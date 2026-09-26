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Главная Экономика Тарифы на воду для украинцев: что будет с расходами на коммуналку в октябре

Тарифы на воду для украинцев: что будет с расходами на коммуналку в октябре

Ua ru
26 сентября 2026 07:25
Тарифы на воду с 1 октября в разных городах Украины: сколько придется платить за 1 куб
Мытье овощей под проточной водой. Фото: Pexels

В Украине нет единого тарифа на воду — местные операторы устанавливают стоимость водоснабжения и водоотведения в зависимости от конкретной ситуации в регионе. В течение лета 2026 года во многих городах пересмотрели действующие цены, в результате чего бытовые потребители начали платить больше. Мы выяснили, что будет с тарифами на воду в октябре.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, изменятся ли тарифы на водоснабжение и водоотведение в октябре 2026 года.

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Что происходит с тарифами на воду в Украине

До 2026 года вопросами утверждения тарифов на водоснабжение и водоотведение занималась Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП). Однако с 1 января полномочия перешли к областным государственным администрациям и органам местного самоуправления.

Установить единую стоимость услуг для всех бытовых потребителей невозможно, поскольку каждый населенный пункт характеризуется разным обеспечением природными ресурсами. Водоканалы оценивают ситуацию в городе/области и утверждают экономически целесообразный тариф.

Узнать актуальную стоимость можно на сайтах операторов и других официальных интернет-ресурсах. По состоянию на конец сентября 2026 года нет подтвержденной информации о подготовке к повышению цен в том или ином населенном пункте с 1 октября.

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Сколько украинцы платят за воду

По данным Минфина, в сентябре 2026 года действовали такие тарифы на центральное водоснабжение и водоотведение для населения в разных городах Украины (за 1 м³, с НДС):

  • Винница — 81,012 грн;
  • Днепр — 81,920 грн;
  • Житомир — 82,234 грн;
  • Запорожье — 69,372 грн;
  • Ивано-Франковск — 65,508 грн;
  • Ирпень — 82 420 грн;
  • Киев — 63,79 грн;
  • Луцк — 67 416 грн;
  • Львов — 56 376 грн;
  • Одесса — 65,544 грн;
  • Полтава — 83,712 грн;
  • Ровно — 68,448 грн;
  • Сумы — 69 972 грн;
  • Тернополь — 87 336 грн;
  • Ужгород — 91 241 грн;
  • Хмельницкий — 57 859 грн;
  • Черкассы — 56 712 грн;
  • Черновцы — 63 564 грн;
  • Чернигов — 77 712 грн.

Водоканалы объяснили повышение тарифов на воду необходимостью аккумулировать средства на ремонт сети, закупку оборудования, восстановление поврежденных участков, обслуживание системы, зарплаты сотрудников и пр. Ведь существенно выросли расходы на электроэнергию и логистику, что не могло не повлиять на деятельность операторов.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с тарифами на газ, свет и воду с 1 октября 2026 года. Цена на электроэнергию останется неизменной — 4,32 грн за кВт·ч, однако некоторые категории потребителей смогут существенно экономить. Газ для большинства получателей будет стоить стандартно — 7,96 грн за кубометр.

Также Новини.LIVE сообщали, что тарифы на свет будут начислять по-новому. Национальная комиссия по регулированию энергетики согласовала изменения для рынка. Речь идет о введении динамических цен в течение суток. При этом нововведение не коснется бытовых потребителей.

тарифы коммунальные услуги водоснабжение вода расходы
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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