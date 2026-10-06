Постоянное проживание в Польше: как оформить вид на жительство украинцам

Люди на улице в Варшаве. Фото: Новини.LIVE

Получить разрешение на постоянное проживание в Польше на основании польского происхождения можно только после подтверждения своих корней и связи с Польшей. Для этого заявителю придется собрать пакет документов, а также пройти подробное собеседование с инспектором. При этом требования могут различаться в зависимости от воеводства.

Об этом сообщило издание in Poland, передают Новини.LIVE.

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Какие документы нужны для постоянного проживания

Постоянное проживание в Польше, или zezwolenie na pobyt stały, предполагает прохождение административной процедуры и подтверждение оснований для получения разрешения. Если речь идет о польском происхождении, особое внимание уделяется документам, подтверждающим национальность предков.

Важно не путать эту процедуру с оформлением постоянного проживания на основании "Карты поляка". Для владельцев этого документа действуют другие правила и отдельная административная процедура.

Перечень документов может варьироваться в зависимости от воеводства и обстоятельств конкретного дела. Поэтому инспектор может запросить дополнительные подтверждающие документы.

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Фотография и государственная пошлина

Заявителю необходимо предоставить фотографию в электронном формате, соответствующую установленным требованиям. С апреля 2026 года подача заявления осуществляется через электронную систему MOS, поэтому к техническим параметрам фотографии предъявляются соответствующие требования.

Также необходимо уплатить государственную пошлину в размере 640 злотых. Средства перечисляются на счет соответствующего столичного города, а не непосредственно на счет воеводского управления.

Подтверждение польского происхождения

Одной из ключевых частей дела являются актовые записи. Обычно заявителю необходимо подготовить:

само свидетельство о рождении;

свидетельства о рождении родителей;

документы о рождении и браке предков, имевших польскую национальность;

другие акты гражданского состояния, помогающие подтвердить родственную связь.

Речь идет о документах родителей, дедушек, бабушек или прадедушек — в зависимости от того, через кого именно заявитель доказывает польское происхождение.

Полезным дополнением может стать генеалогическое древо. Оно не является отдельным официальным документом и не требует нотариального заверения, но помогает инспектору быстрее разобраться в родственных связях.

Какие документы могут подтвердить доходы

Несмотря на то, что основанием для постоянного проживания по польскому происхождению является национальная принадлежность, при рассмотрении дела могут запросить документы, подтверждающие стабильное финансовое положение заявителя.

Среди них могут быть:

трудовой договор (umowa o pracę);

договор umowa zlecenia;

документы о других легальных источниках дохода;

подтверждение социального страхования, в частности ZUS ZUA или ZUS ZCNA;

частный страховой полис, если он используется в качестве подтверждения страхования.

В отдельных случаях инспектор может запросить дополнительные документы, в частности подтверждение выплат по договору.

Как подтвердить связь с Польшей

Особую роль могут играть документы, демонстрирующие связь заявителя или его семьи с польской культурой и обществом.

Это могут быть старые семейные документы, архивные справки, фотографии и другие материалы, свидетельствующие о польском происхождении предков и их жизни в польской культурной среде.

Дополнительным аргументом может служить участие в деятельности польских организаций, обществ или культурных инициатив. Также на практике важное значение имеет знание польского языка, достаточное для общения в ходе административной процедуры.

В пакет документов следует включить договор аренды жилья (umowa najmu). Его могут потребовать в ходе рассмотрения дела для подтверждения места проживания заявителя в Польше.

Отдельным этапом рассмотрения дела может стать официальное собеседование с инспектором, которое проводится и фиксируется в протоколе.

Во время беседы заявителя могут подробно расспрашивать об истории его семьи, польском происхождении, жизни и судьбе предков. Также инспектор может проверять знание польского языка, традиций и культурного контекста.

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