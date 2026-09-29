Головні нововведення жовтня: що треба знати українцям про тарифи, пенсії та ВПО

Українці на вулиці у вітряну погоду. Фото: Новини.LIVE

Українцям варто підготуватися до кількох важливих економічних нововведень у жовтні 2026 року. Вони стосуються тарифів на світло, виплати пенсійного забезпечення і внутрішньо переміщених осіб. Ми розібралися, що зміниться для наших громадян найближчим часом і хто може розраховувати на пільги з настанням другого місяця осені.

Сайт Новини.LIVE розповідає про три головні економічні нововведення жовтня.

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Пільговий тариф на електроенергію

Більшість побутових споживачів платять стандартний тариф — 4,32 грн за кВт⋅год, який діятиме щонайменше до 31 жовтня 2026 року. Проте деякі категорії осіб можуть розраховувати на пільгові умови. Йдеться про мешканців квартир на повному електроопаленні та будинків, не підключених до системи централізованого/автономного теплопостачання.

Для них тариф на електроенергію з 1 жовтня становитиме 2,64 грн за кВт⋅год, але тільки якщо місячне споживання перебуває у межах встановленого ліміту — до 2 000 кВт⋅год. У разі перевищення буде застосовуватися стандартна ціна на обсяг споживання понад 2 000 кВт⋅год.

Кому пенсія не прийде на картку

Пенсіонери, які отримують фінансове забезпечення на картку Укрексімбанку, мали до 15 вересня 2026 року обрати іншу уповноважену установу та повідомити про зміни в контролюючий орган.

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Адже з 1 жовтня Укрексімбанк припинить співпрацю з Пенсійним фондом у частині обслуговування рахунків одержувачів пенсій, субсидій, пільг та інших соціальних виплат. Тим громадянам, які не встигли змінити банк до 15 вересня, кошти надійдуть готівкою через Укрпошту.

Новий закон про ВПО

З 22 жовтня набере чинності Закон №4924-IX "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", який офіційно опублікували 22 липня 2026 року. Він повністю замінить чинний закон від 20.10.2014 №1706-VII та оновить деякі правила обліку/надання допомоги ВПО.

По-перше, після 22 жовтня підтвердити взяття на облік можна буде витягом з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб — в електронній або паперовій формі. Обидва варіанти матимуть аналогічну юридичну силу. Водночас довідки, видані раніше, залишаться чинними.

По-друге, закон вимагає від переселенців повідомляти про зміну місця проживання або повернення на попередню адресу протягом 30 календарних днів. По-третє, для надання державної підтримки будуть оцінювати потреби ВПО та інтеграцію за місцем проживання (про автоматичне припинення фінансових виплат не йдеться).

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні хочуть спростити систему підтримки ветеранів. Зокрема можуть мінімізувати бюрократичні процедури, аби громадянам не доводилося самостійно ходити між установами і збирати документи. Для цього хочуть створити окрему державну службу.

Також Новини.LIVE розповідали, що НКРЕКП змінила правила розрахунку вартості електроенергії. Йдеться про власників домашніх СЕС (сонячна електростанція), які продають обсяги генерації в загальну мережу. Але зміни не передбачають загального зниження "зеленого" тарифу.