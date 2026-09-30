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Головна Економіка Ціни на газ відрізняються у чотири рази: хто заплатить найбільше у жовтні

Ціни на газ відрізняються у чотири рази: хто заплатить найбільше у жовтні

Ua ru
30 вересня 2026 13:35
Ціни на газ для українців у жовтні: скільки коштуватиме кубометр та хто заплатить найбільше
Гроші і платіжка на фоні газової плити. Фото: Новини.LIVE

Українцям варто звернути увагу на свої платіжки за газ у жовтні. Для більшості споживачів ціна газу залишається на рівні близько 8 гривень за кубометр. Водночас вибір місячного тарифу в окремих постачальників може збільшити вартість кубометра більш ніж утричі. Відомо, хто заплатить найбільше.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "ГазПравду".

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Скільки коштуватиме газ у жовтні

На ринку газу для населення працюють вісім постачальників. Частина компаній пропонує лише річні тарифи, а частина — ще й місячні, які можуть змінюватися.

Річні тарифи в жовтні залишаються в межах від 7,96 до 9,99 гривень за кубометр. Місячні пропозиції значно відрізняються: найнижча ціна становить 8,46 гривень, а найвища — 26,99 гривень за кубометр.

Скільки платить більшість українців

Близько 98% українських домогосподарств, або понад 12 мільйонів сімей, є клієнтами ГК "Нафтогаз України". Для них діє тариф "Фіксований" — 7,96 гривень за кубометр. 

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На місячний тариф споживач може перейти лише за власним бажанням, якщо постачальник пропонує таку можливість.

Які ціни встановили постачальники

  • "Тернопільоблгаз Збут" — 7,96 гривень за кубометр за річним тарифом.
  • "Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 гривень.
  • "Галнафтогаз" / "ОККО Контракт" — 7,99 гривень.
  • "Львівенергозбут" — 8,20 гривень за річним і 23,80 гривень за місячним тарифом.
  • YASNO, Київ — 8,46 гривень за річним і місячним тарифом.
  • YASNO, Дніпро — 8,46 гривень за річним і місячним тарифом.
  • "Ритейл Сервіс" / "СвітлоГаз" — 9,99 гривень за річним і 26,99 гривень за місячним тарифом.

Річні пропозиції діють з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року. Місячні тарифи розраховані на жовтень і можуть змінюватися.

Кого звільнять від оплати комунальних послуг

Для деяких українців встановили окремі правила. Якщо будинок чи квартира зруйновані або сильно пошкоджені через бойові дії, плату за комуналку можуть не нараховувати. Така сама ситуація можлива в населених пунктах, де через обстріли, окупацію чи пошкодження мереж комунальні послуги припинилися.

Окремі правила можуть діяти для тих, хто виїхав з небезпечної території та залишив своє житло. Тут усе залежить від рішення конкретної громади: місцева влада може повністю або частково звільнити людей від оплати на певний період. Якщо квартира придатна для життя, а водою, теплом, газом чи електроенергією все ще можна користуватися, рахунки продовжують виставляти. 

Раніше Новини.LIVE писали, чи подорожчає вода для українців у жовтні. Єдиного тарифу по країні немає, адже ціни на водопостачання та водовідведення встановлюють місцеві оператори. Наприкінці вересня підтверджених планів підвищувати тарифи з 1 жовтня не було, тож актуальну ціну варто перевіряти у свого водоканалу.

Також Новини.LIVE писали, як може змінюватися ціна на електроенергію протягом доби. Динамічний тариф залежатиме від вартості світла на оптовому ринку, а споживач зможе обирати дешевші години для роботи енергоємних приладів. Перейти на такий договір зможуть власники інтелектуальних лічильників, але вибір тарифу залишиться добровільним.

тарифи ціни на газ комунальні послуги Нафтогаз платіжка
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова

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