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Главная Экономика Эти приборы незаметно потребляют электроэнергию: как сократить расходы

Эти приборы незаметно потребляют электроэнергию: как сократить расходы

Ua ru
9 октября 2026 19:10
Потребление электроэнергии бытовыми приборами: какая техника потребляет больше всего
Мужчина смотрит на квитанцию. Фото: Новини.LIVE

Счет за свет зависит не только от того, сколько приборов работает в доме, но и от того, какие именно устройства используются чаще всего. Некоторые бытовые приборы могут потреблять электроэнергию даже тогда, когда кажутся полностью выключенными.

Сайт Новини.LIVE выяснял, какие приборы больше всего нагружают электросеть и что можно сделать, чтобы сократить потребление электроэнергии в доме.

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Что больше всего потребляет электроэнергию

Как сообщает одно из украинских облэнерго, наиболее энергоемкой бытовой техникой являются приборы, которые потребляют много электроэнергии непосредственно во время работы.

Ориентировочное потребление составляет:

  • электроплита — от 4 до 8 кВт/ч;
  • бойлер — от 2 до 3 кВт/ч;
  • кондиционер — от 2,2 до 3,37 кВт/ч;
  • стиральная машина — от 2 до 2,5 кВт/ч;
  • микроволновая печь — от 1,5 до 2 кВт/ч;
  • холодильник — от 0,3 до 0,6 кВт/ч.

Фактическое потребление может зависеть от режима работы и конкретной модели техники.

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Выключенная техника тоже может потреблять электроэнергию

Отдельно стоит обратить внимание на так называемое скрытое потребление. Телевизор, микроволновая печь, кондиционер, стиральная машина и другие приборы могут оставаться подключенными к сети даже после завершения работы. В режиме ожидания они потребляют небольшое количество электроэнергии.

По отдельности такие затраты могут казаться незначительными. Однако если в доме много техники, которая постоянно остается подключенной, в течение длительного периода это также влияет на общее потребление.

Как сократить расходы без замены всей техники

Начать экономить можно с обычных бытовых привычек:

  1. Приборы, которыми не пользуются, следует полностью отключать от розетки. Это особенно актуально для техники, которая длительное время находится в режиме ожидания.
  2. Владельцам двухзонного счетчика также рекомендуется переносить работу энергоемких приборов на ночной период, когда действует более дешевый тариф. В частности, это можно применять к бойлеру.

Старую технику иногда выгоднее заменить

Еще один способ сократить потребление — обратить внимание на энергоэффективность бытовых приборов. Если холодильник работает уже много лет, его замена на современную модель класса А+, А++ или А+++ может помочь снизить потребление электроэнергии.

Это касается и кондиционеров. По приведенным данным, модели класса A++ или A+++ могут потреблять на 30–50 % меньше электроэнергии, чем устройства классов B или C.

В то же время важно следить за состоянием техники. Например, регулярная очистка фильтров кондиционера также помогает поддерживать его эффективную работу.

Экономия начинается с повседневных действий

Чтобы значительно сэкономить свой бюджет, следует начинать с мелочей.

Для начала достаточно:

  • контролировать работу наиболее энергоемких приборов;
  • не оставлять ненужные устройства в режиме ожидания;
  • использовать ночной тариф при наличии двухзонного счетчика.

Такие простые изменения помогают рациональнее использовать электроэнергию и могут сократить расходы на её оплату.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, что будет с тарифами на электроэнергию для украинцев в октябре. Стоимость электроэнергии в Украине пока остается на уровне 4,32 грн за кВт·ч. А некоторые категории лиц смогут даже сэкономить, начиная с 1 октября и в течение всего отопительного сезона

Также Новини.LIVE сообщали, кто будет платить за газ в четыре раза больше. Главное, что нужно помнить — на украинском рынке работает 8 поставщиков газа. Часть компаний предлагает потребителям годовые тарифы, а другие — месячные.

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Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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