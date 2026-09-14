Оренда квартири із заставою: за що власник може утримати гроші

Жінка виселяється з квартири. Фото: Magnific

Нерідко в день заселення у нове житло орендарю доводиться діставати з кишені значну суму. Окрім щомісячної плати, власник може попросити ще й заставу — своєрідну фінансову гарантію на випадок боргів, пошкодження майна або раптового виїзду. Господарі по-різному називають цей внесок, але від цього може залежати, чи повернуть вам гроші після виселення.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Якою може бути застава за квартиру

Найчастіше орендар стикається з двома варіантами:

Оплата останнього місяця. Її розмір зазвичай дорівнює місячній орендній платі. Гроші зазвичай вносять наперед. Страховий депозит. Це окрема сума, яку власник зберігає на випадок можливих збитків. Наприклад, якщо орендар пошкодив меблі, техніку, сантехніку або інше майно.

Якщо квартира дорога, має якісний ремонт, багато меблів або побутової техніки, власник може попросити одразу оплату першого й останнього місяців, а також страховий депозит.

Скільки доведеться заплатити

Найпоширеніший варіант — сума, яка дорівнює вартості одного місяця оренди. Водночас власники дорогих квартир або житла з дорогим ремонтом можуть встановлювати більший депозит — наприклад, у розмірі двох чи трьох місячних платежів.

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Що обов’язково прописати в договорі

Найгірший варіант для орендаря — просто передати гроші готівкою і домовитися на словах. Щоб потім не сперечатися через депозит, у договорі має бути вказано:

скільки грошей передає орендар;

що саме це за сума — оплата останнього місяця чи депозит;

коли її мають повернути;

у яких випадках власник може забрати частину або всю суму;

що саме можна оплачувати із застави — ремонт, борги за оренду чи комунальні послуги;

за скільки часу орендар має попередити про виїзд.

Письмовий договір допомагає уникнути ситуації, коли орендар і власник по-різному пам’ятають, про що домовлялися. Якщо в квартирі є меблі й техніка, корисно скласти акт приймання-передачі. У ньому можна описати стан майна, а також додати фотографії квартири на момент заселення.

Коли власник може залишити заставу собі

Депозит можуть використати, якщо орендар не виконав свої домовленості. Наприклад:

не заплатив за останній місяць;

залишив борги за комунальні послуги;

пошкодив меблі, техніку, сантехніку чи інше майно;

пошкодив обладнання і відмовляється оплачувати його ремонт;

виїхав без попередження, якщо така умова була прописана в договорі;

інакше порушив умови договору.

Якщо квартира повернута без пошкоджень, боргів немає, а всі умови договору виконані, депозит мають повернути.

Чи можна зняти квартиру без застави

Такі варіанти трапляються, але зустрічаються рідше. Наприклад, власник може погодитися на оренду без депозиту, якщо добре знає орендаря або здає квартиру родичам чи знайомим. Іноді люди погоджуються на оренду без застави, якщо сторони домовляються без офіційного договору.

Але для самого орендаря це може створити додаткові проблеми. Якщо виникне конфлікт, довести, про що саме домовлялися, буде складніше.

Раніше Новини.LIVE писали, як повернути частину грошей за оренду житла. УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни з 2026 року можуть оформити податкову знижку, якщо офіційно працюють і самі оплачують оренду. Для цього потрібно підтвердити витрати та подати декларацію, а повернути можна частину сплаченого ПДФО в межах встановленого ліміту.

Також Новини.LIVE розповідали, чи виселять орендаря через продаж квартири. Новий власник зазвичай стає орендодавцем і має дотримуватися діючих умов, якщо в договорі не прописано інше. Самовільно виселити орендаря не можна, а повернення застави залежить від її виду та умов договору.