Тарифи на електроенергію у жовтні 2026 року: яке нововведення чекає українців

Українці на вулиці міста. Фото: Новини.LIVE

Українці стикнуться з кількова вагомими економічними та фінансовими нововведеннями у жовтні 2026 року. Одним із найважливіших можна назвати введення пільгового тарифу на електроенергію. Хоча користуватися ним будуть не всі побутові споживачі, а лише мешканці будинків без централізованого чи автономного теплопостачання.

Сайт Новини.LIVE розповідає про головне нововведення жовтня в Україні.

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Пільговий тариф на світло

Базова вартість електроенергії в Україні перебуває на рівні 4,32 грн за кВт⋅год. Існують способи заощадити кошти, зокрема встановивши багатозонний лічильник. А деякі категорії осіб зможуть платити менше вже з 1 жовтня і протягом усього опалювального сезону — до 30 квітня 2027 року.

Пільговий тариф діятиме для українців, які мешкають у квартирах на повному електроопаленні, а також для громадян у будинках, не підключених до системи централізованого/автономного теплопостачання. Ціна зафіксується на рівні 2,64 грн за кВт⋅год для обсягу споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць.

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Якщо домогосподарство перевищить встановлений місячний ліміт, то за надмірний обсяг доведеться платити за стандартним тарифом. Наприклад, для родини, яка використає 3 000 кВт⋅год у жовтні, витрати рахуватимуть за таким принципом:

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2 000 кВт⋅год — за 2,64 грн;

1 000 кВт⋅год — за 4,32 грн.

Як оформити пільгову ціну на світло

Доступ до економії мають всі громадяни України, в оселях яких стоять електроопалювальні установки (електрокотли, керамічні обігрівачі, системи "тепла підлога" тощо). Завдяки пільговому тарифу домогосподарство зберігає до 40% витрат на оплату світла в опалювальний сезон.

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Автоматично ціна не зменшується, необхідно подати спеціальну заявку. На офіційному сайті ДТЕК пояснили алгоритм дій у 2026 році:

підготувати пакет документів, зокрема проєкт електроопалення (можна самостійно або з допомогою фахівців ДТЕК);

подати звернення на сайті оператора;

дочекатися оновлених документів;

оплатити рахунок за проведення огляду електроопалювальної установки (якщо в технічному паспорті відсутня відмітка вид опалення).

Пільговий тариф почне діяти з 1 числа наступного місяця. Додатковим ефективним рішенням для економії буде встановлення двозонного лічильника, який зменшить ціну за обсяг споживання електроенергії вночі до 1,32 грн/кВт⋅год.

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Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українцям не варто хвилюватися через підвищення тарифів на газ. Уряд продовжив дію спеціальних умов на ринку до 31 березня 2027 року. Клієнти Нафтогазу платитимуть за споживання блакитного палива фіксовану ціну — 7,96 грн за кубометр.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з тарифами на воду в Україні. Вартість обслуговування затверджують місцеві водоканали, а єдиної ціни для всіх побутових споживав немає. Потрібно моніторити повідомлення від операторів на офіційних ресурсах, аби дізнатися актуальні тарифи.