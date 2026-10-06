Мінімальна сума на кордоні Польщі: скільки готівки треба українцям у жовтні

Автомобіль на кордоні з Польщею. Фото: Google Maps

Під час перетину кордону Польщі у жовтні 2026 року можливі суворі перевірки. Виїзд з України нерідко супроводжується проблемами через гроші. Місцеве законодавство вимагає від іноземців підтвердження платоспроможності, що традиційно передбачає пред'явлення мінімальної суми готівки. Не завадить дізнатися, що змінилося для українців.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на урядовий портал Республіки Польща.

Реклама

Готівка для перетину кордону Польщі

Співробітники прикордонної служби повинні переконатися, що іноземець володіє достатньою сумою готівки на весь період запланованого перебування. Українці мають підтвердити: особистих фінансів у гаманці вистачить на проживання в Польщі. Це передбачено постановою Міністра внутрішніх справ від 23 лютого 2015 року.

Станом на жовтень потрібно накопичити таку мінімальну суму:

для подорожі менше чотирьох днів — 300 злотих;

для поїздки на довший період — 75 злотих на кожен день.

Додатково вимагають наявність зворотного квитка або еквівалент його вартості — щонайменше 200 злотих для українців. Правило стосується туристів, які в'їжджають на територію Польщі не на власному транспортному засобі, а користуються послугами пасажирського перевезення.

Читайте також:

Якщо прикордонник засвідчить відсутність мінімальної суми готівки, він може відмовити в перетині державного кордону. Про подібні ситуації дуже часто розповідають наші громадяни, які завчасно не ознайомилися з правилами в'їзду в Польщу.

Коли доведеться платити за безвіз

Європейський Союз запланував запуск системи ETIAS для громадян третіх країн. Вона передбачає оформлення спеціального дозволу на перетин зовнішнього кордону ЄС вартістю 20 євро. Цей документ буде дійсний протягом трьох років незалежно від кількості подорожей.

Як тільки система запрацює, українцям доведеться подавати заявки на видачу дозволу і сплачувати адміністративний збір. Перетнути кордон Польщі чи іншої сусідньої держави без документу не вийде.

Водночас у Європейському Союзі досі не визначилися з остаточним терміном запуску ETIAS. У 2026 році платити за в'їзд точно не доведеться, однак вже у першому кварталі 2027-го система може повноцінно запрацювати.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, який штраф за недекларування валютних цінностей на кордоні. Українці повинні підтверджувати походження коштів під час виїзду, інакше загрожує суворе покарання. Але тільки в разі перевищення допустимого ліміту — 10 000 євро в еквіваленті.

Також Новини.LIVE розповідали, що кількість українців зі статусом тимчасового захисту в Польщі скорочується. Протягом червня і липня сусідню державу покинули понад 14 тисяч осіб. Частина громадян обрали місцем проживання Німеччину, Чехію, Іспанію, Румунію і Словаччину.