Коли власник може не повертати заставу за оренду квартири: 5 підстав

Чоловік тримає в руках ключі від квартири. Фото: magnific.com

Під час оренди житла квартиранту часто потрібно одразу сплатити більше, ніж просто місячну орендну плату. Власник може вимагати заставу як гарантію на випадок пошкодження майна, боргів чи дострокового виїзду. Водночас така виплата може мати різне призначення, тому важливо заздалегідь домовитися, коли гроші повертаються, а коли їх можуть утримати.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Види застави за оренду житла

Заставою називають суму, яку орендар передає власнику квартири на час дії договору. Вона слугує своєрідною фінансовою гарантією виконання умов оренди — від своєчасної оплати до збереження майна.

На практиці можна зустріти два основні варіанти:

Гарантійна застава, або оплата останнього місяця. Найчастіше вона дорівнює вартості одного місяця оренди. Такі гроші можуть бути використані для оплати останнього місяця проживання, якщо орендар раптово залишить квартиру і не здійснить відповідний платіж. Страховий депозит. Його розмір визначається окремо і може перевищувати місячну орендну плату. Такий депозит призначений для покриття можливих збитків, якщо під час проживання буде пошкоджено меблі, побутову техніку, сантехніку, стіни або інше майно.

Якщо квартира обладнана дорогою технікою чи меблями, власник може вимагати від орендаря одночасно гарантійну заставу та страховий депозит.

Для чого орендодавцю потрібен депозит

Для власника квартири застава є способом фінансово захистити себе від можливих порушень з боку орендаря.

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Зокрема, кошти можуть знадобитися, якщо квартирант пошкодить майно, не оплатить останній місяць проживання або залишить борги за комунальні послуги.

Основні причини, через які власники вимагають заставу:

захист від недобросовісних орендарів;

компенсація збитків через пошкодження меблів, техніки чи сантехніки;

погашення заборгованості за оренду або комунальні послуги.

Яку суму зазвичай залишають як заставу

У більшості випадків депозит становить суму, еквівалентну одному місяцю оренди. Проте власники дорогого житла або квартир із якісним ремонтом можуть встановлювати заставу у розмірі двох чи навіть трьох місячних платежів.

У Києві та інших великих містах також поширена практика, коли орендар одразу платить за перший і останній місяці проживання. У такій ситуації оплата останнього місяця фактично виконує роль гарантійної застави.

За подобової оренди депозит нерідко сплачується ще на етапі бронювання. Якщо клієнт скасовує бронювання менш ніж за добу до запланованого заїзду, внесені кошти можуть не повернути.

Що обов'язково прописати в договорі

Щоб у майбутньому не виникало суперечок щодо депозиту, його умови варто детально зафіксувати в договорі оренди ще до заселення.

У документі бажано зазначити:

розмір застави — яку суму передає орендар і в якій формі;

умови повернення — коли та за яких обставин власник повинен віддати кошти;

підстави для утримання — які саме витрати можуть покриватися із застави, наприклад ремонт або комунальні борги;

термін попередження про виїзд — за скільки часу орендар має повідомити власника про намір звільнити квартиру.

Якщо орендар залишає страховий депозит, до договору варто додати документ із описом стану житла на момент заселення.

У ньому можна зафіксувати стан меблів, техніки, сантехніки та іншого майна. Це допоможе визначити, чи з'явилися пошкодження вже під час проживання.

Також сторони можуть заздалегідь погодити порядок оплати ремонту. Наприклад, для цього можна передбачити двосторонній акт про списання певної суми із депозиту або іншу письмову домовленість.

У яких випадках депозит можуть не повернути

Власник може утримати заставу повністю або частково, якщо орендар порушив передбачені договором умови.

Зокрема, підставою можуть стати:

несплата за останній місяць оренди;

заборгованість за комунальні послуги;

пошкодження майна, яке виявили та зафіксували під час виселення;

відмова орендаря компенсувати ремонт обладнання, пошкодженого з його вини;

порушення умов договору, зокрема виїзд без попередження власника у встановлений строк.

Якщо ж орендар виконав усі свої зобов'язання і підстав для утримання коштів немає, після завершення оренди депозит має бути повернутий відповідно до погоджених сторонами умов.

Чи можна знайти квартиру без застави

Орендувати житло без депозиту цілком реально, хоча такі пропозиції трапляються рідше. Для більшості власників застава є одним зі способів захиститися від можливих збитків.

Квартири без застави можуть здавати, зокрема:

знайомі або родичі;

власники, які здають житло без офіційного договору;

власники новобудов, які ще не визначили остаточні умови оренди.

Однак відсутність договору створює додаткові ризики для орендаря. Якщо між сторонами виникне конфлікт, довести, про що саме вони домовлялися, може бути значно складніше.

Як уникнути конфлікту через заставу

Депозит під час оренди передусім захищає майнові інтереси власника, однак саме навколо його повернення між сторонами нерідко виникають суперечки.

Щоб цього уникнути, ще до заселення варто погодити розмір застави, визначити конкретні підстави для її утримання та умови повернення. Усі домовленості краще прописати в договорі, а стан квартири, меблів і техніки — детально зафіксувати.

Чим чіткіше сторони визначать правила використання депозиту, тим менше шансів на конфлікт після завершення оренди та суперечки щодо того, кому і яку суму мають повернути.

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