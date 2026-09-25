НКРЭКП пересмотрела "зеленый" тариф: сколько будут платить за электроэнергию

Солнечные панели на крыше частного дома. Фото: magnific.com

Для владельцев домашних солнечных электростанций изменили правила расчета стоимости электроэнергии, которую они подают в сеть. НКРЭКП определила отдельный порядок для ночных часов и случаев превышения допустимого почасового объема. В то же время общего снижения "зеленого" тарифа для частных домохозяйств новые правила не предусматривают.

Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКП, передают Новини.LIVE.

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Как изменится расчет за электроэнергию с домашних СЭС

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, внесла изменения в Правила розничного рынка электрической энергии и Порядок продажи и учета электроэнергии.

Они уточняют, по какой цене поставщики универсальных услуг будут закупать электроэнергию у частных домохозяйств, которые производят ее с помощью солнечных генерирующих установок.

Новые правила будут применяться к электроэнергии, которую домашняя солнечная установка подает в сеть в ночное время.

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В период с 1 апреля по 31 октября речь идет о часах с 23:00 до 04:00. С 1 ноября по 31 марта соответствующий временной промежуток будет длиться с 21:00 до 06:00.

В эти периоды цена закупки будет определяться как меньшее из двух значений:

"зеленый" тариф, установленный для конкретного частного домохозяйства;

цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в соответствующий час.

Такой подход учитывает особенности работы солнечных электростанций и позволяет четко определять стоимость электроэнергии, поступающей в сеть в указанные часы.

Что будет, если домашняя СЭС превысит разрешенный объем

Тот же принцип расчета будет применяться не только к ночной электроэнергии.

Новый механизм распространяется также на ситуации, когда частное домохозяйство сдало в сеть больше электроэнергии, чем разрешено по часовому объему с учетом установленной мощности генерирующей установки.

То есть для электроэнергии, отпущенной в сеть в указанные ночные часы или сверх разрешенного почасового объема, будет использоваться одна и та же формула. Ее стоимость будет определяться по более низкому из двух показателей — "зеленому" тарифу или цене на рынке "на сутки вперед".

Будут ли платить меньше владельцам домашних СЭС

Важно, что новые правила не означают общего снижения "зеленого" тарифа для владельцев частных солнечных электростанций.

Изменения касаются лишь конкретных объемов электроэнергии — той, которую домохозяйства подают в сеть в определенные ночные часы, а также электроэнергии сверх установленного почасового объема.

В остальных случаях общий механизм расчетов по "зеленому" тарифу не меняется.

Почему НКРЭКП внесла изменения

Решение регулятора было разработано во исполнение Закона Украины от 15 июля 2026 года № 4937-IX. Оно призвано привести нормативные акты НКРЭКП в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Кроме того, документ актуализирует отдельные положения, касающиеся договорных отношений на розничном рынке электроэнергии. В частности, изменения связаны с утратой силы Хозяйственного кодекса Украины.

Проект решения прошел предусмотренные законодательством процедуры, включая открытое обсуждение с заинтересованными сторонами. Документ также согласован с Антимонопольным комитетом Украины.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько будут платить украинцы за коммунальные услуги с 1 октября. Для потребителей подготовлены некоторые изменения. Поэтому стоит знать, к каким расходам готовиться.

Также Новини.LIVE писали, что тарифы на электроэнергию будут начисляться по-новому. Главным для украинцев является появление динамической цены. Стоимость электроэнергии будет меняться в течение суток в зависимости от того, сколько она стоит на оптовом рынке в конкретные часы.