Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Отдых с лечением: сколько стоят санатории Украины в 2026 году

Отдых с лечением: сколько стоят санатории Украины в 2026 году

Ua ru
25 октября 2026 13:06
Цены на санатории Украины в 2026 году: что входит в стоимость путевки УНИАН
Бассейн в санатории. Фото: УНИАН

Отдых в санатории в Украине может обойтись в десятки тысяч гривен даже за одну неделю. Стоимость зависит от курорта, его местоположения, категории номера, количества гостей и услуг, включенных в путевку. При этом самый дешевый тариф не всегда предусматривает лечение — иногда за консультации врачей и процедуры нужно платить отдельно.

Новини.LIVE выяснили, какие цены предлагают санаторно-курортные учреждения в 2026 году и на что следует обратить внимание перед бронированием.

Реклама

Сколько стоят санатории в Трускавце в 2026 году

Одним из самых популярных направлений оздоровительных комплексов остаются западные регионы Украины. Трускавец остается одним из известных курортов Украины. Здесь работают санатории с различными условиями проживания, питания и лечения. Например, в санатории "Карпаты" стоимость путевок начинается от 3 454 гривен в сутки в одноместном номере. Его владельцы обещают гостям всё, что необходимо для отличного отдыха и качественного оздоровления, а именно питание и комплексы оздоровительных процедур. В стоимость путевки также входит общий анализ крови и мочи, клинические и биохимические исследования, дуоденальное зондирование и другие обследования.

Гости также могут обратиться за консультацией к следующим специалистам:

  • уролога;
  • терапевта;
  • физиотерапевта;
  • гинеколога;
  • дерматолога;
  • осмотр стоматолога;
  • кардиолога
  • проктолога;
  • невропатолога;
  • эндокринолога;
  • косметолога.
  • Одномісний номер. Фото: Санаторії України
    Одноместный номер. Фото: Санатории Украины
  • Одномісний номер. Фото: Санаторії України
    Одноместный номер. Фото: Санатории Украины
1 / 2
  • Одномісний номер. Фото: Санаторії України
  • Одномісний номер. Фото: Санаторії України

Санатории центральной части Украины

Те, кто проживает в центральных регионах и не желает уезжать далеко, могут рассмотреть вариант санатория "Миргород", расположенного в Полтавской области. Стоимость одноместного стандартного номера обойдется почти вдвое дешевле, чем в Трускавце — 1 680 гривен в сутки.

Читайте также:

В стоимость входит:

  • проживание;
  • лечение;
  • трехразовое питание.

В санатории созданы все условия для лечения как взрослых, так и детей. Детям до 6 лет спальное место не предоставляется. Питание оплачивается дополнительно.

  • Одномісний номер у Миргороді.
    Одноместный номер в Миргороде. Фото: Санатории Украины
  • Одномісний номер у Миргороді.
    Одноместный номер в Миргороде. Фото: Санатории Украины
1 / 2
  • Одномісний номер у Миргороді.
  • Одномісний номер у Миргороді.

Где выгоднее оздоравливаться

Чтобы насладиться оздоровительными процедурами и получить гарантированный результат, стоит рассматривать путевки на срок, превышающий сутки. За неделю в Трускавце придется заплатить не менее 24 178 гривен, тогда как в том же Миргороде — 11 760 гривен. При этом санаторий в центральном регионе по количеству и качеству процедур ничуть не уступает западному комплексу.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказали о соседе Украины, который набирает популярность благодаря своим курортам. Речь идет о Польше. По словам генерального секретаря Польской туристической палаты Павела Радолинского, значительную часть иностранных гостей составляют туристы из соседних стран.

Также Новини.LIVE сообщали, какой город признали самым счастливым для туристов. В качестве показателей учитывались качество питания, возможность гулять пешком и отдыхать на природе, а также количество солнечных дней. Таким городом стал один из регионов Португалии.

тарифы Карпаты Полтавская область санатории отель
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации