется почти вдвое дешевле, чем в Трускавце — 1 680 гривен в сутки.

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В стоимость входит:

проживание;

лечение;

трехразовое питание.

В санатории созданы все условия для лечения как взрослых, так и детей. Детям до 6 лет спальное место не предоставляется. Питание оплачивается дополнительно.

Одноместный номер в Миргороде. Фото: Санатории Украины

Одноместный номер в Миргороде. Фото: Санатории Украины 1 / 2



Где выгоднее оздоравливаться

Чтобы насладиться оздоровительными процедурами и получить гарантированный результат, стоит рассматривать путевки на срок, превышающий сутки. За неделю в Трускавце придется заплатить не менее 24 178 гривен, тогда как в том же Миргороде — 11 760 гривен. При этом санаторий в центральном регионе по количеству и качеству процедур ничуть не уступает западному комплексу.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказали о соседе Украины, который набирает популярность благодаря своим курортам. Речь идет о Польше. По словам генерального секретаря Польской туристической палаты Павела Радолинского, значительную часть иностранных гостей составляют туристы из соседних стран.

Также Новини.LIVE сообщали, какой город признали самым счастливым для туристов. В качестве показателей учитывались качество питания, возможность гулять пешком и отдыхать на природе, а также количество солнечных дней. Таким городом стал один из регионов Португалии.