Потребление электроэнергии бытовыми приборами: какая техника потребляет больше всего

Эти приборы незаметно потребляют электроэнергию: как сократить расходы
Счет за свет зависит не только от того, сколько приборов работает в доме, но и от того, какие именно устройства используются чаще всего. Некоторые бытовые приборы могут потреблять электроэнергию даже тогда, когда кажутся полностью выключенными.
Сайт Новини.LIVE выяснял, какие приборы больше всего нагружают электросеть и что можно сделать, чтобы сократить потребление электроэнергии в доме.
Что больше всего потребляет электроэнергию
Как сообщает одно из украинских облэнерго, наиболее энергоемкой бытовой техникой являются приборы, которые потребляют много электроэнергии непосредственно во время работы.
Ориентировочное потребление составляет:
- электроплита — от 4 до 8 кВт/ч;
- бойлер — от 2 до 3 кВт/ч;
- кондиционер — от 2,2 до 3,37 кВт/ч;
- стиральная машина — от 2 до 2,5 кВт/ч;
- микроволновая печь — от 1,5 до 2 кВт/ч;
- холодильник — от 0,3 до 0,6 кВт/ч.
Фактическое потребление может зависеть от режима работы и конкретной модели техники.
Выключенная техника тоже может потреблять электроэнергию
Отдельно стоит обратить внимание на так называемое скрытое потребление. Телевизор, микроволновая печь, кондиционер, стиральная машина и другие приборы могут оставаться подключенными к сети даже после завершения работы. В режиме ожидания они потребляют небольшое количество электроэнергии.
По отдельности такие затраты могут казаться незначительными. Однако если в доме много техники, которая постоянно остается подключенной, в течение длительного периода это также влияет на общее потребление.
Как сократить расходы без замены всей техники
Начать экономить можно с обычных бытовых привычек:
- Приборы, которыми не пользуются, следует полностью отключать от розетки. Это особенно актуально для техники, которая длительное время находится в режиме ожидания.
- Владельцам двухзонного счетчика также рекомендуется переносить работу энергоемких приборов на ночной период, когда действует более дешевый тариф. В частности, это можно применять к бойлеру.
Старую технику иногда выгоднее заменить
Еще один способ сократить потребление — обратить внимание на энергоэффективность бытовых приборов. Если холодильник работает уже много лет, его замена на современную модель класса А+, А++ или А+++ может помочь снизить потребление электроэнергии.
Это касается и кондиционеров. По приведенным данным, модели класса A++ или A+++ могут потреблять на 30–50 % меньше электроэнергии, чем устройства классов B или C.
В то же время важно следить за состоянием техники. Например, регулярная очистка фильтров кондиционера также помогает поддерживать его эффективную работу.
Экономия начинается с повседневных действий
Чтобы значительно сэкономить свой бюджет, следует начинать с мелочей.
Для начала достаточно:
- контролировать работу наиболее энергоемких приборов;
- не оставлять ненужные устройства в режиме ожидания;
- использовать ночной тариф при наличии двухзонного счетчика.
Такие простые изменения помогают рациональнее использовать электроэнергию и могут сократить расходы на её оплату.
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