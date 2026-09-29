Аренда жилья в Польше: что такое договор аренды на определенный срок и нужен ли он украинцам

Варшава. Фото: Новини.LIVE

Аренда квартиры в Польше может предусматривать не только стандартный договор, но и специальный формат — договор оказиональный. Такое соглашение, прежде всего, защищает владельца жилья и упрощает процедуру выселения арендатора в случае проблем с договором. Для украинцев важно знать правила такого найма, ведь для людей с временной защитой PESEL UKR действуют особые условия.

Сайт Новини.LIVE выяснял, как работает условие случайной аренды.

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Что такое случайная аренда

Оказиональный договор аренды (najem okazjonalny) — это особый вид аренды жилой недвижимости, который предусматривает дополнительные гарантии для владельца квартиры. В отличие от обычного договора, такое соглашение позволяет арендодателю при определенных условиях быстрее пройти процедуру выселения проблемного арендатора. В то же время для заключения договора необходимо подготовить дополнительные документы.

Оказиональная аренда касается именно жилья. Использовать такой договор для аренды помещения под коммерческую деятельность нельзя.

Кто может заключить такой договор

Арендатором по оказиональному договору может быть физическое лицо, использующее жилье для удовлетворения собственных жилищных потребностей. Арендодателем может выступать собственник жилья.

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Какие документы необходимы

Одной из главных особенностей оказиональной аренды является необходимость заранее определить место, куда арендатор сможет переехать в случае расторжения договора и выселения.

В пакет документов обычно входят:

нотариально заверенное заявление арендатора о добровольном освобождении жилья после расторжения договора;

информация о другом жилом помещении, куда арендатор сможет переехать;

согласие владельца этого помещения на проживание арендатора и других членов его домохозяйства, если жилье не принадлежит самому арендатору.

Сам договор аренды жилья при этом не обязательно подписывать непосредственно у нотариуса. Нотариально заверенным должно быть заявление арендатора о добровольном исполнении обязательства по освобождению жилья.

Что меняется для украинцев со статусом временной защиты

Для украинцев, имеющих статус временной защиты, предусмотрены отдельные правила. В частности, лицо со статусом UKR не обязано предоставлять информацию о другом жилье, в которое оно может переехать после выселения. Соответственно, не требуется и согласие владельца такого помещения. При заключении договора арендодателю необходимо указать наличие у арендатора статуса PESEL UKR и приложить документ, подтверждающий это.

На какой срок заключается договор

Оказиональный договор аренды заключается на определенный срок. Максимальная продолжительность может составлять до 10 лет. Бессрочный договор в формате аренды заключить нельзя.

Если стороны хотят продлить аренду по истечении срока, они могут оформить новое соглашение. Договор должен быть заключен в письменной форме. Изменения в него также оформляются в письменной форме.

Сколько стоит договор

Арендатору следует учесть, что заключение такого договора не является бесплатной процедурой, тем более за счет владельца жилья. Арендодатель имеет полное право потребовать от вас поиск нотариуса для заключения такого договора и оплату его услуг. Цены на оформление договора колеблются от 220 до 290 польских злотых. В гривневом эквиваленте это ориентировочно от 2 600 до 3 400 гривен.

Какова может быть сумма залога

Арендодатель может потребовать от арендатора залог. Это сумма, используемая для покрытия возможных долгов или стоимости повреждений жилья. Залог не может превышать шестикратного размера ежемесячной арендной платы.

По окончании аренды она должна быть возвращена в течение одного месяца со дня освобождения квартиры, за вычетом возможных обязательств арендатора перед владельцем.

Нужно ли уведомлять налоговую

Для владельца жилья, который не ведет предпринимательской деятельности в сфере аренды, есть еще одна важная формальность. О заключении договора оказионального необходимо уведомить налоговую инспекцию по месту жительства в течение 14 дней с начала аренды.

Арендатор может попросить владельца предоставить подтверждение такого уведомления. Если владелец не выполнит это требование, договор может лишиться преимуществ, предусмотренных для договора оказиональной аренды.

Как происходит выселение

По истечении срока договора или его досрочном расторжении арендатор должен освободить жилье в установленный срок. Если это не происходит добровольно, арендодатель сначала направляет письменное требование освободить помещение с указанием конкретного срока.

В случае невыполнения требования арендодатель может обратиться в суд, чтобы придать нотариальному акту о добровольном освобождении жилья силу исполнительного документа. После этого процедура может перейти к принудительному исполнению. Именно упрощение этой процедуры и является одним из главных отличий разовой аренды от стандартной аренды жилья.

Украинцам, снимающим квартиру в Польше, перед подписанием такого договора следует внимательно проверить все приложения, срок аренды, размер залога, условия его возврата и положения о расторжении договора.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, хватит ли заработанного стажа в Польше или Германии для украинской пенсии. Тех, кто возвращается в Украину или готовится к пенсии, часто интересует вопрос: зачтут ли эти годы в страховой стаж и увеличат ли они будущую выплату. Все зависит от страны, в которой человек работал, и от того, есть ли у Украины с ней соглашение о социальном обеспечении.

Также Новини.LIVE сообщали, как польские агентства по поиску работы обманывают украинцев. Жесткая борьба за кадры заставляет некоторые польские кадровые компании прибегать к прямому обману. Быстрые деньги, бесплатное жилье и "золотые" почасовые ставки на бумаге нередко оборачиваются штрафами и урезанными выплатами.