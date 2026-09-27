Комунальні послуги під час війни: хто з українців може не платити

Платіжки і гроші. Фото: Новини.LIVE

Українцям продовжують нараховуватися комунальні платежі навіть під час воєнного стану. Однак є ситуації, коли людина фактично позбавлена можливості користуватися своїм житлом або отримувати послуги. У таких випадках правила оплати можуть відрізнятися.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, хто саме може не сплачувати за комуналку та за яких умов.

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Коли можуть не нараховувати комуналку

Насамперед спеціальні правила стосуються людей, чиє житло було зруйноване або суттєво пошкоджене через бойові дії. Якщо будинок чи квартира більше не придатні для нормального проживання, комунальні підприємства не мають виставляти рахунки за послуги, які фактично не можуть надаватися.

Подібна ситуація може виникати і в населених пунктах, де через бойові дії серйозно пошкоджена або повністю зупинена комунальна інфраструктура. Це, зокрема, про території, де через обстріли, окупацію чи тривалі перебої мешканці не отримують відповідні послуги.

Евакуйовані українці також можуть мати пільги

Окрема категорія — люди, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії та фактично там не проживають. У такому випадку можливість не сплачувати за частину або всі комунальні послуги може визначатися рішеннями конкретної територіальної громади. Місцева влада може встановлювати повне чи часткове звільнення мешканців від оплати на період воєнних дій. Тому для евакуйованих громадян важливо враховувати не лише загальні правила, а й рішення своєї громади.

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Коли комунальні рахунки продовжать надходити

Якщо житло залишається придатним для проживання, а комунальні послуги фактично надаються, загальне правило не змінюється — за них потрібно платити. Воєнний стан не означає автоматичного звільнення всіх українців від комунальних платежів. Важливими є реальні обставини: чи можна користуватися житлом і чи надаються відповідні послуги.

Що необхідно зберігати тим, чиє житло зруйноване

Мешканцям пошкодженого житла, евакуйованим громадянам та людям із територій, де комунальні послуги не надаються, варто зберігати документи й підтвердження свого статусу або обставин проживання.

Таким чином, можливість тимчасово не платити за комуналку залежить не просто від дії воєнного стану, а від конкретної ситуації з житлом, фактичним отриманням послуг та рішень, які можуть ухвалювати місцеві громади.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, де у світі найдорожча комуналка. За кордоном витрати на світло, газ, воду та інші комунальні послуги можуть суттєво відрізнятися навіть у сусідніх країнах. А українські тарифи на базові комунальні послуги цієї зими залишаються на рівні минулого року.

Також Новини.LIVE повідомляли, як не втратити субсидії на комуналку. Старт опалювального сезону з 1 жовтня традиційно запускає масштабний перерахунок житлових субсидій для українських родин. Оскільки витрати на комунальні послуги в холодну пору зростають у рази, Пенсійний фонд України самостійно перегляне розмір допомоги для переважної більшості її отримувачів.