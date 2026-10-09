Споживання електроенергії побутовими приладами: яка техніка витрачає найбільше

Чоловік дивиться на платіжку. Фото: Новини.LIVE

Комунальна платіжка за світло залежить не лише від того, скільки приладів працює вдома. А ще й від того, які саме пристрої використовуються найчастіше. Частина побутової техніки може споживати струм навіть тоді, коли здається повністю вимкненою.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, які прилади найбільше навантажують електромережу та що можна зробити, щоб скоротити домашнє споживання.

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Що найбільше споживає електроенергію

Як повідомляє одне з українських обленерго, найбільш енергоємною побутовою технікою є прилади, які використовують багато електроенергії безпосередньо під час роботи.

Орієнтовне споживання становить:

електроплита — від 4 до 8 кВт/год;

бойлер — від 2 до 3 кВт/год;

кондиціонер — від 2,2 до 3,37 кВт/год;

пральна машина — від 2 до 2,5 кВт/год;

мікрохвильова піч — від 1,5 до 2 кВт/год;

холодильник — від 0,3 до 0,6 кВт/год.

Фактичне споживання може залежати від режиму роботи та конкретної моделі техніки.

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Вимкнена техніка теж може споживати струм

Окремо варто звернути увагу на так зване приховане споживання. Телевізор, мікрохвильова піч, кондиціонер, пральна машина та інші прилади можуть залишатися підключеними до мережі навіть після завершення роботи. У режимі очікування вони використовують невелику кількість електроенергії.

Окремо такі витрати можуть здаватися незначними. Проте якщо в будинку багато техніки, яка постійно залишається підключеною, за тривалий період це також впливає на загальне споживання.

Як зменшити витрати без заміни всієї техніки

Почати економію можна зі звичайних побутових звичок:

Прилади, якими не користуються, варто повністю вимикати з розетки. Це особливо актуально для техніки, яка тривалий час перебуває в режимі очікування. Власникам двозонного лічильника також рекомендують переносити роботу енергоємних приладів на нічний період, коли діє дешевший тариф. Зокрема, це можна застосовувати до бойлера.

Стару техніку іноді вигідніше замінити

Ще один спосіб скоротити споживання — звернути увагу на енергоефективність побутових приладів. Якщо холодильник працює вже багато років, його заміна на сучасну модель класу А+, А++ або А+++ може допомогти зменшити використання електроенергії.

Це стосується і кондиціонерів. За наведеними даними, моделі класу A++ або A+++ можуть споживати на 30-50% менше електроенергії, ніж пристрої класів B або C.

Водночас важливо стежити за станом техніки. Наприклад, регулярне очищення фільтрів кондиціонера також допомагає підтримувати його ефективну роботу.

Економія починається з повсякденних дій

Щоб значно зекономити свій бюджет, слід починати з дрібниць.

Для початку достатньо:

контролювати роботу найбільш енергоємних приладів;

не залишати непотрібні пристрої в режимі очікування;

використовувати нічний тариф за наявності двозонного лічильника.

Такі прості зміни допомагають раціональніше використовувати електроенергію та можуть скоротити витрати на її оплату.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що буде з тарифами на світло для українців у жовтні. Вартість електроенергії в Україні поки залишається на рівні 4,32 грн за кВт/год. А деякі категорії осіб зможуть навіть заощадити, починаючи з 1 жовтня і протягом усього опалювального сезону

Також Новини.LIVE повідомляли, хто платитиме за газ більше в чотири рази. Головне, що треба пам'ятати — на українському ринку працює 8 постачальників газу. Частина компаній пропонує споживачам річні тарифи, а інші — місячні.