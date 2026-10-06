Минимальная сумма на границе с Польшей: сколько наличных нужно украинцам в октябре

Автомобиль на границе с Польшей. Фото: Google Maps

При пересечении границы с Польшей в октябре 2026 года возможны строгие проверки. Выезд из Украины нередко сопровождается проблемами из-за денег. Местное законодательство требует от иностранцев подтверждения платежеспособности, что традиционно предполагает предъявление минимальной суммы наличных. Не помешает узнать, что изменилось для украинцев.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на правительственный портал Республики Польша.

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Наличные деньги для пересечения границы Польши

Сотрудники пограничной службы должны убедиться, что в иностранца имеется достаточная сумма наличных на весь период запланированного пребывания. Украинцы должны подтвердить: личных денег в кошельке хватит на проживание в Польше. Это предусмотрено постановлением министра внутренних дел от 23 февраля 2015 года.

По состоянию на октябрь необходимо накопить такую минимальную сумму:

для поездки продолжительностью менее четырех дней — 300 злотых;

для поездки на более длительный срок — 75 злотых на каждый день.

Дополнительно требуется наличие обратного билета или эквивалента его стоимости — не менее 200 злотых для украинцев. Правило касается туристов, которые въезжают на территорию Польши не на собственном транспортном средстве, а пользуются услугами пассажирских перевозок.

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Если пограничник констатирует отсутствие минимальной суммы, он может отказать в пересечении государственной границы. О подобных ситуациях очень часто рассказывают наши граждане, которые заранее не ознакомились с правилами въезда в Польшу.

Когда придется платить за безвизовый режим

Европейский Союз запланировал запуск системы ETIAS для граждан третьих стран. Она предусматривает оформление специального разрешения на пересечение внешней границы ЕС стоимостью 20 евро. Этот документ будет действителен в течение трех лет независимо от количества поездок.

Как только система заработает, украинцам придется подавать заявки на выдачу разрешения и уплачивать административный сбор. Пересечь границу Польши или другого соседнего государства без этого документа не получится.

В то же время в Европейском Союзе до сих пор не определились с окончательным сроком запуска ETIAS. В 2026 году платить за въезд точно не придется, однако уже в первом квартале 2027-го система может полноценно заработать.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какой штраф грозит за недекларирование валютных ценностей на границе. Украинцы должны подтверждать происхождение денег при выезде, иначе им грозит строгое наказание. Но только в случае превышения допустимого лимита — 10 000 евро в эквиваленте.

Также Новини.LIVE сообщали, что количество украинцев со статусом временной защиты в Польше сокращается. В течение июня и июля соседнее государство покинули более 14 тысяч человек. Часть граждан выбрали местом проживания Германию, Чехию, Испанию, Румынию и Словакию.