Тарифы на воду с 1 октября в разных городах Украины: сколько придется платить за 1 куб

Мытье овощей под проточной водой. Фото: Pexels

В Украине нет единого тарифа на воду — местные операторы устанавливают стоимость водоснабжения и водоотведения в зависимости от конкретной ситуации в регионе. В течение лета 2026 года во многих городах пересмотрели действующие цены, в результате чего бытовые потребители начали платить больше. Мы выяснили, что будет с тарифами на воду в октябре.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, изменятся ли тарифы на водоснабжение и водоотведение в октябре 2026 года.

Реклама

Что происходит с тарифами на воду в Украине

До 2026 года вопросами утверждения тарифов на водоснабжение и водоотведение занималась Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП). Однако с 1 января полномочия перешли к областным государственным администрациям и органам местного самоуправления.

Установить единую стоимость услуг для всех бытовых потребителей невозможно, поскольку каждый населенный пункт характеризуется разным обеспечением природными ресурсами. Водоканалы оценивают ситуацию в городе/области и утверждают экономически целесообразный тариф.

Узнать актуальную стоимость можно на сайтах операторов и других официальных интернет-ресурсах. По состоянию на конец сентября 2026 года нет подтвержденной информации о подготовке к повышению цен в том или ином населенном пункте с 1 октября.

Читайте также:

Сколько украинцы платят за воду

По данным Минфина, в сентябре 2026 года действовали такие тарифы на центральное водоснабжение и водоотведение для населения в разных городах Украины (за 1 м³, с НДС):

Винница — 81,012 грн;

Днепр — 81,920 грн;

Житомир — 82,234 грн;

Запорожье — 69,372 грн;

Ивано-Франковск — 65,508 грн;

Ирпень — 82 420 грн;

Киев — 63,79 грн;

Луцк — 67 416 грн;

Львов — 56 376 грн;

Одесса — 65,544 грн;

Полтава — 83,712 грн;

Ровно — 68,448 грн;

Сумы — 69 972 грн;

Тернополь — 87 336 грн;

Ужгород — 91 241 грн;

Хмельницкий — 57 859 грн;

Черкассы — 56 712 грн;

Черновцы — 63 564 грн;

Чернигов — 77 712 грн.

Водоканалы объяснили повышение тарифов на воду необходимостью аккумулировать средства на ремонт сети, закупку оборудования, восстановление поврежденных участков, обслуживание системы, зарплаты сотрудников и пр. Ведь существенно выросли расходы на электроэнергию и логистику, что не могло не повлиять на деятельность операторов.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с тарифами на газ, свет и воду с 1 октября 2026 года. Цена на электроэнергию останется неизменной — 4,32 грн за кВт·ч, однако некоторые категории потребителей смогут существенно экономить. Газ для большинства получателей будет стоить стандартно — 7,96 грн за кубометр.

Также Новини.LIVE сообщали, что тарифы на свет будут начислять по-новому. Национальная комиссия по регулированию энергетики согласовала изменения для рынка. Речь идет о введении динамических цен в течение суток. При этом нововведение не коснется бытовых потребителей.