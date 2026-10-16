Мужчина включает отопление в доме. Фото: Magnific

Украинцы вступают в новый отопительный сезон со старыми тарифами на тепло. Из-за моратория поставщики не могут повышать стоимость отопления для населения, хотя расходы предприятий растут. В то же время жители разных городов будут платить за тепло по разным ценам, но суммы в квитанциях зависят еще и от особенностей дома и наличия счетчиков.

Сколько стоит отопление в Украине, выясняли Новини.LIVE.

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Стоимость отопления в крупных городах

В Киеве, Днепре, Львове и Харькове тарифы для населения остаются на уровне прошлого года. Однако стоимость одной гигакалории тепла различается в зависимости от города и предприятия, обслуживающего дом.

В октябре 2026 года действуют следующие ставки:

Киев — 1 654,41 гривны за 1 Гкал для клиентов "Киевтеплоэнерго".

Днепр — 1 741,32 гривны за 1 Гкал для абонентов КП "Теплоэнерго".

Харьков — 1 539,50 гривен за 1 Гкал для потребителей "Харьковских тепловых сетей".

Львов — 1 468,11 гривен за 1 Гкал составляет переменная часть тарифа для домов со счетчиками.

В Днепре тепло от КП "Теплоэнерго" стоит на 86,91 гривны за гигакалорию дороже, чем в Киеве. Однако в городе работают и другие поставщики, поэтому тариф нужно проверять в зависимости от предприятия, которое вас обслуживает. Для КП "Теплоэнерго" цена установлена до 31 декабря 2026 года.

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Во Львове действует двухставочная система оплаты. Помимо стоимости потребленного тепла, она предусматривает фиксированную составляющую, связанную с тепловой нагрузкой дома. Для жилья без счетчиков переменная часть составляет 32,15 гривны за квадратный метр в месяц в течение отопительного периода.

В Харькове жильцы домов без приборов учета платят по ставке 39,38 гривны за квадратный метр в месяц. Новые экономически обоснованные тарифы, которые местные власти утверждали для теплоснабжающих предприятий, на население пока не распространяются из-за моратория.

Почему счета могут отличаться

Даже в соседних домах счета за отопление могут быть разными. Если установлен общедомовой счетчик, поставщик учитывает фактическое потребление тепла, а затем распределяет расходы между жильцами.

В домах без счетчиков начисления могут зависеть от площади квартиры. Поэтому владельцы более просторного жилья обычно платят больше.

На расходы также влияют погода, утепление стен, состояние окон и крыши. В холодные месяцы дому требуется больше тепла, а из-за плохой теплоизоляции его потребление может дополнительно расти.

Если сумма в платежке вызывает сомнения, нужно проверить тариф своего поставщика и способ расчета. Можно также обратиться в теплоснабжающую компанию и попросить объяснить, сколько тепла начислили дому, какую площадь учли и из каких составляющих сформировали окончательную сумму.

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Также Новини.LIVE рассказывали, какие бытовые приборы больше всего влияют на сумму в счете за свет. Больше всего электроэнергии потребляют электроплита, бойлер и кондиционер, а некоторые устройства расходуют ток даже в режиме ожидания. Чтобы сократить расходы, стоит отключать лишнюю технику из розеток и, по возможности, пользоваться ночным тарифом.