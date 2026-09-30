Цены на газ для украинцев в октябре: сколько будет стоить кубометр и кто заплатит больше всех

Деньги и квитанция на фоне газовой плиты. Фото: Новини.LIVE

Украинцам стоит обратить внимание на свои счета за газ в октябре. Для большинства потребителей цена газа остается на уровне около 8 гривен за кубометр. В то же время выбор месячного тарифа у отдельных поставщиков может увеличить стоимость кубометра более чем втрое. Известно, кто заплатит больше всего.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "ГазПравду".

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Сколько будет стоить газ в октябре

На рынке газа для населения работают восемь поставщиков. Часть компаний предлагает только годовые тарифы, а часть — еще и месячные, которые могут меняться.

Годовые тарифы в октябре остаются в пределах от 7,96 до 9,99 гривен за кубометр. Месячные предложения значительно различаются: самая низкая цена составляет 8,46 гривен, а самая высокая — 26,99 гривен за кубометр.

Сколько платит большинство украинцев

Около 98% украинских домохозяйств, или более 12 миллионов семей, являются клиентами ГК "Нафтогаз Украины". Для них действует тариф "Фиксированный" — 7,96 гривен за кубометр.

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На месячный тариф потребитель может перейти только по собственному желанию, если поставщик предлагает такую возможность.

Какие цены установили поставщики

"Тернопольоблгаз Сбыт" — 7,96 гривен за кубометр по годовому тарифу.

"Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 гривен.

"Галнафтогаз" / "ОККО Контракт" — 7,99 гривен.

"Львовэнергосбыт" — 8,20 гривен по годовому и 23,80 гривен по месячному тарифу.

YASNO, Киев — 8,46 гривен по годовому и месячному тарифу.

YASNO, Днепр — 8,46 гривен по годовому и месячному тарифу.

"Ритейл Сервис" / "СветГаз" — 9,99 гривен по годовому и 26,99 гривен по месячному тарифу.

Годовые предложения действуют с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года. Месячные тарифы рассчитаны на октябрь и могут меняться.

Кого освободят от оплаты коммунальных услуг

Для некоторых украинцев установлены особые правила. Если дом или квартира разрушены или сильно повреждены в результате боевых действий, плату за коммунальные услуги могут не начислять. Такая же ситуация возможна в населенных пунктах, где из-за обстрелов, оккупации или повреждения сетей коммунальные услуги прекратились.

Отдельные правила могут действовать для тех, кто выехал с опасной территории и оставил свое жилье. Здесь все зависит от решения конкретной громады: местные власти могут полностью или частично освободить людей от оплаты на определенный период. Если квартира пригодна для проживания, а водой, теплом, газом или электроэнергией все еще можно пользоваться, счета продолжают выставлять.

Ранее Новини.LIVE писали, подорожает ли вода для украинцев в октябре. Единого тарифа по стране нет, ведь цены на водоснабжение и водоотведение устанавливают местные операторы. В конце сентября подтвержденных планов по повышению тарифов с 1 октября не было, поэтому актуальную цену стоит уточнять у своего водоканала.

Также Новини.LIVE писали о том, как может меняться цена на электроэнергию в течение суток. Динамический тариф будет зависеть от стоимости электроэнергии на оптовом рынке, а потребитель сможет выбирать более дешевые часы для работы энергоемких приборов. Перейти на такой договор смогут владельцы интеллектуальных счетчиков, но выбор тарифа останется добровольным.