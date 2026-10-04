Виїзд українців у Польщу: чому можуть не пропустити на кордоні в жовтні 2026 року

Пункт пропуску на кордоні. Фото: Google Maps

Чимало українців регулярно їздять на роботу в Польщу, задля відпочинку, відвідування друзів або родичів тощо. Але під час перетину кордону можливі затримки і навіть відмова в подальшій подорожі. Причини бувають різні, однак найпоширеніші — відсутність мінімальної суми готівки, медичного страхування і дозвільних документів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому українців можуть розвернути на польському кордоні в жовтні 2026 року.

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Мінімальна сума для в'їзду в Польщу

Згідно з інформацією на урядовому порталі Республіки Польща, іноземці повинні підтверджувати свою платоспроможність під час перетину кордону. Це означає пред'явлення мінімальної суми готівки, якої вистачить на весь період запланованого перебування. Для українців ліміт у жовтні 2026 році становить:

300 злотих (3 500 грн) — для поїздки тривалістю до чотирьох днів;

75 злотих (900 грн) — на кожен день перебування, якщо подорож триватиме більше чотирьох днів.

У разі відсутності мінімальної суми готівки прикордонники можуть відмовити українцям у перетині кордону Польщі. Тому необхідно заздалегідь переконатися, що коштів у гаманці вистачить для підтвердження платоспроможності.

Документи для в'їзду в Польщу

Для безперешкодного перетину кордону українцям необхідно зібрати пакет документів. Обов'язково треба мати дійсний біометричний паспорт і медичне страхування. Наявність полісу перевіряють не тільки під час подорожі за безвізовим режимом, але й у разі оформлення національної візи (тип D), подачі документів на тимчасовий захист або карту побиту.

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Основними вимогами до страховки є мінімальна сума компенсації 30 000 євро, термін дії до одного року і застосування на всій території Шенгенської зони. Базове медичне страхування покриває витрати на екстрену госпіталізацію, операційне втручання, перевезення та репатріацію тіла.

Хто ризикує не потрапити в Польщу

Причини відмови у перетині польського кордону бувають різними. Наприклад, не пропустять українців, які відмовляться здати біометричні дані (відбитки пальців і фото обличчя) відповідно до вимог нової системи EES.

Також подорож буде скасована у випадку ухилення від декларування валютних цінностей на суму понад 10 000 євро в еквіваленті. Плюс порушникам випишуть штраф у розмірі 20%.

Інші поширені підстави включають наявність інформації про особу в Шенгенській інформаційній системі SIS із відміткою про заборону в'їзду, а також невдалу спробу підтвердити мету поїздки (відсутність документів).

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