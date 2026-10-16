Чоловік вмикає опалення в оселі. Фото: Magnific

Українці входять у новий опалювальний сезон зі старими тарифами на тепло. Через мораторій постачальники не можуть підвищувати вартість опалення для населення, хоча витрати підприємств зростають. Водночас мешканці різних міст платитимуть за тепло за різними цінами, але суми у квитанціях залежать ще й від особливостей будинку та наявності лічильників.

Скільки коштує опалення в Україні, дізнавалися Новини.LIVE.

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Вартість опалення у великих містах

У Києві, Дніпрі, Львові та Харкові тарифи для населення залишаються на рівні минулого року. Однак вартість однієї гігакалорії тепла відрізняється залежно від міста та підприємства, яке обслуговує будинок.

У жовтні 2026 року діють такі ставки:

Київ — 1 654,41 гривні за 1 Гкал для клієнтів "Київтеплоенерго".

Дніпро — 1 741,32 гривні за 1 Гкал для абонентів КП "Теплоенерго".

Харків — 1 539,50 гривні за 1 Гкал для споживачів "Харківських теплових мереж".

Львів — 1 468,11 гривні за 1 Гкал становить змінна частина тарифу для будинків із лічильниками.

У Дніпрі тепло від КП "Теплоенерго" коштує на 86,91 гривні за гігакалорію дорожче, ніж у Києві. Проте в місті працюють й інші постачальники, тому тариф потрібно перевіряти залежно від підприємства, яке вас обслуговує. Для КП "Теплоенерго" ціна встановлена до 31 грудня 2026 року.

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У Львові діє двоставкова система оплати. Крім вартості спожитого тепла, вона передбачає постійну складову, пов'язану з тепловим навантаженням будинку. Для житла без лічильників змінна частина становить 32,15 гривні за квадратний метр на місяць протягом опалювального періоду.

У Харкові мешканці будинків без приладів обліку платять за ставкою 39,38 гривні за квадратний метр на місяць. Нові економічно обґрунтовані тарифи, які місцева влада затверджувала для теплопостачальних підприємств, на населення поки не поширюються через мораторій.

Чому платіжки можуть відрізнятися

Навіть у сусідніх будинках рахунки за опалення можуть бути різними. Якщо встановлений загальнобудинковий лічильник, постачальник враховує фактичне споживання тепла, а потім розподіляє витрати між мешканцями.

У будинках без лічильників нарахування можуть залежати від площі квартири. Тому власники більшого житла зазвичай платять більше.

На витрати також впливають погода, утеплення стін, стан вікон і даху. У холодні місяці будинок потребує більше тепла, а через погану теплоізоляцію його споживання може додатково зростати.

Якщо сума у платіжці викликає сумніви, потрібно перевірити тариф свого постачальника та спосіб розрахунку. Можна також звернутися до теплопостачального підприємства й попросити пояснити, скільки тепла нарахували будинку, яку площу врахували та з яких складових сформували остаточну суму.

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