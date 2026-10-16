Цены на тепло в Украине: где за отопление берут больше всего
Украинцы вступают в новый отопительный сезон со старыми тарифами на тепло. Из-за моратория поставщики не могут повышать стоимость отопления для населения, хотя расходы предприятий растут. В то же время жители разных городов будут платить за тепло по разным ценам, но суммы в квитанциях зависят еще и от особенностей дома и наличия счетчиков.
Сколько стоит отопление в Украине, выясняли Новини.LIVE.
Стоимость отопления в крупных городах
В Киеве, Днепре, Львове и Харькове тарифы для населения остаются на уровне прошлого года. Однако стоимость одной гигакалории тепла различается в зависимости от города и предприятия, обслуживающего дом.
В октябре 2026 года действуют следующие ставки:
- Киев — 1 654,41 гривны за 1 Гкал для клиентов "Киевтеплоэнерго".
- Днепр — 1 741,32 гривны за 1 Гкал для абонентов КП "Теплоэнерго".
- Харьков — 1 539,50 гривен за 1 Гкал для потребителей "Харьковских тепловых сетей".
- Львов — 1 468,11 гривен за 1 Гкал составляет переменная часть тарифа для домов со счетчиками.
В Днепре тепло от КП "Теплоэнерго" стоит на 86,91 гривны за гигакалорию дороже, чем в Киеве. Однако в городе работают и другие поставщики, поэтому тариф нужно проверять в зависимости от предприятия, которое вас обслуживает. Для КП "Теплоэнерго" цена установлена до 31 декабря 2026 года.
Во Львове действует двухставочная система оплаты. Помимо стоимости потребленного тепла, она предусматривает фиксированную составляющую, связанную с тепловой нагрузкой дома. Для жилья без счетчиков переменная часть составляет 32,15 гривны за квадратный метр в месяц в течение отопительного периода.
В Харькове жильцы домов без приборов учета платят по ставке 39,38 гривны за квадратный метр в месяц. Новые экономически обоснованные тарифы, которые местные власти утверждали для теплоснабжающих предприятий, на население пока не распространяются из-за моратория.
Почему счета могут отличаться
Даже в соседних домах счета за отопление могут быть разными. Если установлен общедомовой счетчик, поставщик учитывает фактическое потребление тепла, а затем распределяет расходы между жильцами.
В домах без счетчиков начисления могут зависеть от площади квартиры. Поэтому владельцы более просторного жилья обычно платят больше.
На расходы также влияют погода, утепление стен, состояние окон и крыши. В холодные месяцы дому требуется больше тепла, а из-за плохой теплоизоляции его потребление может дополнительно расти.
Если сумма в платежке вызывает сомнения, нужно проверить тариф своего поставщика и способ расчета. Можно также обратиться в теплоснабжающую компанию и попросить объяснить, сколько тепла начислили дому, какую площадь учли и из каких составляющих сформировали окончательную сумму.
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