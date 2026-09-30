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Главная Экономика Цены на газ отличаются в четыре раза: кто заплатит больше всего в октябре

Цены на газ отличаются в четыре раза: кто заплатит больше всего в октябре

Ua ru
30 сентября 2026 13:35
Цены на газ для украинцев в октябре: сколько будет стоить кубометр и кто заплатит больше всех
Деньги и квитанция на фоне газовой плиты. Фото: Новини.LIVE

Украинцам стоит обратить внимание на свои счета за газ в октябре. Для большинства потребителей цена газа остается на уровне около 8 гривен за кубометр. В то же время выбор месячного тарифа у отдельных поставщиков может увеличить стоимость кубометра более чем втрое. Известно, кто заплатит больше всего.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "ГазПравду".

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Сколько будет стоить газ в октябре

На рынке газа для населения работают восемь поставщиков. Часть компаний предлагает только годовые тарифы, а часть — еще и месячные, которые могут меняться.

Годовые тарифы в октябре остаются в пределах от 7,96 до 9,99 гривен за кубометр. Месячные предложения значительно различаются: самая низкая цена составляет 8,46 гривен, а самая высокая — 26,99 гривен за кубометр.

Сколько платит большинство украинцев

Около 98% украинских домохозяйств, или более 12 миллионов семей, являются клиентами ГК "Нафтогаз Украины". Для них действует тариф "Фиксированный" — 7,96 гривен за кубометр.

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На месячный тариф потребитель может перейти только по собственному желанию, если поставщик предлагает такую возможность.

Какие цены установили поставщики

  • "Тернопольоблгаз Сбыт" — 7,96 гривен за кубометр по годовому тарифу.
  • "Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 гривен.
  • "Галнафтогаз" / "ОККО Контракт" — 7,99 гривен.
  • "Львовэнергосбыт" — 8,20 гривен по годовому и 23,80 гривен по месячному тарифу.
  • YASNO, Киев — 8,46 гривен по годовому и месячному тарифу.
  • YASNO, Днепр — 8,46 гривен по годовому и месячному тарифу.
  • "Ритейл Сервис" / "СветГаз" — 9,99 гривен по годовому и 26,99 гривен по месячному тарифу.

Годовые предложения действуют с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года. Месячные тарифы рассчитаны на октябрь и могут меняться.

Кого освободят от оплаты коммунальных услуг

Для некоторых украинцев установлены особые правила. Если дом или квартира разрушены или сильно повреждены в результате боевых действий, плату за коммунальные услуги могут не начислять. Такая же ситуация возможна в населенных пунктах, где из-за обстрелов, оккупации или повреждения сетей коммунальные услуги прекратились.

Отдельные правила могут действовать для тех, кто выехал с опасной территории и оставил свое жилье. Здесь все зависит от решения конкретной громады: местные власти могут полностью или частично освободить людей от оплаты на определенный период. Если квартира пригодна для проживания, а водой, теплом, газом или электроэнергией все еще можно пользоваться, счета продолжают выставлять.

Ранее Новини.LIVE писали, подорожает ли вода для украинцев в октябре. Единого тарифа по стране нет, ведь цены на водоснабжение и водоотведение устанавливают местные операторы. В конце сентября подтвержденных планов по повышению тарифов с 1 октября не было, поэтому актуальную цену стоит уточнять у своего водоканала.

Также Новини.LIVE писали о том, как может меняться цена на электроэнергию в течение суток. Динамический тариф будет зависеть от стоимости электроэнергии на оптовом рынке, а потребитель сможет выбирать более дешевые часы для работы энергоемких приборов. Перейти на такой договор смогут владельцы интеллектуальных счетчиков, но выбор тарифа останется добровольным.

тарифы цены на газ коммунальные услуги Нафтогаз платежки
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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