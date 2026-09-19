Будинок із генератором та опаленням: скільки коштує оренда автономного житла на Київщині

Будинок з сонячними панелями на даху. Фото: magnific.com

Від початку повномасштабної війни попит на оренду житла дедалі більше залежить від його автономності та безпеки. Напередодні зими 2026/2027 року оренда підготовленого до можливих відключень будинку може коштувати від десятків до сотень тисяч гривень на місяць. Водночас дорожчий будинок не завжди означає більші витрати на його утримання.

Скільки коштує оренда енергонезалежного будинку у 2026 році і як автономність впливає на ціни, розповіло видання The Page, передають Новини.LIVE.

Реклама

Скільки коштує оренда автономного будинку

Єдиної середньої ціни на енергонезалежні будинки немає, оскільки характеристики таких об’єктів суттєво відрізняються. Це може бути невеликий таунхаус з інвертором або велика резиденція з генератором, сонячними панелями, свердловиною, резервним живленням і кількома видами опалення.

За даними ЛУН, у серпні 2026 року медіанна вартість оренди будинку в Київській області становила 2 500 доларів на місяць. Це максимальний показник за останні два роки та на 25% більше, ніж у серпні 2025-го.

Водночас ці цифри стосуються всього ринку будинків області, а не лише автономних об’єктів.

Читайте також:

Енергонезалежні будинки зазвичай розташовані у верхній частині цінового діапазону. За словами оглядачки ринку нерухомості Вікторії Берещак, у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Білогородці та на Борщагівках компактний будинок або таунхаус можна орендувати приблизно за 35-60 тис. грн на місяць.

Натомість сучасний будинок площею 120–180 кв. м із якісним ремонтом, генератором чи акумуляторною системою, автономним опаленням і зручною логістикою до Києва коштуватиме вже близько 70-100 тис. грн.

На Одеському напрямку, зокрема в Гатному, Крюківщині, Чабанах і Ходосівці, підготовлені до зимового періоду будинки можуть коштувати близько 80-120 тис. грн на місяць.

Ще дорожчим залишається Обухівський напрямок. У Козині, Романкові та Підгірцях оренда автономного будинку стартує орієнтовно від 100-150 тис. грн. Великі об’єкти в котеджних містечках із генератором, охороною, басейном або виходом до води можуть коштувати 200-400 тис. грн на місяць. Окремі резиденції пропонують і за 500-600 тис. грн та більше.

Які витрати варто врахувати перед орендою

При виборі такого житла орендарю варто враховувати не тільки щомісячну ставку, а й загальну вартість проживання. Наприклад, будинок за 80 тис. грн із поганою теплоізоляцією та електричним опаленням у підсумку може виявитися дорожчим за об’єкт за 100 тис. грн, якщо в останньому є газ, тепловий насос і хороша енергоефективність.

До додаткових витрат можуть входити пальне та обслуговування генератора, опалення, охорона й утримання території.

При цьому сам генератор ще не означає повної автономності будинку.

"Повна автономність означає, що без зовнішньої мережі працюють опалення, свердловина або водопостачання, каналізація, освітлення, зв’язок, інтернет і системи доступу", — зазначає Вікторія Берещак.

Саме комплекс таких рішень і створює додаткову цінність житла та формує премію до орендної ставки.

Як автономність впливає на ціну

Попит на житло з резервним живленням та іншими системами автономності у 2026 році зріс. В OLX зазначають, що перед зимою дедалі більше орендарів звертають увагу не лише на комфорт, а й на можливість безперебійно користуватися житлом під час можливих відключень.

"У довгостроковій перспективі "автономне" житло з доступом до укриття матиме більшу привабливість для шукача", — коментують аналітики OLX в Україні.

Про вплив автономності на ціну свідчать і дані щодо квартир. На прикладі Києва, Одеси та Львова аналітики зафіксували різницю між медіанною вартістю житла з резервним живленням і без нього на рівні близько 19–34%.

Найбільша різниця спостерігається у Києві — 34%. В Одесі вона становить 19%, а у Львові — 19,7%.

За що орендарі платять більше

Підвищена вартість автономного житла пов’язана з додатковими витратами власників або ОСББ на генератори, акумулятори, інвертори та інші системи резервного живлення.

Водночас, додають в OLX, для орендаря це вже не просто набір технічних характеристик. Автономність означає більшу передбачуваність і комфорт під час перебоїв з електропостачанням.

Тому перед укладанням договору оренди варто перевірити, що саме власник називає автономністю: чи працюватимуть під час відключення опалення, вода, каналізація, інтернет, освітлення та системи доступу, а також скільки коштуватиме експлуатація резервних джерел живлення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як повернути завдаток при виселенні з орендованого житла. Письмовий договір допомагає уникнути ситуації, коли орендар і власник по-різному пам’ятають, про що домовлялися. Важливо дати правильне визначення цьому внеску, щоб уникнути проблем.

Також Новини.LIVE писали, як повернути частину грошей за оренду житла. Така пільга доступна для УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Скористатися можливістю можуть офіційно працевлаштовані громадяни, які отримують заробітну плату, з якої сплачується податок на доходи фізичних осіб.