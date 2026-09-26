Тарифи на воду з 1 жовтня в різних містах України: скільки доведеться платити за 1 куб

Миття овочів від проточною водою. Фото: Pexels

В Україні немає єдиного тарифу на воду — місцеві оператори встановлюють вартість водопостачання та водовідведення залежно від індивідуальної ситуації в регіоні. Протягом літа 2026 року в багатьох містах переглянули актуальні ціни, внаслідок чого побутові споживачі почали платити більше. Ми дізналися, що буде з тарифами на воду в жовтні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи будуть змінювати тарифи на водопостачання та водовідведення у жовтні 2026 року.

Реклама

Що відбувається з тарифами на воду в Україні

До 2026 року питанням затвердження тарифів на водопостачання і водовідведення займалася Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Однак із 1 січня повноваження перейшли до обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Встановити єдину вартість послуг для всіх побутових споживачів неможливо, оскільки кожен населений пункт характеризується різним забезпеченням природними ресурсами. Водоканали оцінюють ситуацію в місті/області та затверджують економічно доцільний тариф.

Дізнатися актуальну вартість можна на сайтах операторів та інших офіційних інтернет-ресурсах. Станом на кінець вересня 2026 року немає підтвердженої інформації про підготовку до підвищення цін у тому чи іншому населеному пункті з 1 жовтня.

Читайте також:

Скільки українців платять за воду

Згідно з Мінфіном, у вересні 2026 року діяли такі тарифи на центральне водопостачання та водовідведення для населення у різних містах України (за 1 м³, з ПДВ):

Вінниця — 81,012 грн;

Дніпро — 81,920 грн;

Житомир — 82,234 грн;

Запоріжжя — 69,372 грн;

Івано-Франківськ — 65,508 грн;

Ірпінь — 82,420 грн;

Київ — 63,79 грн;

Луцьк — 67,416 грн;

Львів — 56,376 грн;

Одеса — 65,544 грн;

Полтава — 83,712 грн;

Рівне — 68,448 грн;

Суми — 69,972 грн;

Тернопіль — 87,336 грн;

Ужгород — 91,241 грн;

Хмельницький — 57,859 грн;

Черкаси — 56,712 грн;

Чернівці — 63,564 грн;

Чернігів — 77,712 грн.

Водоканали пояснили підвищення тарифів на воду необхідністю акумулювати кошти на ремонти мережі, закупівлю обладнання, відновлення пошкоджених ділянок, обслуговування системи, зарплати працівників тощо. Адже суттєво зросли витрати на електроенергію та логістику, що не могло не вплинути на діяльність операторів.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з тарифами на газ, світло і воду з 1 жовтня 2026 року. Ціна електроенергії залишиться незмінною — 4,32 грн за кВт⋅год, однак деякі категорії споживачів матимуть змогу суттєво економити. Газ для більшості отримувачів коштуватиме стандартно — 7,96 грн за кубометр.

Також Новини.LIVE розповідали, що тарифи на світло будуть нараховувати по-новому. Національна комісія з регулювання енергетики погодила зміни для ринку. Йдеться про запровадження динамічних цін протягом доби. При цьому побутових споживачів нововведення не зачепить.