Безплатне житло в користування для ВПО: за яких умов надають нерухомість

Будинки у сільській місцевості. Фото: Pexels

В Україні деякі категорії громадян можуть розраховувати на отримання нерухомості в безплатне користування. Це передбачено умовами експериментального урядового проєкту під назвою "Будиночки в селі". Житло надають внутрішньо переміщеним особам, які виїхали з зони бойових дій або тимчасово окупованих територій і потребують поселення.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Юридичний порадник для ВПО.

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Які умови для отримання безплатного житла

Програма регулюється постановою Кабінету Міністрів від 10 червня 2026 року № 751. Переселенцям із територій активних бойових дій і тимчасово окупованих населених пунктів можуть надати в безплатне користування будинок у сільській місцевості. Важливо, щоб ВПО:

не мали власного житла на підконтрольній Україні території або в зонах, де не ведуться бойові дії;

мали знищену/пошкоджену нерухомість, непридатну для проживання;

не отримували компенсацію за зруйновану квартиру чи будинок;

не отримували житловий ваучер на суму до 2 млн гривень;

протягом шести місяців до подання заяви не купували земельну ділянку вартістю понад 100 000 грн;

протягом аналогічного періоду не купували транспортний засіб, з року випуску якого минуло менш ніж п'ять років.

Додатково необхідно знайти роботу протягом трьох місяців із моменту поселення або сприяти своїй зайнятості в інших спосіб. Наприклад, стати підприємцем, проходити військову чи альтернативну службу, навчатися, набути статусу безробітного.

Хто може втратити право на житло

"Несприяння працездатною людиною чи членом її родини зайнятості або ненабуття статусу безробітного протягом 3-ох місяців є підставою для припинення права користування житлом у сільській місцевості без надання іншого житла", — констатували фахівці.

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На момент подачі заявки не обов’язково бути працевлаштованим чи мати активний ФОП. Саме для вирішення питання стосовно зайнятості дається тримісячний період. Право на безплатне житло не втрачають ВПО, які офіційно працюють (у тому числі за кордоном), самостійно забезпечують себе діяльністю, проходять службу тощо.

Також зайнятими вважають осіб, які доглядають за дитиною з інвалідністю, людиною з інвалідністю 1 групи чи пенсіонером, який потребує постійного стороннього догляду, згідно з висновком лікарської комісії. Перелік категорій громадян, для яких передбачили винятки, доволі широкий.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що інколи орендарі сплачують не лише основну місячну суму за проживання, але й заставу. Додатковий платіж нібито захищає власника від можливих збитків або боргів. Сторони повинні заздалегідь узгодити умови повернення застави.

Також Новини.LIVE розповідали, що в деяких великих містах подешевшала оренда однокімнатних квартир. Йдеться про Київ та Одесу, де ціни на житло впали в місячному розрізі. Натомість оренда на заході України — в Ужгороді, Львові та Івано-Франківську — суттєво подорожчала.