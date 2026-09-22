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Главная Экономика Пренебрежение безопасностью: обязаны ли работники выходить на работу во время тревоги

Пренебрежение безопасностью: обязаны ли работники выходить на работу во время тревоги

Ua ru
22 сентября 2026 13:05
Безопасность работников во время воздушной тревоги: за что работодателя привлекут к ответственности
Люди идут в укрытие. Фото: УНИАН

Жизнь в Украине ежедневно требует от граждан приспосабливаться ко всем сложностям условий военного положения. Очень часто украинцы во время утренних обстрелов, вместо того чтобы находиться в укрытии, отправляются на работу. Некоторые делают это по собственной инициативе, а некоторые — под давлением руководства. Однако такие требования абсолютно недопустимы, ведь работодатель не имеет права подвергать опасности жизнь и здоровье работников.

Сайт Новини.LIVE выяснял, как защитить права работников и какое наказание грозит работодателям, которые заставляют работников рисковать жизнью.

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Отсутствие на работе из-за воздушной тревоги — это уважительная причина

Согласно разъяснению Министерства юстиции Украины, отсутствие на рабочем месте или опоздание из-за воздушной тревоги не являются основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности. Нахождение в безопасном месте является первоочередным правом каждого гражданина. Период отсутствия включает время действия самой тревоги, а также время, необходимое для перемещения в укрытие и возвращения из него.

Если на работе нет оборудованного убежища для безопасной работы, отсутствие работника является полностью обоснованным. Если тревога застала утром, по возможности работник должен проинформировать руководителя о том, что находится в убежище и после отбоя отправится на работу.

Уменьшат ли зарплату за время пребывания в укрытии

Если в укрытии нет возможности продолжить выполнение работы, то время, проведенное там, не будет считаться прогулом, а заработная плата будет начисляться как средний заработок.

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"Если же работник имеет возможность работать удаленно даже во время воздушной тревоги — зарплата начисляется как за обычное рабочее время", — сообщают в ведомстве.

Ответственность работодателя

Если работодатель требует от вас во время воздушной тревоги оставаться на рабочем месте без возможности перехода в укрытие, к нему применяется административная, а в отдельных случаях — уголовная ответственность.

"Требование оставаться на рабочем месте во время воздушной тревоги без возможности перейти в укрытие является незаконным", — отмечает Минюст.

Если работник столкнулся с таким случаем, следует обращаться в профсоюз вашего предприятия или в Государственную службу Украины по вопросам труда. Также можно написать заявление в Национальную полицию.

Безопасность всегда в приоритете

Никакое распоряжение руководства не может заставить вас покидать укрытие или направляться в школу под обстрелом ракет или дронов. В случае попыток наложить дисциплинарное взыскание за такое "опоздание" ссылайтесь на разъяснение Минюста и нормы трудового законодательства о защите жизни и здоровья.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о новых правилах начисления зарплаты. В Украине могут изменить правила начисления и выплаты зарплат. Новый проект Трудового кодекса предусматривает иной подход к определению минимальной зарплаты, новые требования к системе оплаты труда и больше информации для работников о начислениях.

Также Новини.LIVE сообщали, какие льготы действуют для работников с инвалидностью. Когда человек с инвалидностью устраивается на работу, лучше заранее знать, на что он может рассчитывать. Сколько дней отпуска будет в течение года, сколько времени можно взять за свой счет, можно ли договориться об более удобном графике, попросить приспособить рабочее место или работать неполный день.

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Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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