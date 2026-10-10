Оплата комунальних послуг в Польщі та Україні: що входить у платіжку

Чоловік тримає платіжку. Фото: Новини.LIVE

Українці, які орендують житло в Польщі, нерідко стикаються з несподіваною для себе платіжкою. Крім вартості оренди, потрібно сплачувати ще й чинш. При цьому польський чинш не варто автоматично сприймати як аналог української комуналки. У ньому можуть бути як платежі за утримання будинку, так і внески за окремі послуги.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, скільки насправді коштує проживання у польській квартирі та за що доведеться платити окремо.

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Різниця починається з самого поняття чиншу

У Польщі чинш може використовуватися у різних значеннях. Саме він часто створює плутанину для українців. Якщо йдеться про оренду, чинш найму — це безпосередньо плата власнику за користування житлом.

Але в оголошеннях та договорах оренди часто зустрічається також чинш адміністративний. Це вже інший платіж. Він може включати витрати на утримання спільних частин будинку, воду, опалення, вивезення сміття, внески до ремонтного фонду та інші витрати, пов'язані з функціонуванням нерухомості. Склад залежить від конкретного будинку та умов договору.

Тому чинш в оголошенні про оренду житла ще не означає, що за всі комунальні послуги більше нічого платити не потрібно.

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За що платить орендар у Польщі

У типовій ситуації щомісячні витрати можуть складатися одразу з кількох частин.

Орендна плата власнику. Це сума, за яку людина фактично користується квартирою. Адміністративний чинш. Він сплачується на утримання будинку та може охоплювати різні витрати, залежно від конкретної нерухомості. Комунальні послуги та media. Частина з них може бути включена до адміністративного платежу як авансові внески, а частина — оплачуватися окремо.

У чинші можуть враховуватися вода, центральне опалення, вивезення сміття чи витрати на спільні частини будинку. Водночас електроенергія у квартирі або газ можуть оплачуватися безпосередньо постачальнику. Польське законодавство загалом розділяє орендну плату та так звані платежі, незалежні від власника, до яких належать витрати на постачання медіа.

Чому сума чиншу може бути різною

У Польщі немає єдиної фіксованої суми, яку кожен орендар сплачує як чинш. На розмір платежу впливають характеристики конкретного будинку та правила, за якими ним управляють.

До адміністративних витрат можуть входити, зокрема:

прибирання спільних територій;

обслуговування та ремонт спільних частин будинку;

освітлення під'їздів;

обслуговування ліфтів;

охорона;

страхування нерухомості;

ремонтний фонд;

витрати на воду та опалення;

вивезення відходів.

У деяких моделях управління будинком такі витрати формуються як щомісячні авансові платежі. А після завершення розрахункового періоду можуть проводитися перерахунки.

Вода і опалення можуть бути вже всередині чиншу

Це одна з речей, яка найчастіше збиває з пантелику тих, хто вперше орендує житло в Польщі. В оголошенні може бути вказано, наприклад, що оренда становить фіксовану суму за оренду житда плюс чинш. При цьому в самому чинші вже можуть бути авансові платежі за воду та опалення.

Але це не обов'язково означає, що кінцева сума за ці послуги гарантовано не зміниться.

Якщо фактичне споживання виявиться більшим за внесені аванси, може виникнути доплата. Якщо ж витрати були нижчими, можливий перерахунок залежно від правил конкретного будинку та договору. Перед підписанням договору варто запитати не лише "скільки коштує чинш", а й що саме до нього входить.

Електроенергія та газ часто йдуть окремо

У конкретній квартирі електроенергія, газ або інші послуги можуть оплачуватися безпосередньо постачальнику або через власника. Тут все вже залежить від договору. Польське законодавство передбачає, що власник може стягувати платежі, незалежні від нього, з орендаря, якщо той не має окремого договору безпосередньо з постачальником відповідної послуги.

Тому два житла з однаковою орендною платою можуть мати різну фактичну щомісячну вартість.

Як це працює в Україні

В Україні логіка платіжки дещо інша. Житлово-комунальне законодавство передбачає оплату окремих комунальних послуг. Зокрема тепла, водопостачання, водовідведення, поводження з побутовими відходами тощо.

Залежно від моделі договору рахунок може включати не лише плату безпосередньо за спожиту послугу, а й абонентське обслуговування. За індивідуальним договором така плата є окремою складовою розрахунку.

Українська система теж не зводиться до одного платежу за фактично використані воду чи тепло. У платіжці можуть бути різні складові, пов'язані з обслуговуванням і наданням послуг.

Однак в Україні людина зазвичай сприймає комуналку як окремі платежі за конкретні послуги. Тоді як у Польщі чинш часто об'єднує значно ширший набір витрат, пов'язаних із квартирою та будинком.

Що перевірити перед орендою квартири

Перед підписанням договору орендарю варто попросити власника розписати всі платежі окремо.

Польський чинш — це не просто аналог української комуналки. Насамперед потрібно з'ясувати:

скільки становить сама оренда;

скільки коштує чинш адміністративний;

що саме входить до нього;

чи включені вода та опалення;

чи є авансові платежі за ці послуги;

як проводиться остаточний перерахунок;

хто платить за електроенергію та газ;

які платежі залежать від кількості мешканців;

чи є додаткові внески за паркомісце, комору або інші послуги.

Це дозволить уникнути ситуації, коли квартира в оголошенні здається дешевою, але після додавання всіх платежів її реальна вартість виявляється значно вищою.

В Україні ж споживач звик бачити комунальні послуги як окремі складові платіжки, хоча українська система також передбачає додаткові платежі, зокрема абонентське обслуговування.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про права договору оказіонального перед орендою житла. Найм оказіональний — це спеціальний вид оренди житлової нерухомості, який передбачає додаткові гарантії для власника квартири. На відміну від звичайного договору, така угода дозволяє орендодавцю за певних умов швидше пройти процедуру виселення проблемного орендаря.

Також Новини.LIVE повідомляли, як відрізняються ціни на оренду житла у Києві та Варшаві. На відміну від українського ринку, у Польщі можна знайти хороші варіанти квартир без послуг рієлтора. Проте оренда житла у польській столиці не обмежується лише основною ціною за місяць проживання.