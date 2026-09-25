Реформа политики в отношении ветеранов: что планирует внедрить государство

Военные. Фото: Новини.LIVE

Украинская система поддержки ветеранов должна стать более удобной для самих военных, возвращающихся к гражданской жизни. Вместо того чтобы человек самостоятельно ходил по разным учреждениям, собирал документы и выяснял, куда обращаться дальше, эту работу планируют передать государственным специалистам. Идея заключается в том, чтобы ветеран обращался за необходимой помощью, а дальше система сама сопровождала его до получения результата.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал министр по делам ветеранов Виталий Ким.

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Все министерства должны объединить усилия

По словам Кима, политика в отношении ветеранов не ограничивается работой Министерства по делам ветеранов. К ней также привлечены Министерство социальной политики, Министерство здравоохранения, Министерство цифровизации и Министерство обороны.

Поэтому одной из задач реформы ветеранской политики является объединение усилий различных ведомств. Государственные структуры должны самостоятельно обмениваться необходимой информацией и документами, чтобы не перекладывать эту работу на ветерана.

"Потому что сейчас ветерана отправляют, сообщают, что нужно то сделать, то взять. Это не его дело. Его дело — получить то, что ему нужно, с наименьшими усилиями", — подчеркнул министр.

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Ветеран должен обратиться один раз

Новый подход предусматривает переход к проактивной работе. Если ветеран оставляет заявку в приложении "Дія" или Ветеран Pro, после этого с ним должен связаться специалист по сопровождению.

Далее специалист должен помогать проходить необходимые процедуры и контролировать процесс до момента получения результата. Результатом работы государства должно быть не просто принятое заявление или сообщение о том, что ветерана проконсультировали. Конечной целью должно стать фактическое получение человеком того, за чем он обратился.

Создание отдельной службы сопровождения ветеранов

Для этого планируется создать государственную службу сопровождения именно ветеранов. Она должна работать параллельно с развитием цифровых сервисов. За основу можно взять опыт патронатных служб, которые уже помогают военным и ветеранам. В частности, в качестве примера называют "Ангелы Тройки" (ранее "Ангелы Азова"), которые фактически выполняют значительную часть бюрократической работы за человека.

Однако задача государственной системы — не просто переложить эту бюрократию на специалистов по сопровождению. В перспективе ее хотят максимально сократить благодаря цифровизации и взаимодействию между государственными структурами.

Государственные службы должны самостоятельно находить ветеранов

Отдельный акцент делается на изменении самой философии работы государства. Сейчас ветеран часто вынужден самостоятельно выяснять, какая услуга ему доступна, какие документы требуются и в какое учреждение нужно обратиться. В новой модели государство хочет перейти к ситуации, когда оно само определяет потребности человека и предлагает необходимое сопровождение. Именно поэтому заявку через цифровые сервисы рассматривают как отправную точку, после которой специалист должен взять дальнейшую работу на себя.

Развитие инфраструктуры для ветеранов

Отдельная задача — развитие ветеранской инфраструктуры. Речь идет не только о физической доступности зданий или установке пандусов. Не менее важной частью системы должны стать цифровые сервисы и цифровизация. Они должны сделать взаимодействие ветерана с государством максимально удобным.

В то же время в перспективе планируется создать широкую сеть специализированной ветеранской инфраструктуры. В качестве примера министр привёл США, где существует обширная система медицинских учреждений, ориентированных исключительно на ветеранов. Быстро создать такую систему невозможно, однако к этому, по словам министра, нужно стремиться.

Расходы из госбюджета-2027 на ветеранов

В проекте бюджета на 2027 год на ветеранскую политику заложено 20,5 млрд грн. Это на 3 млрд грн больше, чем планировалось потратить в этом году.

По словам Кима, дополнительные средства должны пойти в первую очередь на несколько ключевых направлений:

Психологическая реабилитация ветеранов вместе с их семьями. Единовременные денежные выплаты. Обеспечение жильем.

Реабилитация вместе с семьей

Одним из новых направлений должна стать семейная психологическая реабилитация. На пилотный проект в 2027 году предусмотрено 1 миллиард гривен. Его планируют реализовать на базе двух больниц.

Первый этап хотят провести уже в ноябре. Сначала хотят проверить, как будет работать такая модель, выявить проблемы и исправить ошибки. После этого программу планируют развернуть в полном объеме в 2027 году, чтобы ветераны могли проходить реабилитацию вместе со своими семьями.

Необходимо изменить отношение к ветеранам

Отдельно речь идет об изменении общественного восприятия ветеранов. Ветеран не должен ассоциироваться исключительно с человеком, которому государство предоставляет льготы или услуги.

По словам министра, его следует воспринимать как значимую часть общества, на которую другие могут равняться.

"Это значительная часть общества, на которую нужно равняться", — подытожил Ким.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, когда участники боевых действий могут выйти на пенсию. Военные в Украине, согласно законодательству, могут оформить пенсию по возрасту раньше, чем это предусмотрено общими условиями. В 2026 году для этого мужчинам нужно достичь 55 лет и иметь не менее 25 лет страхового стажа, а женщинам со статусом УБД — 50 лет и не менее 20 лет стажа.

Также Новини.LIVE сообщали о льготах для военных на твердое топливо. Участники боевых действий, проживающие в домах без центрального отопления, могут воспользоваться льготой на приобретение дров и сжиженного газа. В 2026 году скидка на дрова составляет 75% в пределах установленных норм.