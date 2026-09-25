Реформа ветеранської політики: що планує запровадити держава

Військові. Фото: Новини.LIVE

Українська система підтримки ветеранів має стати більш зручною для самих військових, які повертаються до цивільного життя. Замість того щоб людина самостійно ходила між різними установами, збирала документи та з'ясовувала, куди звертатися далі, цю роботу хочуть передати державним фахівцям. Ідея полягає в тому, щоб ветеран звертався по необхідну допомогу, а далі система сама супроводжувала його до отримання результату.

Про це в етері День.LIVE розповів міністр у справах ветеранів Віталій Кім.

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Усі міністерства мають згуртуватись між собою

За словами Кіма, ветеранська політика не обмежується роботою Міністерства у справах ветеранів. До неї залучені також Міністерство соціальної політики, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство цифровізації та Міністерство оборони.

Тому одним із завдань реформи ветеранської політики є об'єднання роботи різних відомств. Державні структури мають самостійно обмінюватися необхідною інформацією та документами, щоб не перекладати цю роботу на ветерана.

"Бо зараз ветерана відправляють, інформують, що треба то зробити, те взяти. Це не його справа. Його справа — отримати те, що йому потрібно найменшими зусиллями", — підкреслив міністр.

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Ветеран має звернутися один раз

Новий підхід передбачає перехід до проактивної роботи. Якщо ветеран залишає заявку у застосунку "Дія" або Ветеран Pro, після цього з ним має зв'язатися фахівець із супроводу.

Далі спеціаліст має допомагати проходити необхідні процедури та контролювати процес до моменту отримання результату. Результатом роботи держави має бути не просто прийнята заява або повідомлення про те, що ветерана проконсультували. Кінцевою метою має стати фактичне отримання людиною того, за чим вона звернулася.

Створення окремої служби супроводу ветеранів

Для цього планують створити державну службу супроводу саме ветеранів. Вона має працювати паралельно з розвитком цифрових сервісів. За основу можуть брати досвід патронатних служб, які вже допомагають військовим і ветеранам. Зокрема, прикладом називають "Янголи Трійки" (кол. "Янголи Азову"), які фактично виконують значну частину бюрократичної роботи за людину.

Однак завдання державної системи — не просто перенести цю бюрократію на фахівців супроводу. У перспективі її хочуть максимально скоротити завдяки цифровізації та взаємодії між державними структурами.

Державні сервіси мають шукати ветерана самостійно

Окремий акцент робиться на зміні самої філософії роботи держави. Зараз ветеран часто має самостійно з'ясовувати, яка послуга йому доступна, які документи потрібні та до якої установи потрібно звернутися. У новій моделі держава хоче перейти до ситуації, коли вона сама визначає потребу людини та пропонує необхідний супровід. Саме тому заявку через цифрові сервіси розглядають як точку, після якої спеціаліст має взяти подальшу роботу на себе.

Розбудова ветеранської інфраструктури

Окреме завдання — розбудова ветеранської інфраструктури. Йдеться не тільки про фізичну доступність будівель чи встановлення пандусів. Не менш важливою частиною системи мають стати цифрові сервіси та діджиталізація. Вони повинні зробити взаємодію ветерана з державою максимально зручною.

Водночас у перспективі хочуть створити широку мережу спеціалізованої ветеранської інфраструктури. Як приклад міністр навів США, де існує велика система медичних закладів, орієнтованих виключно на ветеранів. Швидко створити таку систему неможливо, однак до цього, за словами міністра, потрібно рухатися.

Видатки з Держбюджету-2027 на ветеранів

У проєкті бюджету на 2027 рік на ветеранську політику заклали 20,5 млрд грн. Це на 3 млрд грн більше, ніж планувалося витратити цього року.

За словами Кіма, додаткові кошти мають піти передусім на кілька ключових напрямів:

Психологічна реабілітація ветеранів разом із родинами. Одноразові грошові виплати. Забезпечення житлом.

Реабілітація разом із родиною

Одним із нових напрямів має стати сімейна психологічна реабілітація. На пілотний проєкт у 2027 році передбачено 1 мільярд гривень. Його планують реалізувати на базі двох лікарень.

Перший етап хочуть провести вже в листопаді. Спочатку хочуть перевірити, як працюватиме така модель, виявити проблеми та виправити помилки. Після цього програму планують розгорнути повноцінно у 2027 році, щоб ветерани могли проходити відновлення разом зі своїми родинами.

Необхідно змінити ставлення до ветеранів

Окремо йдеться про зміну суспільного сприйняття ветеранів. Ветеран не має асоціюватися винятково з людиною, якій держава надає пільги чи послуги.

За словами міністра, його повинні сприймати як значну частину суспільства, на яку інші можуть рівнятися.

"Це частина велика суспільства, за якою треба брати приклад", — підсумував Кім.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, коли учасники бойових дій можуть вийти на пенсію. Військові в Україні, згідно з законодавством, можуть оформити пенсію за віком раніше, ніж то передбачено загальними умовами. У 2026 році для цього чоловікам потрібно досягти 55 років і мати щонайменше 25 років страхового стажу, а жінкам зі статусом УБД — 50 років та не менше 20 років стажу.

Також Новини.LIVE повідомляли про пільги для військових на тверде паливо. Учасники бойових дій, які проживають у будинках без центрального опалення, можуть скористатися пільгою на придбання дров та скрапленого газу. У 2026 році знижка на дрова становить 75% у межах установлених норм.