Оплата коммунальных услуг в Польше и Украине: что входит в счет

Мужчина держит квитанцию. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, снимающие жилье в Польше, нередко сталкиваются с неожиданной для себя платежкой. Помимо стоимости аренды, нужно платить еще и чинш. При этом польские коммунальные платежи не стоит автоматически воспринимать как аналог украинской коммуналки. В них могут входить как платежи за содержание дома, так и взносы за отдельные услуги.

Сайт Новини.LIVE выяснял, сколько на самом деле стоит проживание в польской квартире и за что придется платить отдельно.

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Разница начинается с самого понятия чинш

В Польше чинш может использоваться в разных значениях. Именно это часто создает путаницу для украинцев. Если речь идет об аренде, чинш — это непосредственно плата владельцу за пользование жильем.

Но в объявлениях и договорах аренды часто встречается также административный чинш. Это уже другой платеж. Он может включать расходы на содержание общих частей дома, воду, отопление, вывоз мусора, взносы в ремонтный фонд и другие расходы, связанные с эксплуатацией недвижимости. Состав зависит от конкретного дома и условий договора.

Поэтому наличие чинша в объявлении об аренде жилья еще не означает, что за все коммунальные услуги больше ничего платить не нужно.

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За что платит арендатор в Польше

В типичной ситуации ежемесячные расходы могут состоять сразу из нескольких частей.

Арендная плата владельцу. Это сумма, за которую человек фактически пользуется квартирой. Административная плата. Она уплачивается на содержание дома и может охватывать различные расходы, в зависимости от конкретного объекта недвижимости. Коммунальные услуги и media. Часть из них может быть включена в административный платеж в качестве авансовых взносов, а часть — оплачиваться отдельно.

В арендную плату могут входить вода, центральное отопление, вывоз мусора или расходы на общие части дома. В то же время электроэнергия в квартире или газ могут оплачиваться непосредственно поставщику. Польское законодательство в целом разделяет арендную плату и так называемые платежи, не зависящие от собственника, к которым относятся расходы на коммунальные услуги.

Почему сумма чинша может быть разной

В Польше нет единой фиксированной суммы, которую каждый арендатор платит в качестве чинша. На размер платежа влияют характеристики конкретного дома и правила, по которым им управляют.

В административные расходы могут входить, в частности:

уборка общих территорий;

обслуживание и ремонт общих частей дома;

освещение подъездов;

обслуживание лифтов;

охрана;

страхование недвижимости;

ремонтный фонд;

расходы на воду и отопление;

вывоз отходов.

В некоторых моделях управления домом такие расходы формируются в виде ежемесячных авансовых платежей. А по окончании расчетного периода могут проводиться перерасчеты.

Вода и отопление могут быть уже включены в чинш

Это одна из вещей, которая чаще всего сбивает с толку тех, кто впервые снимает жилье в Польше. В объявлении может быть указано, например, что аренда составляет фиксированную сумму за аренду жилья плюс чинш. При этом в самой арендной плате уже могут быть включены авансовые платежи за воду и отопление.

Но это не обязательно означает, что окончательная сумма за эти услуги гарантированно не изменится.

Если фактическое потребление окажется больше внесенных авансов, может возникнуть доплата. Если же расходы оказались ниже, возможен перерасчет в зависимости от правил конкретного дома и договора. Перед подписанием договора стоит спросить не только «сколько стоит арендная плата», но и что именно в нее входит.

Электроэнергия и газ часто оплачиваются отдельно

В конкретной квартире электроэнергия, газ или другие услуги могут оплачиваться напрямую поставщику или через владельца. Здесь все уже зависит от договора. Польское законодательство предусматривает, что владелец может взимать с арендатора платежи, не зависящие от него, если у того нет отдельного договора непосредственно с поставщиком соответствующей услуги.

Поэтому два жилья с одинаковом чиншем могут иметь разную фактическую ежемесячную стоимость.

Как это работает в Украине

В Украине логика платежки несколько иная. Жилищно-коммунальное законодательство предусматривает оплату отдельных коммунальных услуг. В частности, тепла, водоснабжения, водоотведения, обращения с бытовыми отходами и т. д.

В зависимости от модели договора счет может включать не только плату непосредственно за потребленную услугу, но и абонентское обслуживание. По индивидуальному договору такая плата является отдельной составляющей расчета.

Украинская система также не сводится к одному платежу за фактически использованную воду или тепло. В платежке могут быть различные составляющие, связанные с обслуживанием и предоставлением услуг.

Однако в Украине человек обычно воспринимает коммунальные платежи как отдельные платежи за конкретные услуги. Тогда как в Польше чинш часто объединяет гораздо более широкий набор расходов, связанных с квартирой и домом.

Что проверить перед арендой квартиры

Перед подписанием договора арендатору стоит попросить владельца разписать все платежи отдельно.

Польская арендная плата — это не просто аналог украинской коммуналки. Прежде всего нужно выяснить:

сколько составляет сама аренда;

сколько стоит административная арендная плата;

что именно входит в него;

включены ли вода и отопление;

есть ли авансовые платежи за эти услуги;

как производится окончательный перерасчет;

кто оплачивает электроэнергию и газ;

какие платежи зависят от количества жильцов;

есть ли дополнительные взносы за парковочное место, кладовую или другие услуги.

Это позволит избежать ситуации, когда квартира в объявлении кажется дешевой, но после добавления всех платежей ее реальная стоимость оказывается значительно выше.

В Украине же потребитель привык рассматривать коммунальные услуги как отдельные составляющие платежки, хотя украинская система также предусматривает дополнительные платежи, в частности абонентское обслуживание.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о правах, предусмотренных договором оказиональным. Оказиональный найм — это особый вид аренды жилой недвижимости, который предусматривает дополнительные гарантии для владельца квартиры. В отличие от обычного договора, такое соглашение позволяет арендодателю при определенных условиях быстрее пройти процедуру выселения проблемного арендатора.

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