Оплата коммунальных услуг в Польше и Украине: что входит в счет

Польская платежка удивит: чем чинш отличается от украинской коммуналки
Украинцы, снимающие жилье в Польше, нередко сталкиваются с неожиданной для себя платежкой. Помимо стоимости аренды, нужно платить еще и чинш. При этом польские коммунальные платежи не стоит автоматически воспринимать как аналог украинской коммуналки. В них могут входить как платежи за содержание дома, так и взносы за отдельные услуги.
Сайт Новини.LIVE выяснял, сколько на самом деле стоит проживание в польской квартире и за что придется платить отдельно.
Разница начинается с самого понятия чинш
В Польше чинш может использоваться в разных значениях. Именно это часто создает путаницу для украинцев. Если речь идет об аренде, чинш — это непосредственно плата владельцу за пользование жильем.
Но в объявлениях и договорах аренды часто встречается также административный чинш. Это уже другой платеж. Он может включать расходы на содержание общих частей дома, воду, отопление, вывоз мусора, взносы в ремонтный фонд и другие расходы, связанные с эксплуатацией недвижимости. Состав зависит от конкретного дома и условий договора.
Поэтому наличие чинша в объявлении об аренде жилья еще не означает, что за все коммунальные услуги больше ничего платить не нужно.
За что платит арендатор в Польше
В типичной ситуации ежемесячные расходы могут состоять сразу из нескольких частей.
- Арендная плата владельцу. Это сумма, за которую человек фактически пользуется квартирой.
- Административная плата. Она уплачивается на содержание дома и может охватывать различные расходы, в зависимости от конкретного объекта недвижимости.
- Коммунальные услуги и media. Часть из них может быть включена в административный платеж в качестве авансовых взносов, а часть — оплачиваться отдельно.
В арендную плату могут входить вода, центральное отопление, вывоз мусора или расходы на общие части дома. В то же время электроэнергия в квартире или газ могут оплачиваться непосредственно поставщику. Польское законодательство в целом разделяет арендную плату и так называемые платежи, не зависящие от собственника, к которым относятся расходы на коммунальные услуги.
Почему сумма чинша может быть разной
В Польше нет единой фиксированной суммы, которую каждый арендатор платит в качестве чинша. На размер платежа влияют характеристики конкретного дома и правила, по которым им управляют.
В административные расходы могут входить, в частности:
- уборка общих территорий;
- обслуживание и ремонт общих частей дома;
- освещение подъездов;
- обслуживание лифтов;
- охрана;
- страхование недвижимости;
- ремонтный фонд;
- расходы на воду и отопление;
- вывоз отходов.
В некоторых моделях управления домом такие расходы формируются в виде ежемесячных авансовых платежей. А по окончании расчетного периода могут проводиться перерасчеты.
Вода и отопление могут быть уже включены в чинш
Это одна из вещей, которая чаще всего сбивает с толку тех, кто впервые снимает жилье в Польше. В объявлении может быть указано, например, что аренда составляет фиксированную сумму за аренду жилья плюс чинш. При этом в самой арендной плате уже могут быть включены авансовые платежи за воду и отопление.
Но это не обязательно означает, что окончательная сумма за эти услуги гарантированно не изменится.
Если фактическое потребление окажется больше внесенных авансов, может возникнуть доплата. Если же расходы оказались ниже, возможен перерасчет в зависимости от правил конкретного дома и договора. Перед подписанием договора стоит спросить не только «сколько стоит арендная плата», но и что именно в нее входит.
Электроэнергия и газ часто оплачиваются отдельно
В конкретной квартире электроэнергия, газ или другие услуги могут оплачиваться напрямую поставщику или через владельца. Здесь все уже зависит от договора. Польское законодательство предусматривает, что владелец может взимать с арендатора платежи, не зависящие от него, если у того нет отдельного договора непосредственно с поставщиком соответствующей услуги.
Поэтому два жилья с одинаковом чиншем могут иметь разную фактическую ежемесячную стоимость.
Как это работает в Украине
В Украине логика платежки несколько иная. Жилищно-коммунальное законодательство предусматривает оплату отдельных коммунальных услуг. В частности, тепла, водоснабжения, водоотведения, обращения с бытовыми отходами и т. д.
В зависимости от модели договора счет может включать не только плату непосредственно за потребленную услугу, но и абонентское обслуживание. По индивидуальному договору такая плата является отдельной составляющей расчета.
Украинская система также не сводится к одному платежу за фактически использованную воду или тепло. В платежке могут быть различные составляющие, связанные с обслуживанием и предоставлением услуг.
Однако в Украине человек обычно воспринимает коммунальные платежи как отдельные платежи за конкретные услуги. Тогда как в Польше чинш часто объединяет гораздо более широкий набор расходов, связанных с квартирой и домом.
Что проверить перед арендой квартиры
Перед подписанием договора арендатору стоит попросить владельца разписать все платежи отдельно.
Польская арендная плата — это не просто аналог украинской коммуналки. Прежде всего нужно выяснить:
- сколько составляет сама аренда;
- сколько стоит административная арендная плата;
- что именно входит в него;
- включены ли вода и отопление;
- есть ли авансовые платежи за эти услуги;
- как производится окончательный перерасчет;
- кто оплачивает электроэнергию и газ;
- какие платежи зависят от количества жильцов;
- есть ли дополнительные взносы за парковочное место, кладовую или другие услуги.
Это позволит избежать ситуации, когда квартира в объявлении кажется дешевой, но после добавления всех платежей ее реальная стоимость оказывается значительно выше.
В Украине же потребитель привык рассматривать коммунальные услуги как отдельные составляющие платежки, хотя украинская система также предусматривает дополнительные платежи, в частности абонентское обслуживание.
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