Аренда квартиры с залогом: за что владелец может удержать деньги

Женщина выселяется из квартиры. Фото: Magnific

Нередко в день заселения в новое жилье арендатору приходится доставать из кармана значительную сумму. Помимо ежемесячной платы, владелец может попросить еще и залог — своеобразную финансовую гарантию на случай задолженности, повреждения имущества или внезапного выезда. Хозяева по-разному называют этот взнос, но от этого может зависеть, вернут ли вам деньги после выселения.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Каким может быть залог за квартиру

Чаще всего арендатор сталкивается с двумя вариантами:

Оплата последнего месяца. Ее размер обычно равен месячной арендной плате. Деньги обычно вносят заранее. Страховой депозит. Это отдельная сумма, которую владелец удерживает на случай возможных убытков. Например, если арендатор повредил мебель, технику, сантехнику или другое имущество.

Если квартира дорогая, имеет качественный ремонт, много мебели или бытовой техники, владелец может попросить сразу оплатить первый и последний месяцы, а также страховой депозит.

Сколько придется заплатить

Самый распространенный вариант — сумма, равная стоимости одного месяца аренды. В то же время владельцы дорогих квартир или жилья с дорогостоящим ремонтом могут устанавливать более крупный депозит — например, в размере двух или трех месячных платежей.

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Что обязательно нужно прописать в договоре

Худший вариант для арендатора — просто передать деньги наличными и договориться устно. Чтобы потом не спорить из-за залога, в договоре должно быть указано:

сколько денег передает арендатор;

что именно представляет собой эта сумма — оплата за последний месяц или залог;

когда ее должны вернуть;

в каких случаях владелец может забрать часть или всю сумму;

что именно можно оплачивать из залога — ремонт, задолженность по аренде или коммунальные услуги;

за сколько времени арендатор должен предупредить о выезде.

Письменный договор помогает избежать ситуации, когда арендатор и владелец по-разному помнят, о чем договаривались. Если в квартире есть мебель и техника, полезно составить акт приема-передачи. В нем можно описать состояние имущества, а также добавить фотографии квартиры на момент заселения.

Когда владелец может оставить залог себе

Депозит может быть использован, если арендатор не выполнил свои обязательства. Например:

не заплатил за последний месяц;

остались задолженности за коммунальные услуги;

повредил мебель, технику, сантехнику или другое имущество;

повредил оборудование и отказывается оплачивать его ремонт;

уехал без предупреждения, если такое условие было прописано в договоре;

иным образом нарушил условия договора.

Если квартира возвращена без повреждений, долгов нет, а все условия договора выполнены, залог должен быть возвращен.

Можно ли снять квартиру без залога

Такие варианты бывают, но встречаются реже. Например, владелец может согласиться на аренду без залога, если хорошо знает арендатора или сдает квартиру родственникам или знакомым. Иногда люди соглашаются на аренду без залога, если стороны договариваются без официального договора.

Но для самого арендатора это может создать дополнительные проблемы. Если возникнет конфликт, доказать, о чем именно договаривались, будет сложнее.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как вернуть часть денег за аренду жилья. Лица, получившие статус участника боевых действий, и инвалиды в результате войны с 2026 года могут оформить налоговую скидку, если официально работают и самостоятельно оплачивают аренду. Для этого нужно подтвердить расходы и подать декларацию, а вернуть можно часть уплаченного НДФЛ в пределах установленного лимита.

Также Новини.LIVE рассказывали, выселят ли арендатора из-за продажи квартиры. Новый владелец обычно становится арендодателем и должен соблюдать действующие условия, если в договоре не прописано другое. Самовольно выселить арендатора нельзя, а возврат залога зависит от его вида и условий договора.