Оренда житла в Польщі: що таке оказіональний договір та чи потрібен він українцям

Варшава. Фото: Новини.LIVE

Оренда квартири в Польщі може передбачати не лише стандартний договір, а й спеціальний формат — умова абонайм оказіональний. Така угода насамперед захищає власника житла та спрощує процедуру виселення орендаря у разі проблем із договором. Для українців важливо знати правила такого найму, адже для людей із тимчасовим захистом PESEL UKR діють окремі умови.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, як працює умова найму оказіонального.

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Що таке умова оказіональна

Умова або найм оказіональний (najem okazjonalny) — це спеціальний вид оренди житлової нерухомості, який передбачає додаткові гарантії для власника квартири. На відміну від звичайного договору, така угода дозволяє орендодавцю за певних умов швидше пройти процедуру виселення проблемного орендаря. Водночас для укладення договору потрібно підготувати додаткові документи.

Оказіональна оренда стосується саме житла. Використовувати такий договір для оренди приміщення під комерційну діяльність не можна.

Хто може укласти такий договір

Орендарем за договором найму оказіонального може бути фізична особа, яка використовує житло для задоволення власних житлових потреб. Орендодавцем може виступати власник житла.

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Які документи потрібні

Однією з головних особливостей найму оказіонального є необхідність заздалегідь визначити місце, куди орендар зможе переїхати у разі припинення договору та виселення.

До пакета документів зазвичай входять:

нотаріальна заява орендаря про добровільне звільнення житла після припинення договору;

інформація про інше житлове приміщення, куди орендар зможе переїхати;

згода власника цього приміщення на проживання орендаря та інших членів його домогосподарства, якщо житло не належить самому орендарю.

Сам договір найму оказіонального при цьому не обов'язково підписувати безпосередньо у нотаріуса. Нотаріальною має бути заява орендаря про добровільне виконання зобов'язання щодо звільнення житла.

Що змінюється для українців зі статусом тимчасового захисту

Для українців, які мають тимчасовий захист, передбачені окремі правила. Зокрема, особа зі статусом UKR не повинна надавати інформацію про інше житло, до якого вона може переїхати після виселення. Відповідно, не потрібна і згода власника такого приміщення. Під час укладення договору орендодавцю потрібно зазначити наявність у орендаря статусу PESEL UKR та додати документ, який це підтверджує.

На який строк укладають договір

Оказіональний договір оренди укладається на визначений строк. Максимальна тривалість може становити до 10 років. Безстроковий договір у форматі найму укласти не можна.

Якщо сторони хочуть продовжити оренду після завершення строку, вони можуть оформити нову угоду. Договір має бути укладений у письмовій формі. Зміни до нього також оформлюються письмово.

Скільки коштує договір

Орендарю слід врахувати, що укладання такого договору не є безкоштовною процедурою, а тим паче за рахунок власника житла. Орендодавець має повне право вимагати від вас пошук нотаріуса для укладення такої умови і оплату за неї. Ціни на оказіональну умову коливаються від 220 до 290 польських злотих. У гривневому еквіваленті це орієнтовно від 2 600 до 3 400 гривень.

Скільки може становити кауція

Орендодавець може вимагати від орендаря кауцію. Це заставна сума, яка використовується для покриття можливих боргів або вартості пошкоджень житла. Кауція не може перевищувати шестикратного розміру щомісячної орендної плати.

Після завершення оренди вона має бути повернута протягом одного місяця з дня звільнення квартири, за вирахуванням можливих зобов'язань орендаря перед власником.

Чи потрібно повідомляти податкову

Для власника житла, який не веде підприємницької діяльності у сфері оренди, є ще одна важлива формальність. Про укладення найму оказіонального потрібно повідомити податкову інспекцію за місцем проживання протягом 14 днів від початку оренди.

Орендар може попросити власника надати підтвердження такого повідомлення. Якщо власник не виконає цю вимогу, договір може втратити переваги, передбачені для оказіонального договору.

Як відбувається виселення

Після завершення договору або його дострокового припинення орендар повинен звільнити житло у визначений строк. Якщо цього не відбувається добровільно, власник спочатку направляє письмову вимогу звільнити приміщення із зазначенням конкретного терміну.

У разі невиконання вимоги орендодавець може звернутися до суду, щоб надати нотаріальному акту про добровільне звільнення житла силу виконавчого документа. Після цього процедура може перейти до примусового виконання. Саме спрощення цієї процедури і є однією з головних відмінностей найму оказіонального від стандартної оренди житла.

Для українців, які винаймають квартиру в Польщі, перед підписанням такого договору варто уважно перевірити всі додатки, строк оренди, розмір кауції, умови її повернення та положення про розірвання угоди.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чи вистачить заробленого стажу у Польщі або Німеччині для української пенсії. Тих, хто повертається в Україну або готується до пенсії, часто цікавить питання: чи зарахують ці роки до страхового стажу та чи збільшать вони майбутню виплату. Все залежить від країни, де людина працювала, та від того, чи має Україна з нею угоду про соціальне забезпечення.

Також Новини.LIVE повідомляли, як польські агенції з пошуку роботи обманюють українців. Жорстка боротьба за кадри змушує деякі польські компанії з найму йти на прямий обман. Швидкі гроші, безкоштовне житло та "золоті" погодинні ставки на папері нерідко обертаються штрафами та урізаними виплатами.