НКРЕКП переглянула "зелений" тариф: скільки платитимуть за електроенергію

Сонячні панелі на даху приватного будинку. Фото: magnific.com

Власникам домашніх сонячних електростанцій змінили правила розрахунку вартості електроенергії, яку вони відпускають у мережу. НКРЕКП визначила окремий порядок для нічних годин та випадків перевищення дозволеного погодинного обсягу. Водночас загального зниження "зеленого" тарифу для приватних домогосподарств нові правила не передбачають.

Про це повідомила пресслужба НКРЕКП, передають Новини.LIVE.

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Як зміниться розрахунок за електроенергію з домашніх СЕС

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, внесла зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії та Порядку продажу й обліку електроенергії.

Вони уточнюють, за якою ціною постачальники універсальних послуг купуватимуть електроенергію у приватних домогосподарств, які виробляють її за допомогою сонячних генеруючих установок.

Нові правила застосовуватимуться до електроенергії, яку домашня сонячна установка відпускає в мережу в нічний час.

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У період із 1 квітня по 31 жовтня йдеться про години з 23:00 до 04:00. З 1 листопада по 31 березня відповідний часовий проміжок триватиме з 21:00 до 06:00.

У ці періоди ціна закупівлі визначатиметься як менше з двох значень:

"зелений" тариф, встановлений для конкретного приватного домогосподарства;

ціна електроенергії на ринку "на добу наперед" у відповідну годину.

Такий підхід враховує особливості роботи сонячних електростанцій та дозволяє чітко визначати вартість електроенергії, яка надходить у мережу в зазначені години.

Що буде, якщо домашня СЕС перевищить дозволений обсяг

Такий самий принцип розрахунку застосовуватиметься не лише до нічної електроенергії.

Новий механізм поширюється також на ситуації, коли приватне домогосподарство відпустило в мережу більше електроенергії, ніж дозволено погодинним обсягом з урахуванням установленої потужності генеруючої установки.

Тобто для електроенергії, яка була відпущена в мережу в зазначені нічні години або понад дозволений погодинний обсяг, використовуватиметься однакова формула. Її вартість визначатимуть за нижчим із двох показників — "зеленим" тарифом або ціною на ринку "на добу наперед".

Чи платитимуть менше власникам домашніх СЕС

Важливо, що нові правила не означають загального зменшення "зеленого" тарифу для власників приватних сонячних електростанцій.

Зміни стосуються лише конкретних обсягів електроенергії — тієї, яку домогосподарства відпускають у мережу у визначені нічні години, а також електроенергії понад установлений погодинний обсяг.

В інших випадках загальний механізм розрахунків за "зеленим" тарифом не змінюється.

Чому НКРЕКП внесла зміни

Рішення регулятора розробили на виконання Закону України від 15 липня 2026 року №4937-IX. Воно має привести нормативні акти НКРЕКП у відповідність до вимог чинного законодавства.

Крім того, документ актуалізує окремі положення, що стосуються договірних відносин на роздрібному ринку електроенергії. Зокрема, зміни пов'язані з припиненням чинності Господарського кодексу України.

Проєкт рішення пройшов передбачені законодавством процедури, включно з відкритим обговоренням із зацікавленими сторонами. Документ також погодив Антимонопольний комітет України.

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