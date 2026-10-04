Выезд украинцев в Польшу: почему могут не пропустить на границе в октябре 2026 года

Пограничный пункт пропуска. Фото: Google Maps

Многие украинцы регулярно ездят на работу в Польшу, для отдыха, в гости к друзьям или родственникам. Однако при пересечении границы возможны задержки и даже отказ в дальнейшем проезде. Причины бывают разные, но наиболее распространенные — отсутствие минимальной суммы наличных, медицинской страховки и разрешительных документов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему украинцев могут развернуть на польской границе в октябре 2026 года.

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Минимальная сумма для въезда в Польшу

Согласно информации на правительственном портале Республики Польша, иностранцы должны подтверждать свою платежеспособность при пересечении границы. Это означает предъявление минимальной суммы наличных, которой хватит на весь период запланированного пребывания. Для украинцев лимит в октябре 2026 года составляет:

300 злотых (3 500 грн) — для поездки продолжительностью до четырех дней;

75 злотых (900 грн) — на каждый день пребывания, если поездка продлится больше четырех дней.

В случае отсутствия минимальной суммы наличных пограничники могут отказать украинцам в пересечении границы Польши. Поэтому необходимо заранее убедиться, что денег в кошельке хватит для подтверждения платежеспособности.

Документы для въезда в Польшу

Для беспрепятственного пересечения границы украинцам необходимо собрать пакет документов. Обязательно нужно иметь действующий биометрический паспорт и медицинскую страховку. Наличие полиса проверяют не только при поездке по безвизовому режиму, но и при оформлении национальной визы (тип D), подаче документов на временную защиту или карту побыту.

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Основными требованиями к страховке являются минимальная сумма компенсации 30 000 евро, срок действия до одного года и действие на всей территории Шенгенской зоны. Базовое медицинское страхование покрывает расходы на экстренную госпитализацию, оперативное вмешательство, транспортировку и репатриацию тела.

Кто рискует не попасть в Польшу

Причины отказа в пересечении польской границы бывают разными. Например, не пропустят украинцев, которые откажутся сдать биометрические данные (отпечатки пальцев и фото лица) в соответствии с требованиями новой системы EES.

Также поездка будет отменена в случае уклонения от декларирования валютных ценностей на сумму свыше 10 000 евро в эквиваленте. Дополнительно нарушителям выпишут штраф в размере 20%.

Другие распространенные основания включают наличие информации о человеке в Шенгенской информационной системе SIS с отметкой о запрете въезда, а также неудачную попытку подтвердить цель поездки (отсутствие документов).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы должны знать об аренде жилья в Польше. Помимо обычного договора можно оформить оказиональный, который позволяет владельцу жилья при определенных обстоятельствах быстрее осуществить процедуру выселения проблемного арендатора.

Также Новини.LIVE рассказывали, к чему следует готовиться украинцам в Польше по состоянию на октябрь 2026 года. Минимальная зарплата и пенсия останутся на прежних уровнях, однако выплаты по программе 800+ на несовершеннолетних детей отменили для некоторых получателей.