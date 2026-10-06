Постійне проживання у Польщі: як оформити сталий побит українцям

Люди на вулиці у Варшаві. Фото: Новини.LIVE

Отримати дозвіл на постійне проживання в Польщі на підставі польського походження можна лише після підтвердження свого коріння та зв’язку з Польщею. Для цього заявнику доведеться зібрати пакет документів, а також пройти детальну співбесіду з інспектором. Водночас вимоги можуть відрізнятися залежно від воєводства.

Про це повідомило видання in Poland, передають Новини.LIVE.

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Які документи потрібні для сталого побиту

Постійне проживання в Польщі, або zezwolenie na pobyt stały, передбачає проходження адміністративної процедури та підтвердження підстав для отримання дозволу. Якщо йдеться про польське походження, особливу увагу приділяють документам, які підтверджують національність предків.

Важливо не плутати цю процедуру з оформленням постійного побиту на підставі Карти поляка. Для власників цього документа діють інші правила та окрема адміністративна процедура.

Перелік документів може бути різним залежно від воєводства та обставин конкретної справи. Тому інспектор може попросити додаткові підтвердження.

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Фотографія та державне мито

Заявнику необхідно надати фотографію в електронному форматі, яка відповідає встановленим вимогам. З квітня 2026 року подача заяви відбувається через електронну систему MOS, тому до технічних параметрів фото висуваються відповідні вимоги.

Також потрібно сплатити державне мито у розмірі 640 злотих. Кошти перераховують на рахунок відповідного столичного міста, а не безпосередньо на рахунок воєводського управління.

Підтвердження польського походження

Однією з ключових частин справи є актові записи. Зазвичай заявнику потрібно підготувати:

власне свідоцтво про народження;

свідоцтва про народження батьків;

документи про народження та шлюб предків, які мали польську національність;

інші акти цивільного стану, які допомагають підтвердити родинний зв’язок.

Йдеться про документи батьків, дідусів, бабусь або прадідусів — залежно від того, через кого саме заявник доводить польське походження.

Корисним додатком може стати генеалогічне дерево. Воно не є окремим офіційним документом і не потребує нотаріального засвідчення, але допомагає інспектору швидше розібратися в родинних зв’язках.

Які документи можуть підтвердити доходи

Попри те, що підставою для постійного побиту за польським походженням є національна приналежність, під час розгляду справи можуть попросити документи, які підтверджують стабільне фінансове становище заявника.

Серед них можуть бути:

трудовий договір umowa o pracę;

договір umowa zlecenia;

документи про інші легальні джерела доходу;

підтвердження соціального страхування, зокрема ZUS ZUA або ZUS ZCNA;

приватний страховий поліс, якщо він використовується як підтвердження страхування.

В окремих випадках інспектор може попросити додаткові документи, зокрема підтвердження виплат за договором.

Як підтвердити зв’язок із Польщею

Окрему роль можуть відігравати документи, які демонструють зв’язок заявника або його родини з польською культурою та суспільством.

Це можуть бути старі сімейні документи, архівні довідки, фотографії та інші матеріали, що свідчать про польське походження предків і їхнє життя в польському культурному середовищі.

Додатковим аргументом може бути участь у діяльності польських організацій, товариств або культурних ініціатив. Також на практиці важливе значення має знання польської мови, достатнє для спілкування під час адміністративної процедури.

До пакета документів варто підготувати й договір оренди житла (umowa najmu). Його можуть вимагати під час розгляду справи для підтвердження місця проживання заявника в Польщі.

Окремим етапом розгляду справи може стати офіційна співбесіда з інспектором, яка проводиться та фіксується у протоколі.

Під час розмови заявника можуть детально розпитувати про історію його родини, польське походження, життя та долю предків. Також інспектор може перевіряти знання польської мови, традицій і культурного контексту.

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