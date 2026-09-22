Безпека працівників під час повітряної тривоги: за що роботодавця притягнуть до відповідальності

Люди йдуть в укриття. Фото: УНІАН

Життя в Україні щоденно вимагає від громадян адаптуватись під всі складнощі умов воєнного стану. Дуже часто українці під час ранкових обстрілів замість того, аби перебувати в укритті, збираються на роботу. Дехто робить це з власної ініціативи, а дехто — під примусом керівництва. Проте такі вимоги є абсолютно неприпустимими, адже роботодавець не має права ставити під загрозу життя та здоров'я працівників.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, як захистити права працівників та яке покарання загрожує роботодавцям, які змушують працівників ризикувати життям.

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Відсутність через тривогу — це поважна причина

Відповідно до роз'яснення Міністерства юстиції України, відсутність на робочому місці або запізнення через повітряну тривогу не є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності. Перебування в безпечному місці є першочерговим правом кожного громадянина. Період відсутності включає час дії самої тривоги, а також час, необхідний для переміщення до укриття та повернення з нього.

Якщо на роботі немає облаштованого сховища для безпечної роботи, відсутність працівника є повністю обґрунтованою. Якщо тривога застала зранку, за можливості працівник має поінформувати керівника про те, що перебуває в укритті і після відбою вирушить на роботу.

Чи знімуть зарплату за час перебування в укриті

Якщо в укритті не має змоги продовжити виконувати роботу, то час проведений час не буде вважатись за прогул, а заробітна плата нараховуватиметься як середній заробіток.

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"Якщо ж працівник має можливість працювати дистанційно навіть під час повітряної тривоги — зарплата нараховується як за звичайний робочий час", — повідомляють у відомстві.

Відповідальність роботодавця

Якщо роботодавець вимагає від вас під час повітряної тривоги залишатись на робочому місці без можливості переходу в укриття, до нього застосовується адміністративна, а в окремих випадках — кримінальна відповідальність.

"Вимога залишатися на робочому місці під час повітряної тривоги без можливості перейти в укриття є незаконною", — зазначає Мін'юст.

Якщо працівник стикнувся з таким випадком, слід звертатися до профспілки вашого підприємства або до Державної служби України з питань праці. Також можна написати заяву до Національної поліції.

Безпека завжди в пріоритеті

Жодне розпорядження керівництва не може змусити вас покидати укриття чи прямувати до школи під підльотом ракет чи дронів. У разі спроб накласти дисциплінарне стягнення за таке "запізнення", посилайтеся на роз’яснення Мін’юсту та норми трудового законодавства про захист життя і здоров'я.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про нові правила нарахування зарплати. В Україні можуть змінити правила нарахування та виплати зарплат. Новий проєкт Трудового кодексу передбачає інший підхід до визначення мінімальної зарплати, нові вимоги до системи оплати праці та більше інформації для працівників про нарахування.

Також Новини.LIVE повідомляли, які пільги діють для працівників з інвалідністю. Коли людина з інвалідністю влаштовується на роботу, краще заздалегідь знати, на що вона може розраховувати. Скільки днів відпустки буде протягом року, скільки часу можна взяти за власний рахунок, чи можна домовитися про зручніший графік, попросити пристосувати робоче місце або працювати неповний день.