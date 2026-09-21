Когда арендодатель может не возвращать залог за аренду квартиры: 5 оснований

Мужчина держит в руках ключи от квартиры. Фото: magnific.com

При аренде жилья арендатору часто приходится сразу же заплатить больше, чем просто месячную арендную плату. Владелец может потребовать залог в качестве гарантии на случай повреждения имущества, задолженности или досрочного выезда. В то же время такая выплата может иметь различное назначение, поэтому важно заранее договориться, когда деньги возвращаются, а когда их могут удержать.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Виды залога при аренде жилья

Залогом называют сумму, которую арендатор передает владельцу квартиры на время действия договора. Она служит своеобразной финансовой гарантией выполнения условий аренды — от своевременной оплаты до сохранности имущества.

На практике можно встретить два основных варианта:

Гарантийный залог, или оплата последнего месяца. Чаще всего он равен стоимости одного месяца аренды. Эти деньги могут быть использованы для оплаты последнего месяца проживания, если арендатор внезапно покинет квартиру и не произведет соответствующий платеж. Страховой депозит. Его размер определяется отдельно и может превышать месячную арендную плату. Такой депозит предназначен для покрытия возможных убытков, если во время проживания будут повреждены мебель, бытовая техника, сантехника, стены или другое имущество.

Если квартира оборудована дорогой техникой или мебелью, владелец может потребовать от арендатора одновременно гарантийный залог и страховой депозит.

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Для владельца квартиры залог является способом финансово защитить себя от возможных нарушений со стороны арендатора.

В частности, средства могут понадобиться, если арендатор повредит имущество, не оплатит последний месяц проживания или оставит задолженность за коммунальные услуги.

Основные причины, по которым владельцы требуют залог:

защита от недобросовестных арендаторов;

компенсация убытков в связи с повреждением мебели, техники или сантехники;

погашение задолженности за аренду или коммунальные услуги.

Какую сумму обычно оставляют в качестве залога

В большинстве случаев залог составляет сумму, эквивалентную одному месяцу аренды. Однако владельцы дорогого жилья или квартир с качественным ремонтом могут устанавливать залог в размере двух или даже трех месячных платежей.

В Киеве и других крупных городах также распространена практика, когда арендатор сразу оплачивает первый и последний месяцы проживания. В такой ситуации оплата последнего месяца фактически выполняет роль гарантийного залога.

При посуточной аренде депозит нередко уплачивается еще на этапе бронирования. Если клиент отменяет бронирование менее чем за сутки до запланированного заезда, внесенные средства могут не быть возвращены.

Что обязательно нужно прописать в договоре

Чтобы в будущем не возникало споров по поводу залога, его условия следует подробно зафиксировать в договоре аренды еще до заселения.

В документе желательно указать:

размер залога — какую сумму передает арендатор и в какой форме;

условия возврата — когда и при каких обстоятельствах владелец должен вернуть средства;

основания для удержания — какие именно расходы могут покрываться за счет залога, например, ремонт или коммунальные долги;

срок уведомления о выезде — за сколько времени арендатор должен уведомить владельца о намерении освободить квартиру.

Если арендатор оставляет страховой депозит, к договору стоит приложить документ с описанием состояния жилья на момент заселения.

В нем можно зафиксировать состояние мебели, техники, сантехники и другого имущества. Это поможет определить, появились ли повреждения уже во время проживания.

Также стороны могут заранее согласовать порядок оплаты ремонта. Например, для этого можно предусмотреть двусторонний акт о списании определенной суммы с депозита или другую письменную договоренность.

В каких случаях залог могут не вернуть

Владелец может удержать залог полностью или частично, если арендатор нарушил предусмотренные договором условия.

В частности, основанием могут стать:

неуплата за последний месяц аренды;

задолженность за коммунальные услуги;

повреждение имущества, которое было обнаружено и зафиксировано при выселении;

отказ арендатора возместить расходы на ремонт оборудования, поврежденного по его вине;

нарушение условий договора, в частности выезд без уведомления владельца в установленный срок.

Если же арендатор выполнил все свои обязательства и оснований для удержания средств нет, по окончании аренды залог должен быть возвращён в соответствии с согласованными сторонами условиями.

Можно ли найти квартиру без залога

Снять жилье без залога вполне реально, хотя такие предложения встречаются реже. Для большинства владельцев залог является одним из способов защититься от возможных убытков.

Квартиры без залога могут сдавать, в частности:

знакомые или родственники;

владельцы, сдающие жилье без официального договора;

владельцы новостроек, которые еще не определили окончательные условия аренды.

Однако отсутствие договора создает дополнительные риски для арендатора. Если между сторонами возникнет конфликт, доказать, о чем именно они договаривались, может быть значительно сложнее.

Как избежать конфликта из-за залога

Залог при аренде, прежде всего, защищает имущественные интересы владельца, однако именно вокруг его возврата между сторонами нередко возникают споры.

Чтобы этого избежать, еще до заселения стоит согласовать размер залога, определить конкретные основания для его удержания и условия возврата. Все договоренности лучше прописать в договоре, а состояние квартиры, мебели и техники — подробно зафиксировать.

Чем четче стороны определят правила использования залога, тем меньше шансов на конфликт после завершения аренды и споры о том, кому и какую сумму следует вернуть.

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