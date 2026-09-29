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Главная Экономика Касается тарифов, пенсий и ВПЛ: какие три главных нововведения октября

Касается тарифов, пенсий и ВПЛ: какие три главных нововведения октября

Ua ru
29 сентября 2026 08:10
Главные нововведения октября: что нужно знать украинцам о тарифах, пенсиях и ВПЛ
Украинцы на улице в ветреную погоду. Фото: Новини.LIVE

Украинцам стоит подготовиться к нескольким важным экономическим нововведениям, которые вступят в силу в октябре 2026 года. Они касаются тарифов на свет, выплаты пенсионного обеспечения и внутренне перемещенных лиц. Мы разобрались, что изменится для наших граждан в ближайшее время и кто может рассчитывать на льготы с наступлением второго месяца осени.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о трех главных экономических нововведениях октября.

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Льготный тариф на электроэнергию

Большинство бытовых потребителей платят стандартный тариф — 4,32 грн за кВт⋅ч, который будет действовать как минимум до 31 октября 2026 года. Но некоторые категории лиц могут рассчитывать на льготные условия. Речь идет о жильцах квартир с полным электроотоплением и домов, не подключенных к системе централизованного/автономного теплоснабжения.

Для них тариф на электроэнергию с 1 октября составит 2,64 грн за кВт·ч, но только если месячное потребление находится в пределах установленного лимита — до 2 000 кВт·ч. В случае превышения будет применяться стандартная цена на объем потребления свыше 2 000 кВт·ч.

Кому пенсия не поступит на карту

Пенсионеры, получающие финансовое обеспечение на карту Укэксимбанка, должны были до 15 сентября 2026 года выбрать другое уполномоченное учреждение и уведомить об изменениях контролирующий орган.

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Ведь с 1 октября Укэксимбанк прекратит сотрудничество с Пенсионным фондом в части обслуживания счетов получателей пенсий, субсидий, льгот и других социальных выплат. Гражданам, не успевшим сменить банк до 15 сентября, деньги придут наличными через Укрпошту.

Новый закон о ВПЛ

С 22 октября вступит в силу Закон № 4924-IX "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", который официально опубликовали 22 июля 2026 года. Он полностью заменит действующий закон от 20.10.2014 № 1706-VII и обновит некоторые правила учета/предоставления помощи ВПЛ.

Во-первых, после 22 октября подтвердить постановку на учет можно будет выпиской из Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах — в электронной или бумажной форме. Оба варианта будут иметь одинаковую юридическую силу. При этом справки, выданные ранее, менять не нужно.

Во-вторых, закон требует от переселенцев сообщать об изменении места жительства или возвращении на прежний адрес в течение 30 календарных дней. В-третьих, для предоставления государственной поддержки будут оценивать потребности ВПЛ и их интеграцию по месту жительства (речи об автоматическом прекращении финансовых выплат не идет).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине хотят упростить систему поддержки ветеранов. В частности могут минимизировать бюрократические процедуры, дабы гражданам не приходилось самостоятельно ходить по учреждениям и собирать документы. Для этого хотят создать отдельную государственную службу.

Также Новини.LIVE сообщали, что НКРЭКП изменила правила расчета стоимости электроэнергии. Речь идет о владельцах домашних СЭС (солнечных электростанций), которые продают объемы генерации в общую сеть. Однако изменения не предусматривают общего снижения "зеленого" тарифа.

тарифы пенсии изменения ВПЛ нововведение
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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