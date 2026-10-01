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Главная Экономика Льготный тариф на свет: что нужно знать о главном нововведении октября

Льготный тариф на свет: что нужно знать о главном нововведении октября

Ua ru
1 октября 2026 07:22
Тарифы на электроэнергию в октябре 2026 года: какое нововведение ждет украинцев
Украинцы на улице города. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года украинцы столкнутся с рядом значимых экономических и финансовых нововведений. Одним из самых важных можно назвать введение льготного тарифа на электроэнергию. Хотя пользоваться им будут не все бытовые потребители, а только жители домов без централизованного или автономного теплоснабжения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о главном нововведении октября в Украине.

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Льготный тариф на электроэнергию

Базовая стоимость электроэнергии в Украине составляет 4,32 грн за кВт·ч. Существуют способы сэкономить деньги, в частности установив многозонный счетчик. А некоторые категории лиц смогут платить меньше уже с 1 октября и в течение всего отопительного сезона — до 30 апреля 2027 года.

Льготный тариф будет действовать для украинцев, проживающих в квартирах с полным электроотоплением, а также для граждан, живущих в домах, не подключенных к системе централизованного/автономного теплоснабжения. Цена зафиксируется на уровне 2,64 грн за кВт·ч для объема потребления до 2 000 кВт·ч в месяц.

Если домохозяйство превысит установленный месячный лимит, то за избыточный объем придется платить по стандартному тарифу. Например, для семьи, которая израсходует 3 000 кВт·ч в октябре, сумму будут рассчитываться по такому принципу:

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  • 2 000 кВт·ч — по 2,64 грн;
  • 1 000 кВт·ч — по 4,32 грн.

Как оформить льготную цену на электроэнергию

Доступ к экономии имеют все граждане Украины, в домах которых установлены электроотопительные приборы (электрокотлы, керамические обогреватели, системы "теплый пол" и т. д.). Благодаря льготному тарифу домохозяйство экономит до 40% расходов на оплату электроэнергии в отопительный сезон.

Цена не снижается автоматически, необходимо подать специальное заявление. На официальном сайте ДТЭК объяснили порядок действий в 2026 году:

  • подготовить пакет документов, в частности проект электроотопления (можно самостоятельно или с помощью специалистов ДТЭК);
  • подать заявку на сайте оператора;
  • дождаться обновленных документов;
  • оплатить счет за проведение осмотра электроотопительной установки (если в техническом паспорте отсутствует отметка о виде отопления).

Льготный тариф начнет действовать с 1 числа следующего месяца. Дополнительным эффективным решением для экономии станет установка двухзонного счетчика, который снизит цену за объем потребления электроэнергии ночью до 1,32 грн/кВт⋅ч.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам не стоит беспокоиться из-за повышения тарифов на газ. Правительство продлило действие специальных условий на рынке до 31 марта 2027 года. Клиенты Нафтогаза будут платить за потребление голубого топлива фиксированную цену — 7,96 грн за кубометр.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с тарифами на воду в Украине. Стоимость обслуживания утверждают местные водоканалы, а единой цены для всех бытовых потребителей нет. Нужно следить за сообщениями операторов на официальных ресурсах, дабы узнать актуальные тарифы.

тарифы электроэнергия льготы свет нововведение
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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